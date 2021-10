LoL : Edward Gaming contre Gen.G

Il reste une série pour décider qui rencontrera DWG KIA lors de la grande finale.

Après un match incroyable entre DAMWON et T1 hier, c’était au tour d’Edward Gaming et de Gen.G de s’attaquer au Rift. Les outsiders coréens Gen.G se sont certainement relevés dans ce match, bien que les champions LPL EDG aient montré qu’ils pouvaient saigner avant cela. Cependant, quelles que soient les attentes, ces deux équipes ne voulaient rien de plus que de revendiquer une place pour la grande finale du Mondial 2021. Et ils ont dû tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif dans ce match de demi-finale !

Jeu Un

Game One a livré un jeu très serré avec quelques choix intéressants, comme l’équipe combattant Seraphine mid et le Jax axé sur la poussée divisée. Mais le début de partie était défini par la voie du bas. La voie Lucian-Nami d’EDG était monstrueuse, car ils ont tué Ruler for First Blood, bien qu’ils soient échangés contre un kill lorsque les membres de GEN ont réagi. Cela n’a cependant pas découragé Viper. Il a maintenu la pression et l’a tué quelques fois de plus dans le 2v2 isolé. GEN a trouvé des choix cruciaux sur Meiko et Jiejie pour garder les choses assez uniformes.

En milieu de partie, Viper était fort et EDG était en avance sur les objectifs neutres. Malgré cela, ils ont fait quelques faux pas. Ils ont trébuché dans deux combats en équipe, l’un à 16 minutes, l’autre à 20 minutes, où GEN a profité de la mauvaise position de Viper pour gagner six victoires au total tout en n’en échangeant que trois. Après ce deuxième combat, ils ont même réclamé un buff Baron. Malheureusement pour GEN, ils ne pouvaient vraiment pas faire grand-chose avec ce Baron.

Le premier jeu est en retard

Alors le jeu continua. Et c’est un autre choix sur Viper qui a provoqué un combat d’équipe de 28 minutes, qui a entraîné deux victoires contre GEN, ainsi qu’un deuxième baron. GEN était dans une bonne position maintenant, mais EDG s’est installé autour de la rivière inférieure pour sécuriser le Mountain Soul, les attirant. GEN a contesté, et cette fois Viper est sorti, conduisant son équipe à obtenir deux victoires et le Mountain Soul.

Deux minutes plus tard, le désastre a de nouveau frappé GEN. EDG a trouvé un énorme choix sur Clid, puis a également attrapé Rascal lorsqu’il s’est téléporté. En conséquence, EDG a renversé deux tours et un inhibiteur. À 35 minutes, EDG a remporté un autre combat en équipe avec un échange de meurtres un pour zéro, ce qui leur a valu le Baron. Enfin, les équipes se sont rencontrées au très important Elder Dragon. C’est d’ailleurs pour Jax de Flandre, qui s’est précipité dans la voie médiane. Alors qu’un combat d’équipe mouvementé éclatait autour du dragon, Scout s’est téléporté pour rejoindre Flandre, a mis Rascal de côté et a dérobé le Nexus pour gagner la partie.

Statistiques rapides :

Équipes : EDG-GEN Temps : 37:12 Tués : 12-11 Tourelles : 10-4 Or : 66.8k-61.3k Dragons : 4-1 Barons : 1-2

Jeu deux

Après une défaite décevante dans le premier match, GEN est revenu en se balançant dans le deuxième match. Bien qu’EDG ait lancé l’action en envoyant trois plonger et tuer Rascal, GEN contrôlait la majorité du début de partie. Ils ont pris un Rift Herald, un Mountain Dragon et Rascal a même récupéré son déficit pour tuer Flandre en solo. De plus, Clid a ganté et tué Viper, puis a aidé son équipe à tuer dans une escarmouche à mi-voie.

Avec cette avance rapide, GEN a obtenu le bonus de la première tour et a renversé quelques autres tours. Alors qu’EDG a réussi à en reprendre quelques-uns, GEN a obtenu deux autres victoires avant 20 minutes pour consolider son avance. Après 20 minutes, quelques tours supplémentaires ont été échangées, mais aucun combat ou jeu décisif pendant un certain temps. Il y a eu une tentative de Baron de GEN à 25 minutes, mais ils ont reculé intelligemment quand EDG s’est présenté pour contester.

Enfin, le combat que tout le monde attendait. À 27 minutes, un combat d’équipe a éclaté autour de la voie médiane et est entré dans la jungle, où GEN a poursuivi et abattu quatre d’EDG. Ils se sont précipités au milieu pour terminer le jeu, mais avec la réapparition des membres d’EDG, ils n’ont pas tout à fait réussi à le faire. Hors des minuteries de la base GEN, EDG a essayé de précipiter le baron, mais Clid Smite l’a volé, prenant tout espoir à EDG. Par la suite, GEN a abattu les cinq membres d’EDG avant de tuer le Nexus et de remporter une partie.

Statistiques rapides :

Équipes : GEN-EDG Temps : 30:18 Tués : 15-3 Tourelles : 10-3 Or : 59,4k-49,0k Dragons : 2-1 Barons : 1-0

Jeu trois

À égalité à 1-1, ces deux équipes voulaient une victoire ici pour amener la série à la balle de match. C’est GEN qui a trouvé First Blood, car ils ont envoyé trois membres en haut pour ganker et tuer Flandre. Après cela, un échange un pour un s’est produit dans la voie du bas 2v2, les deux supports obtenant un kill. Cependant, le premier vrai combat a éclaté à huit minutes près du Rift Herald. GEN a sécurisé l’objectif, puis forcé sur EDG pour ramasser deux éliminations rapides. Avec l’aide du Herald, GEN a également réclamé le bonus de la première tour.

L’avance de GEN était réelle, et ils ne l’ont pas lâché. Au milieu du jeu, ils ont trouvé plus de victimes et beaucoup plus de tours. Bien que, comme auparavant, EDG ait échangé des tours, mais pas autant que GEN en a pris. Mais après l’apparition de Baron, le jeu a ralenti. C’était jusqu’à 26 minutes, où GEN a poussé l’inhibiteur supérieur vers le bas tandis qu’EDG a essayé de faire un push mid. Attrapant EDG avec leur pantalon baissé, GEN se précipita sur le Baron. Mais EDG n’a pas tardé à le rassembler, obtenant deux victoires et forçant GEN à quitter l’objectif.

Après cela, il y avait plus de temps d’arrêt. Le Baron a déclenché l’action suivante à 31 minutes lorsque GEN a simplement décidé de se précipiter. Ils l’ont sécurisé cette fois, mais ont perdu trois des buffs dans le combat d’équipe qui a suivi. C’était crucial, car GEN n’était pas en mesure de causer des dommages mortels à la base d’EDG. Surtout quand EDG a surpris Bdd. À cause de cette défense, tout se résumait à la Cloud Soul. Ici, EDG s’est précipité et a réclamé le quatrième dragon. Mais GEN n’a pas hésité à l’abandonner, car ils ont renversé EDG et en ont tué trois d’entre eux. Voyant leur opportunité, GEN s’est précipité au milieu et a terminé le match après quelques attaques supplémentaires.

Statistiques rapides :

Équipes : EDG-GEN Temps : 40:06 Tués : 11-16 Tourelles : 5-11 Or : 67,5k-72,5k Dragons : 4-2 Barons : 0-1

Jeu quatre

Sur balle de match, GEN n’avait qu’à gagner un match de plus pour prétendre à une place en finale. Mais c’est EDG qui a commencé fort ce match, car un 2v2 entre les mid laners et les junglers a abouti à un échange de kills deux pour un en faveur d’EDG. Scout était énorme à cause de cela puisqu’il a également tué les deux. Après cela, EDG a pris un Herald, bien que Clid ait trouvé un jeu dans la voie du haut pour tuer Flandre. La domination d’EDG en début de partie était réelle, car ils ont même plongé à quatre dans la tour du bot à 14 minutes pour obtenir un kill et le bonus de la première tour pour démarrer.

Alors qu’EDG avait une avance, GEN n’avait pas encore complètement terminé. C’était jusqu’à 16 minutes, quand à la fosse aux dragons, EDG a récolté quatre victoires dans un combat d’équipe crucial. À partir de là, tout était EDG tout le temps. Bien que Clid ait constamment surpassé Jiejie pour obtenir trois dragons, à chaque combat de dragons, EDG est arrivé en tête pour les victoires et l’or. Enfin, à 27 minutes, EDG a réussi à éloigner Clid de la fosse et EDG a réclamé son premier dragon, arrêtant le GEN Soul. Par la suite, ils ont tué quatre membres et ont également attrapé un buff Baron.

Avec le Baron, EDG a rapidement fait tomber plusieurs tours et l’inhibiteur de la voie du haut. La super nourrie Zoe de Scout puis la règle à un coup lorsqu’il a essayé de défendre la tour des inhibiteurs du milieu, ce qui signifie qu’un deuxième inhibiteur est tombé. Dans le 5v4, EDG était suffisamment confiant pour continuer à avancer vers les tours Nexus. GEN tenta désespérément de se défendre mais tomba un par un. EDG a écrasé le Nexus de GEN et a amené ce match de demi-finale au cinquième match.

Statistiques rapides :

Équipes : EDG-GEN Temps : 31:39 Tués : 21-6 Tourelles : 9-3 Or : 60,6k-47,7k Dragons : 1-3 Barons : 1-0

Jeu Cinq

Après le tour traditionnel de Silver Scrapes, le match décisif a commencé. Avec des vies de tournoi en jeu, c’est Jiejie qui a fait le premier pas. À cinq minutes, il a ganqué Bdd pour mettre en place Scout for First Blood. Quelques minutes plus tard, il a déménagé à Herald, prenant cela, puis le laissant tomber sur la voie du bas pour quelques assiettes. Au cours de ce jeu sur la voie du bas, GEN a essayé de forcer le combat, mais c’est EDG qui est reparti avec un kill.

À 14 minutes, les deux équipes se sont à nouveau rencontrées sur la voie du bas pour un autre gros combat. Ici, EDG a de nouveau pris l’avantage après un échange de victoires à trois contre un en leur faveur. Cela n’a fait qu’empirer pour GEN, car même s’ils ont volé un Herald à EDG, ils n’ont pas pu capter l’attention et ont perdu un membre. Peu de temps après, le baron était sur la carte, ce qu’EDG souhaitait obtenir. À 23 minutes, un combat d’équipe a éclaté à la fosse aux dragons, où EDG a une fois de plus dominé GEN. Ils ont abattu les cinq champions GEN avant de prendre le dragon, ainsi que le baron.

L’inhibiteur de la voie du haut est tombé lors du premier siège de Baron, tandis que quelques autres tours ont également été renversées. Finalement, un combat d’équipe a éclaté dans la voie du milieu, où EDG a tué deux autres que le Cloud Soul. Il semble que cette série ait fait des ravages sur GEN, car Clid a été éliminé dans un endroit terrible, ce qui a permis à EDG de revendiquer un deuxième baron. Sous le poids d’un énorme déficit d’or et du siège du Baron, GEN ne pouvait tout simplement pas tenir le coup. EDG s’est déchaîné dans leur base, a fait plus de victimes et une destruction de Game Five Nexus.

Avec cette défaite, GEN est éliminé des Mondiaux 2021. Pendant ce temps, EDG, la première tête de série de LPL, affrontera la première tête de série du LCK et les champions du monde en titre DWG KIA lors de la grande finale.

Statistiques rapides :

Équipes : GEN-EDG Temps : 31:53 Tués : 3-19 Tourelles : 2-11 Or : 49,2k-65,6k Dragons : 0-4 Barons : 0-2