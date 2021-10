LoL: Edward Gaming vs 100 Thieves Worlds 2021 Récapitulatif de la phase de groupes

Lors du premier jour de la phase de groupes du Mondial 2021, le 100T pourrait-il bouleverser le groupe B avec une victoire bouleversée contre EDG ?

Edward Gaming contre 100 voleurs

Le début de match pour ces deux équipes a été étonnamment sans incident. Même s’il y a eu de gros échanges dans les couloirs, les 10 premières minutes n’ont pas vu un seul kill. À la 10e minute, cependant, EDG a réalisé le premier grand jeu en prenant le Rift Herald et en l’utilisant pour faire tomber quelques assiettes de la tour supérieure. Au même moment, 100T regardait en bas, plongeant entre les tours pour ramasser First Blood. Mais ils ont échangé un kill en retour, donc ce n’était pas trop gros.

Une fois ce sang versé, EDG se vengea et fit connaître sa présence. Jiejie a visité les voies du milieu et du bas dans les deux minutes suivantes, tuant des voies 100T aux deux endroits. À 14 minutes, EDG s’est propulsé plus loin lorsqu’ils ont dominé un combat d’équipe pour le gagner deux pour un en éliminations directes, menant à un Infernal Drake sécurisé juste après. Un échange un pour un à 17 minutes a donné l’espoir que 100T pourrait augmenter suffisamment pour trouver un moyen de revenir, mais l’écart s’est à nouveau creusé lorsque Scout solo a tué Abbedagge dans la voie latérale.

Après 20 minutes, le jeu semblait avoir échappé à 100T. Bien qu’ils aient essayé de forcer les jeux, ils n’ont pas réussi à faire tenir les engagements ou à surpasser suffisamment EDG pour récupérer l’or. Alors que le jeu a ralenti pendant quelques minutes, 100T n’a pas pu profiter de l’opportunité. L’inévitable combat d’équipe s’est produit à 26 minutes, où Jiejie a dominé et a remporté un Quadra Kill et EDG Ace’d 100T. Ils ont sécurisé le Baron et ont également ouvert la base 100T. Tout ce dont EDG avait besoin à partir d’ici était de gagner un dernier combat à quatre et de faire exploser le Nexus de 100T.

Statistiques rapides :

Équipes : EDG-100T Temps : 28:24 Tués : 19-6 Tourelles : 9-1 Or : 60,1k-44,6k Dragons : 3-0 Barons : 1-0

