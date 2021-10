LoL: Fnatic vs Hanwha Life – Récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021

Avec leurs espoirs de tournoi en jeu, Fnatic avait tout à faire contre Hanwha Life lors du troisième match de la journée.

Fnatic vs Hanwha Life Esports

Revigoré par une victoire antérieure contre RNG, FNC devait encore gagner chaque match aujourd’hui pour rester en vie aux Mondiaux 2021. Ils ont également bien commencé ce match, surpassant une invasion HLE de trois minutes pour obtenir First Blood. Mais HLE a continué l’agression, envahissant le côté opposé de la carte et tuant Bwipo. HLE a trouvé plus d’or lorsque Willer a aidé Deft à tuer Hylissang, mais FNC n’était pas sur le point de rester à terre. Ils ont envoyé quatre toupies pour plonger et tuer Morgan trois fois en sept minutes environ, récupérant l’or dont il avait tant besoin à travers lui et sa tour.

C’était un match très serré et l’action ne semblait jamais s’arrêter. Avant le milieu du match et pendant celui-ci, il y avait une tonne d’escarmouches, souvent dans la voie médiane alors que les équipes se battaient pour un contrôle objectif. HLE a remporté le premier à 14 minutes trois pour un, mais FNC a riposté dans les minutes suivantes avec plusieurs choix sur divers membres de HLE. La période de 20 minutes était encore mouvementée, HLE remportant un combat en équipe de 22 minutes à trois contre un, puis FNC remportant un à 25 minutes deux contre un en kills.

Ensuite, HLE a vu leur moment. Au Dragon Infernal, HLE l’a volé et, grâce au jeu fantastique de Chovy sur LeBlanc, Ace’d FNC. Cela leur a donné une pression énorme, qu’ils ont exploitée après avoir rattrapé Adam. Dans un mouvement bizarre, FNC dans le 4v5 a laissé HLE abaisser quatre tours et deux inhibiteurs, les mettant à une erreur de la fin. Finalement, HLE a réussi à sécuriser leur Infernal Soul et à s’installer autour de Baron. N’ayant aucune option, FNC l’a contesté et HLE s’est immédiatement retourné contre eux. Un par un, FNC est tombé et a de nouveau été Ace, ce qui a permis à HLE de finalement pousser et de prendre le FNC Nexus.

Malheureusement pour eux, cette défaite a empêché le FNC de prendre la deuxième place du groupe ou d’avancer plus loin dans les Mondiaux 2021.

Statistiques rapides :

Équipes : FNC-HLE Temps : 43:08 Tués : 23-27 Tourelles : 4-11 Or : 74.8k-80.5k Dragons : 2-4 Barons : 0-1

