LoL: Fnatic vs PSG Talon – Récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021

Après une journée difficile pour ces deux équipes, c’était leur dernière fois de briller sur la scène des Mondiaux 2021.

Fnatic vs PSG Talon

Ce match n’a pas eu d’impact réel mais le FNC et le PSG ont tout de même joué à fond. Le PSG a commencé avec un bang, trois hommes ganking et tuant Adam pour First Blod. Après cela, ils ont puni le FNC qui s’est trop étendu dans leur jungle, en tuant deux. Pendant ce temps, les deux top laners se sont tués en solo en même temps, ce qui était amusant. À partir de là, le rythme était très rapide, avec des escarmouches, des prises de tour de ganks et des objectifs tombant sur toute la carte. Avec tout cela, c’était quand même un match très serré.

Une fois au milieu du match, c’est le PSG qui a décroché le premier Baron après avoir rattrapé Hylissang et remporté un combat par équipe avec deux autres victoires. Dans un accès de désespoir ou de folie, FNC a combattu le 3v5 là-bas et, sans surprise, a perdu un membre sans tuer. Pendant la durée du buff de Baron, le PSG a remporté deux autres combats en équipe, obtenant sept éliminations tout en n’en échangeant que quatre. Même s’ils n’arrêtaient pas de se faire renverser, FNC n’arrêtait pas de se relever et de l’emmener au PSG.

Cette détermination en a fait un jeu sanglant, presque stupide vers la fin. Le PSG jouait avec sa nourriture et c’était évident, mais FNC était heureux de se bagarrer. Le PSG en tant qu’équipe a lentement miné la base de FNC mais a pris soin de ne pas finir, même après avoir tout pris à part le Nexus. Entre Maple solo tuant Adam, puis Adam solo tuant Maple et Hanabi tuant Hylissang dans un 1v3, l’attitude « pour le plaisir » était géniale à voir pour les deux équipes qui étaient hors de combat. Finalement, le PSG a fait Ace FNC et a mis fin à ce match.

Statistiques rapides :

Équipes : FNC-PSG Temps : 36:30 Tués : 15-33 Tourelles : 4-11 Or : 63.4k-76.2k Dragons : 1-4 Barons : 0-2

