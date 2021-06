LoL: Ezreal Champion Guide- Lore, Runes, Build, Skins & Counters

Tout ce que vous devez savoir sur Ezreal, l’explorateur prodigue.

Ezreal est l’un des champions ADC les plus uniques de League of Legends, offrant mobilité, poke et bonne mise à l’échelle dans un kit très amusant. En plus de cela, il a un design de personnage sympathique, un style de jeu unique et une tonne d’excellents skins. Il est l’un des champions les plus populaires du jeu pour toutes ces raisons, ce qui signifie qu’il est également important de savoir comment jouer contre lui. Il y a de nombreuses raisons d’apprendre et de jouer à Ezreal, alors plongeons-y.

L’histoire d’Ezreal

Ezreal est la vraie définition d’un aventurier et explorateur. Il est né dans la ville aisée de Piltover, connue pour sa prospérité économique et ses avancées scientifiques. Ses parents étaient des archéologues qui détenaient un certain niveau de renommée à leur époque. Cependant, à cause de cela, ils le laissèrent seul la plupart du temps et il incomba à son oncle Lymere de l’élever. Bien qu’Ezreal ne rêvait que de rejoindre ses parents dans des aventures incroyables, son oncle l’a forcé à suivre une scolarité stricte.

Mais, au grand désarroi de Lymere, Ezreal est essentiellement un génie. Il a à peine eu à étudier pour ses examens et les a passés avec brio. Pour cette raison, il a eu amplement le temps de semer le trouble sur son campus et de développer des compétences axées sur l’aventure, comme se faufiler et crocheter les serrures. Pendant ce temps, chaque fois que ses parents rentraient à la maison, le père d’Ezreal lui parlait d’une tombe perdue qui appartenait à un tyran Shuriman du nom de Ne’Zuk. Les légendes disaient que ce Ne’Zuk possédait des pouvoirs de téléportation d’un certain type.

Finalement, les parents d’Ezreal ne sont jamais revenus et le pire était supposé. Ezreal n’a pas pu accepter leur mort et a rassemblé toutes les informations qu’il pouvait sur cette tombe perdue de Ne’Zuk. Finalement, après un long voyage, il trouva le tombeau. Dans ce document, tout ce qu’il a trouvé était un seul gantelet magique, qu’il a naturellement brandi et utilisé comme pièges magiques qui ont été mis en place à l’intérieur de la tombe pour exploser et se téléporter. Tout à fait l’outil pour explorer, pensa-t-il.

Après cela, le but d’Ezreal était de retrouver ses parents en devenant le plus grand aventurier du monde. Aujourd’hui, il parcourt toutes les régions pour trouver gloire et fortune, tout en bâtissant sa réputation.

Meilleures runes

Arbre principal : Précision

Keystone: Conqueror Presence of Mind Legend: Bloodline Coup de Grace

Arbre secondaire : Sorcellerie

Transcendance de bande de flux de mana

Mini runes

Armure de force adaptative à la vitesse d’attaque

Alors qu’Ezreal est assez polyvalent dans ses runes, l’arbre primaire Conqueror avec Sorcery secondaire est idéal. Le coup d’Ezreal est déjà assez fort avec son tir mystique (Q), donc exécuter Conqueror comme clé de voûte fournit une certaine puissance pour des combats plus longs et prolongés. Étant donné qu’Ezreal peut lancer des capacités et tisser des attaques automatiques entre elles, Conqueror se cumule assez rapidement pour fournir plus de statistiques et une guérison décente.

Il est également important de noter que prendre Présence d’esprit dans l’arbre de précision et Bande de flux de mana dans l’arbre de sorcellerie donne à Ezreal une tonne de mana. Parce qu’il a tendance à spammer beaucoup de capacités, le mana est très important. Comme nous le verrons plus tard, sa construction aide également, mais ces deux runes sont cruciales pour permettre aux joueurs d’Ezreal de tirer le meilleur parti du champion.

Création d’objet

Éléments essentiels:

Divin Sunderer (Mythic) Ionian Boots of Lucidity Manamune Serylda’s Grudge

Éléments situationnels/préférentiels :

Duskblade of Draktharr (Mythic) Essence Reaver Chempunk Épée tronçonneuse Gueule de Malmortius Hydre vorace Cœur gelé Ange gardien

Comme mentionné précédemment, Ezreal a beaucoup de polyvalence dans sa construction. Actuellement, dans le patch 11.11, son meilleur objet mythique à construire est Divin Sunderer. Cela donne à Ezreal l’éclat passif, améliorant ses autos après les lancers de capacité et augmentant ses dégâts de poke déjà puissants. Avec ce sont des bottes CDR, fantastiques pour lui permettre de lancer des capacités en permanence. Vient ensuite son objet de mana, Manamune. L’élément composant, Tear of the Goddess, est crucial à acheter au début du jeu, ou au début, pour s’accumuler. Le dernier dans le noyau est la rancune de Serylda, qui applique un ralentissement aux champions qu’il frappe avec ses attaques et ses Q. Ce ralentissement est terriblement ennuyeux pour les ennemis et rend le kite beaucoup plus facile.

Bien que Divine Sunderer soit excellent, certains joueurs apprécient une construction avec encore plus de dégâts. Les deux éléments principaux de cette version sont Duskblade of Draktharr et Essence Reaver. Essence Reaver fournit le passif Sheen et une partie de la régénération de mana dont Ezreal a besoin. Mais Duskblade offre plus de dégâts avec la létalité et le passif d’invisibilité amusant. Bien que ce ne soit pas aussi fiable que la version standard, cela peut être assez amusant et se démarquer plus fort contre des équipes spongieuses.

Enfin, nous arrivons aux éléments situationnels. En termes simples, Maw of Malmortius est bon dans les équipes lourdes, tandis que Frozen Heart et Guardian Angel sont des options dans les lourdes AD. D’un autre côté, Chempunk Chainsword est un incontournable face à des champions guérisseurs. Si vous voulez une vague supplémentaire claire et curative, alors Ravenous Hydra est également viable.

Meilleurs compteurs

En raison du kit à longue portée d’Ezreal et de sa capacité à clignoter avec Arcane Shift (W), il est un champion difficile à punir. Pourtant, il a des compteurs précis qui lui conviennent bien.

Depuis le patch 11.11, les deux meilleurs tireurs contre Ezreal sont Sivir et Vayne. C’est en grande partie parce qu’Ezreal, bien qu’il soit en sécurité, ne peut pas toujours punir ses adversaires dans la voie. Sivir et Vayne sont deux hyper-transports évolutifs qui doivent généralement être punis dans la voie, de peur qu’ils ne prennent le dessus sur le jeu. Parce que leur phase de lane contre Ezreal est généralement assez facile, ils obtiennent l’or et les objets qu’ils veulent et dont ils ont besoin. Ensuite, ils dépassent Ezreal et peuvent soit le 1v1 soit le surpasser dans les combats en équipe. Si Vayne ou Sivir ne chatouillent pas votre fantaisie, Twitch, Ashe et Jhin ont également tendance à avoir des correspondances favorables.

Il existe également des choix non conventionnels comme Swain et Yasuo. Bien qu’ils soient d’étranges choix sur la voie du bas, ils ont de très bons taux de victoire en lui, mais pour des raisons différentes. Swain est essentiellement impossible à tuer pour Ezreal après le niveau six, et s’il est associé à un support lourd de CC, il peut garder Ezreal verrouillé, incapable d’échapper à ses dégâts. Pendant ce temps, Yasuo est un champion rempli de tirets qui peuvent prendre le dessus sur Ezreal à l’aide de vagues de serviteurs, ce qui rend difficile pour Ezreal d’exploiter son avantage à distance.

Les skins d’Ezreal

Considérant qu’Ezreal est un champion très populaire, il n’est pas surprenant que Riot Games ait créé beaucoup de skins pour lui. La liste complète est ci-dessous, avec des liens vers des images des arts splash intégrés dans le nom. Si vous voulez les voir tous ensemble, avec des Chromas et des modèles en jeu, consultez la page Fandom de League of Legends.

A noter, les skins Legacy et Prestige ne sont pas simplement disponibles à l’achat comme les autres. Ils peuvent être obtenus à partir de butin ou achetés pendant la période des fêtes, lorsque les skins Legacy ne sont pas mis en réserve. Les skins Prestige ont leurs propres conditions d’obtention.

Apparences disponibles :

Frosted Ezreal Pulsefire Ezreal Debonair Ezreal As de pique Ezreal Arcade Ezreal Star Guardian Ezreal Pyjama Guardian Ezreal Battle Academia Ezreal PsyOps Ezreal

Skins Héritage et Prestige :

Nottingham Ezreal Striker Ezreal Explorer Ezreal TPA Ezreal SSG Ezreal PsyOps Ezreal Prestige Edition

