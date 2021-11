LoL : Edward Gaming contre DAMWON KIA

Tout se résumait à cela, un final au meilleur des cinq pour déterminer qui est le meilleur au monde !

Après des semaines de compétition, le Championnat du monde 2021 a atteint son paroxysme. Vingt-deux équipes sont montées sur scène, il n’en reste plus que deux ; Edward Gaming de LPL (« EDG ») et DAMWON KIA de LCK (« DK »). Les champions du monde en titre DK ont semblé presque imparables une fois de plus cette année, bien qu’ils aient montré qu’ils pouvaient saigner dans leur série contre T1. D’un autre côté, bien qu’EDG soit soupçonné d’être un outsider ici, il aurait été insensé de sous-estimer la meilleure équipe chinoise. Avec la Summoner’s Cup et la gloire internationale en jeu, les deux équipes étaient prêtes à tout mettre en œuvre pour remporter le titre de champions du monde !

Jeu Un

Sentant l’immense pression de la série, les premières minutes de Game One ont été assez calmes. EDG a cependant fait le premier pas, car ils ont envoyé quatre bots avec un Realm Warp pour tuer BeryL pour First Blood. Peu de temps après, les équipes se sont rencontrées au Rift Herald. Ici, DK a trouvé un choix rapide sur EDG qui leur a également permis de revendiquer l’objectif. Avec elle, ils ont pris quelques assiettes mais n’ont pas fait trop de dégâts. BeryL a également trouvé sa revanche à 13 minutes, lorsqu’il a ganté et tué Scout mid.

Dans l’ensemble, c’était même assez proche du milieu du match. Mais cela a changé en un instant. A 15 minutes, DK et EDG se sont battus pour le deuxième Herald, mais cette fois EDG était mieux préparé. Avec des combats d’équipe propres, ils ont tué trois de DK et ont également récupéré le Herald. Ce Herald a également aidé EDG à remporter le bonus de la première tour. En plus de cette énorme pièce de théâtre, EDG empilait des dragons et se préparait pour une Ocean Soul.

Lorsque DK a essayé de précipiter Baron à 24 minutes, EDG les a contrecarrés, mais c’était un échange de deux pour deux. Cela signifiait que le jeu était bloqué pendant quelques minutes, mais pas longtemps. À la 29e minute, le dragon EDG Soul apparaissait, alors DK a essayé de jouer à nouveau sur Baron. Mais EDG était prêt pour le combat, s’engageant sur DK et massacrant les cinq membres sans perdre aucun des leurs. Dans la foulée, EDG a sécurisé à la fois le Baron et l’Ocean Soul. Avec les deux buffs, EDG a lentement séparé DK et a pris les trois inhibiteurs. De cette position, tout ce dont ils avaient besoin était un dernier combat contre Ace DK une fois de plus et écraser leur Nexus pour sortir en tête de la série.

Statistiques rapides :

Équipes : DK-EDG Temps : 35:32 Tués : 4-16 Tourelles : 4-11 Or : 55.9k-67.8k Dragons : 0-4 Barons : 0-1

Jeu deux

Après une défaite surprenante lors du premier match, les champions en titre ont riposté durement lors du deuxième match. Encore une fois, les premières minutes ont été lentes, DK sécurisant un Rift Herald tandis qu’EDG réclamait un Cloud Dragon. First Blood est sorti à 12 minutes, lorsque ShowMaker a verrouillé Scout avec son ultime Malzahar et l’a tué avec l’aide de Canyon. Ce choix de Malzahar s’est avéré être une énorme douleur pour EDG, car il a permis à DK de remporter également deux combats d’équipe dans les prochaines minutes.

C’était ce que les fans de DK voulaient voir. Progressant au milieu du jeu, DK a continué à faire pression sur toute la carte et à ne donner aucune opportunité à EDG. À 22 minutes, DK a forcé un autre combat d’équipe contre le dragon pour réclamer deux autres victoires et un deuxième dragon. Voyant leur opportunité, DK a couru directement vers Baron et l’a précipité. Mais Jiejie a réussi à entrer dans la fosse et Smite l’a volé, bien qu’EDG ait perdu deux autres membres par la suite.

Le vol leur a fait gagner du temps mais pas assez. Cinq minutes plus tard, DK et EDG se sont de nouveau rencontrés à dragon, où DK a obtenu un autre excellent engagement et trois autres éliminations. Parallèlement à cela, DK a réclamé un troisième dragon ainsi que l’inhibiteur du milieu. Après la réinitialisation, DK s’est repositionné sur la carte et a sorti EDG, ce qui leur a permis de se déplacer vers Baron. Ils ont revendiqué le buff après avoir tué Flandre, puis en ont également tué deux autres d’EDG.

Alors que DK assiégeait la voie du bas, EDG a tenté de forcer un dernier combat désespéré. Cependant, DK était trop fort et Ace’d EDG avant de prendre leur Nexus et d’égaliser le score de la série.

Statistiques rapides :

Équipes : DK-EDG Temps : 32:13 Tués : 22-3 Tourelles : 10-2 Or : 62,5k-49,7k Dragons : 3-1 Barons : 1-1

Jeu trois

Avec la série à égalité à 1-1, ce match était crucial pour passer à la balle de match. Comme cela a été la tendance jusqu’à présent, les premières minutes ont été peu actives. Enfin, à 10 minutes, EDG a réussi à saisir First Blood en choisissant Khan dans une voie latérale. Bien que DK ait répondu en tuant un dragon océanique, il s’est ensuite déplacé vers le haut pour remporter une escarmouche deux pour un en éliminations. Peu de temps après, EDG a de nouveau tué Khan, ce qui leur a permis de se positionner sur le Herald, où ils ont revendiqué à la fois une mise à mort et l’objectif.

Alors qu’EDG a réclamé la voie du haut bonus de la première tour, DK a tué Flandre. Au cours des minutes suivantes, quelques petites échauffourées et échanges se sont produits, mais il n’y a pas eu de véritable point de rupture. Il est important de noter cependant que DK avait un excellent contrôle des dragons et était au point Soul à 22 minutes. Au potentiel dragon de l’âme, EDG a dû forcer un combat d’équipe pour empêcher DK de réclamer le buff convoité. Ils ont essayé mais n’ont pas pu rivaliser avec les combats en équipe de DK, ce qui signifie que DK a tué quatre d’EDG et a sécurisé l’âme infernale.

Désormais équipé de la Soul, DK était en position dominante. Le jeu était tendu pendant quelques minutes de plus, jusqu’à la 32e minute, lorsque DK a forcé Baron. EDG a été forcé de répondre, mais encore une fois, tout était DK alors qu’ils en ont coupé quatre à EDG et ont attrapé le baron. Après les réinitialisations, un combat d’équipe mouvementé a éclaté dans la jungle d’EDG alors que le dragon ancien apparaissait. Sans surprise, DK l’a remporté, récoltant quatre autres victoires avant de marcher au milieu et de terminer le match.

Statistiques rapides :

Équipes : EDG-DK Temps : 35:56 Tués : 7-17 Tourelles : 3-6 Or : 54.9k-61.5k Dragons : 0-4 Barons : 0-1

Jeu quatre

Les dos d’EDG étaient contre le mur dans le quatrième match et ont dû tout faire pour se qualifier pour un cinquième match potentiel. Les choses ont bien commencé pour eux, quand à six minutes, ils ont attrapé Khan dans la rivière en train de se soigner des fruits. Quelques minutes plus tard, EDG a également récupéré le Rift Herald et un Infernal Dragon. Le Herald s’est bien traduit par quelques plaques et un afflux d’or pour l’équipe chinoise. Cependant, DK a montré qu’ils n’étaient pas totalement hors de cause lorsqu’ils ont plongé la tour de la voie du bas pour obtenir deux éliminations nécessaires.

Bien que ce soit un coup de force, EDG a riposté avec l’un des leurs. À 14 minutes, ils ont renversé le premier sommet de la tour, ont enlevé Canyon et ont pris un deuxième Rift Herald. Au cours des minutes qui ont suivi, il y a eu quelques échanges objectifs mais aucun combat décisif. Ensuite, DK a forcé brutalement une tour de voie médiane vers le bas, et avec un ultime sournois Orianna de ShowMaker, a trouvé une mise à mort rapide sur Meiko.

En poursuivant dans le jeu low kill, EDG a amassé trois dragons et avait fière allure. Lorsque le quatrième est apparu, DK a tenté de le précipiter, mais Jiejie Smite l’a volé et a prouvé qu’il était à nouveau le meilleur Smite. Avec le Mountain Soul, EDG a attendu son heure et, à 30 minutes, a précipité le Baron et l’a sécurisé avant même que DK ne puisse répondre. À la fin de la pièce, EDG a même obtenu un kill supplémentaire. Plusieurs tours sont tombées à la première poussée, laissant les inhibiteurs de DK exposés. À partir de là, tout ce dont EDG avait besoin était d’engager un dernier combat dans la voie médiane avant de se rapprocher et de sécuriser le DK Nexus.

Pour la première fois depuis 2016, Silver Scrapes a honoré la finale mondiale alors que les deux équipes étaient assises à 2-2 avant le cinquième match.

Statistiques rapides :

Équipes : EDG-DK Temps : 33:02 Tués : 6-3 Tourelles : 9-2 Or : 60,9k-51,8k Dragons : 4-0 Barons : 1-0

Jeu Cinq

Dans ce cinquième match fatidique, il n’y avait pas de place pour l’erreur pour l’une ou l’autre équipe. Le début de partie était un va-et-vient, car EDG a obtenu First Blood dans un combat Rift Herald, bien que DK ait obtenu le Herald lui-même. Ensuite, Flandre et Jiejie ont tué Khan dans la voie du haut. Alors que DK utilisait le Herald pour prendre quelques assiettes, puis trouva la voie du bot bonus de la première tour, EDG revendique quelques dragons et tue à nouveau Khan, le plaçant plus loin derrière alors qu’il était désespérément nécessaire pour les dégâts AD de l’équipe.

Au milieu du match, les choses étaient encore très serrées, même si EDG semblait être dans une position plus forte. Cela s’est avéré vrai à 22 minutes, lorsqu’un combat d’équipe massif a éclaté dans la jungle et a abouti à un échange de meurtres à quatre contre un en faveur d’EDG. Parallèlement à cela, ils ont pris un troisième dragon. Quelques minutes plus tard cependant, DK a fait un jeu fou. Khan et Canyon à deux ont glissé le Baron tandis que le reste de DK a distrait EDG au milieu, et ils ont en fait réussi à le sécuriser. Cela semblait être un tournant, cependant, peu de temps après la chute du Baron, DK a essayé de combattre en équipe EDG contre Dragon et a été Ace, perdant tous ses buffs de Baron et l’Ocean Soul contre EDG.

À ce stade, DK était fortement démesuré et n’avait aucune réponse à EDG. À 35 minutes, EDG a facilement mis en déroute DK une autre fois pour trouver deux autres victimes et un dragon ancien. Désespéré, DK a essayé de pousser les voies pour gagner du temps mais n’a pas pu faire assez pour empêcher EDG de détruire les trois inhibiteurs. Avec des serviteurs inondant la base de DK, il était assez facile pour EDG d’avancer et après quelques éliminations, écraser le troisième Nexus de DK.

Juste comme ça, le DK toujours dominant a été détrôné et EDG a remporté la Summoner’s Cup ainsi que le titre de champion du monde !

Statistiques rapides :

Équipes : DK-EDG Temps : 41:09 Tués : 10-21 Tourelles : 6-11 Or : 67.3k-74.1k Dragons : 1-5 Barons : 1-1