LoL: Edward Gaming vs T1 – Récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021

La revanche très attendue entre les deux favoris du groupe, qui pourrait très bien décider qui prendra la première place du groupe B.

Edward Gaming contre T1

Avec T1 à seulement un match d’EDG, c’était leur chance de renverser EDG et de les disputer pour la première place du groupe. Le début de partie a été assez lent de la part de ces deux équipes, car la première véritable action à se produire a été lorsque T1 a échangé son duo de bots sur la voie du haut pour prendre Herald, puis l’a utilisé pour obtenir le sommet bonus de la première tour. Trois minutes plus tard, T1 a également réclamé un dragon infernal, avant que Faker ne se téléporte sur la voie du haut pour plonger en Flandre avec Canna et le tuer pour le regretté First Blood.

Aux commandes, T1 maintenait la pression. Bien qu’EDG ait parfois échangé, T1 a renversé des tours et s’est mis en place pour un deuxième Rift Herald. Après l’avoir pris, un excellent engagement de Oner et Canna a obtenu trois victoires rapides pour T1. En conséquence, T1 a pu utiliser le Herald pour prendre également deux tours de voie médiane. Le commerce de la tour s’est poursuivi mais T1 était toujours en tête à cause des prises de dragon. À 18 minutes, EDG a réussi à éliminer Keria, mais il était trop peu trop tard pour EDG alors que T1 a organisé une clinique contre eux.

Lorsque Baron est apparu sur la carte, T1 avait clairement les yeux rivés dessus. Quand EDG a tenté d’avoir une vision dessus, T1 l’a attendu et s’est jeté sur Jiejie pour le tuer instantanément. Sans leur jungler, EDG a désespérément essayé de combattre T1 au Baron, mais cela n’a servi qu’à leur donner deux victoires supplémentaires avant d’obtenir le buff de toute façon. T1 a été efficace avec le Baron, entrant, faisant pression sur la base et ouvrant deux tours d’inhibition. Un dernier combat a éclaté dans la base EDG où T1 a de nouveau trouvé des kills sans perdre aucun membre, donc avec l’avantage de l’homme, T1 a facilement poussé le Nexus et a fermé le jeu. En fonction des résultats des matchs suivants, cela prévoyait un éventuel bris d’égalité pour la première place à la fin de la journée.

Statistiques rapides :

Équipes : EDG-T1 Temps : 25:44 Tués : 1-13 Tourelles : 2-10 Or : 40,2k-50.3k Dragons : 0-3 Barons : 0-1

