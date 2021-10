LoL: FunPlus Phoenix vs Cloud9 – Récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021

Après la victoire contre Rogue, C9 a affronté un autre match incontournable contre FPX. Une victoire ici pourrait voir C9 faire l’impensable, renverser son départ 0-3 et sortir des groupes. Pour FPX, c’était aussi un match à gagner, car ils cherchaient à rebondir après leur défaite contre DK.

FunPlus Phoenix contre Cloud9

À cheval sur l’hopium NA, C9 a trouvé un départ de rêve. Ils ont récupéré First Blood sur FPX du côté des bots car le rêve est bel et bien vivant. C9 a transformé cet élan en un kill latéral peu de temps après. Il y a un autre combat dans la rivière du haut, et trois autres victoires pour C9 alors qu’ils passaient à 2,5 km d’avance à seulement six minutes. C9 a continué sa domination, passant à près de 5 km d’avance par la marque des 11 minutes dans ce match le plus crucial.

En maintenant la pression, C9 a commencé à jouer dans la voie médiane, et bien qu’ils aient obtenu de l’or d’une tour, ils ont perdu Blaber à la fin du combat. À 17 minutes, C9 avait une avance de 5k d’or. À la 22e minute, FPX a cherché un engagement dans la voie médiane. Malheureusement pour eux, ils en ont perdu un et C9 a poussé jusqu’à la tour d’inhibition de la voie médiane FPX. C9 a ensuite réussi à obtenir le drake avant de renverser les cinq membres de FPX avant de récupérer le baron. C9 a pris une avance de 9k alors que FPX semblait complètement hors du jeu.

Avec Baron, C9 a poussé dans la base FPX, qui n’avait aucun moyen de la défendre. L’inhibiteur de la voie du bas est tombé instantanément, tandis que Cannon Minions faisait tout le travail sur les tours Nexus. FPX a été forcé de s’engager et Tian a été abattu instantanément. C9 a facilement abattu le reste de FPX et détruit le Nexus. Cette victoire met C9 sur un pied d’égalité avec FPX, forçant à tout le moins un bris d’égalité s’ils perdaient tous les deux leurs matchs restants.

Statistiques rapides :

Équipes : FPX – C9 Temps : 28:08 Tués : 4-18 Tourelles : 2-9 Or : 44,6k – 57k Dragons : 0-3 Barons : 0-1

Le post LoL: FunPlus Phoenix vs Cloud9 – Récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021 est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.