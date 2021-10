LoL: FunPlus Phoenix vs DAMWON KIA – Récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021

Le jeu qui pourrait décider le groupe en tout début de journée. Si DK remporte la victoire, ils gagneront probablement le groupe, si FPX le remporte, nous verrons presque certainement un bris d’égalité à la fin de la journée pour les séparer tous les deux.

FunPlus Phoenix contre DAMWON KIA

Dans ce jeu crucial, c’est DK qui a récupéré le premier sang en haut de la carte pour Khan, tandis que FPX a réclamé le drake. Après cela, FPX a essayé de jouer sur Khan, mais cela s’est soldé par un un-pour-un sur le dessus alors que Khan solo a tué Nuguri avant de mourir à Doinb. Alors que FPX était celui qui a fait le jeu, ils sont sortis derrière, dépensant une énorme quantité de sorts d’invocateur pour le faire. Au début du match, DK a continué à trouver des avantages, et alors que l’avance n’était que de 1,5 km sur 17 minutes, la boule de neige semblait bel et bien lancée.

À environ 21 minutes, FPX s’est fait prendre au milieu de la voie, et avant de pouvoir réagir, ils ont perdu Nuguri et gaspillé une téléportation. DK s’est retiré, bien qu’ils n’aient pas pu transformer la mise à mort en une tour. Notre premier combat 5v5 du jeu a commencé autour du drake à 23 minutes et c’est DK qui est sorti loin devant. FPX semblait gagner au début, mais ils n’ont réussi à vaincre qu’un membre de DK, qui a réclamé un Baron pour sa victoire par la suite. DK est passé à 5 km d’avance sur ce jeu alors qu’ils regardaient vers la fin du match. Avec Baron, DK a pu pousser Inhibitor dans la voie du bas, bien que DK ait décidé de ne pas chercher à terminer à la 27e minute.

Après le premier siège de DK, un autre combat d’équipe a éclaté dans la voie médiane. Une fois de plus, FPX n’a ​​pas réussi à obtenir ce dont ils avaient besoin. Alors que FPX se retirait pour défendre sa base, ils sont arrêtés alors que deux membres de DK se sont téléportés dans leur base. Avec FPX incapable de revenir, leur base est tombée et le jeu était terminé. Avec cette victoire, DK a garanti sa place dans la phase à élimination directe.

Statistiques rapides :

Équipes : FPX – DK Temps : 29:50 Tués : 4-14 Tourelles : 5-9 Or : 51.5k – 57.6k Dragons : 2-2 Barons : 0-1

