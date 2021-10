LoL: FunPlus Phoenix vs Rogue – Récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021

C’est un autre gros match pour le groupe A, avec les deux équipes qui s’affrontent 1-1. FPX sera le favori, cependant, si Rogue peut bouleverser le panier de pommes et retirer FPX aujourd’hui, nous pourrions être dans une dernière journée passionnante d’action du groupe A.

FunPlus Phoenix contre Rogue

Le jeu a commencé en catastrophe pour RGE, alors que FPX revendique First Blood dans la voie du bas. Après avoir trouvé cette mise à mort initiale, Rift Herald est le prochain objectif pour lequel FPX est en mesure de le sécuriser et de tuer deux fois dans le processus. RGE a réussi à obtenir quelques kills sur le plateau, en ramassant un kill sur le côté supérieur et un kill sur le côté inférieur alors qu’ils comblaient l’écart d’or. C’était un début de partie actif, qui a vu FPX prendre une avance de 2k, mais RGE a continué à chercher des combats, bien qu’il soit souvent en deuxième position.

Le premier combat majeur en équipe 5v5 a été une autre victoire pour FPX alors qu’ils passaient à 3,5k d’avance. RGE a réussi à tuer un, mais il y avait beaucoup trop de dégâts de FPX. Après cela, il y a eu une grosse poussée dans le haut pour RGE à la 23e minute. Ils ont tué Nuguri, mais ont décidé de ne pas déménager à Baron, choisissant plutôt de sécuriser la zone. Avec FPX empilant des drakes et se rapprochant de Soul, le prochain combat s’est inévitablement produit au drake. Alors que RGE a réussi à le sécuriser pour arrêter le Soul Drake, ils ont perdu trois membres et FPX a réclamé un baron ouvert. Ils ont arrêté le Soul mais cela pourrait coûter le match à RGE.

FPX a pu revendiquer l’inhibiteur de la voie supérieure alors que le buff du baron s’estompait. A leur crédit, RGE a réussi à défendre et FPX a reculé pour le moment. Avec 33 minutes au compteur et un autre frai de Soul Drake, RGE avait du pain sur la planche. RGE a essayé de faire un jeu autour du drake mais ils ont complètement gonflé leurs lignes et FPX l’a pris facilement. Quatre membres de RGE ont abandonné dans le combat qui a suivi et FPX a saisi l’opportunité de prendre le Nexus et de passer à 2-1 dans le groupe.

Statistiques rapides :

Équipes : FPX – RGE Temps : 34:17 Tués : 18-5 Tourelles : 9-2 Or : 64,7k – 53k Dragons : 4-1 Barons : 1-0

