LoL: Fnatic vs RNG – Récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021

Ce fut un match énorme pour Fnatic, qui avait besoin d’une chance de rebondir après la défaite du premier jour. RNG a remporté une victoire au premier jour contre le PSG, ils chercheront donc à aller 2-0 contre un Fnatic affaibli.

Fnatic vs Royal n’abandonnez jamais

Lançant le quatrième match de la journée, FNC a tenté de réaliser une invasion effrontée, mais elle a été repérée et RNG a forcé FNC à s’éloigner. Une minute plus tard, First Blood est sorti pour RNG après un duel fou dans la jungle du côté FNC de la carte. Bwipo a tellement perdu au premier niveau, et une fois de plus FNC était en retard en début de partie. C’est encore plus une mauvaise nouvelle pour Fnatic, car Adam et Nisqy tombent dans le haut de la carte alors que RNG a pris le contrôle du jeu. Cela ressemblait à une autre erreur du côté des bots pour FNC, avec la voie des bots attrapée. Alors que Hylissang est tombé, BEAN et Bwipo ont dominé RNG et ont réussi à remporter deux victoires, Crucially, FNC a égalisé l’avance en or.

RNG a immédiatement répondu avec un Double Kill du côté du bot, fermant la voie du bot de FNC. Plus de victoires pour RNG alors que FNC continuait d’arriver trop tard sur les jeux et que le match devenait sanglant. Cela ressemble à un jeu qui est déjà en fin de partie, mais à 17 minutes et 17 éliminations au tableau, c’est un jeu frénétique. FNC a continué à faire des jeux désespérés pour rester dans le match, mais RNG était occupé à laisser tomber Rift Herald dans la voie du haut pour passer à 3 km d’avance. RNG a de nouveau rattrapé FNC, cette fois lorsque Baron est apparu et ce n’était pas le jeu dont FNC avait besoin. Ils ont perdu deux avant le Baron et ont perdu le buff avant d’être Ace’d.

Peu de temps après, il y a eu un autre combat effréné dans la jungle FNC. Malgré la perte d’un membre, les premiers FNC ont réussi à égaler le combat et à battre quatre contre quatre. RNG a toujours conservé une avance de 5 km mais n’a pas pu punir FNC avec le Baron. D’autres combats ont éclaté dans la voie médiane, cette fois les FNC ont commencé tôt mais se sont essoufflés au fur et à mesure que le combat se poursuivait. Perdant le combat à quatre contre deux, FNC a perdu plus de terrain face à RNG. C’est un autre Baron pour RNG sans aucun concours et c’est le jeu pour RNG. FNC n’a tout simplement pas pu gérer la pression du Baron de RNG et a perdu toute sa base. Le FNC s’est battu avec acharnement mais n’a pas eu assez pour l’emporter. Ils sont allés 0-2 tandis que RNG a poursuivi son invincibilité.

Statistiques rapides :

Équipes : FNC – RNG Temps : 30:43 Tués : 13-34 Tourelles : 3-10 Or : 53,8k – 67,6k Dragons : 1-2 Barons : 0-2

