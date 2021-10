LoL: FunPlus Phoenix vs Rogue Tiebreaker – Récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021

Notre premier des deux départages ! RGE pourrait-il battre à nouveau FPX aujourd’hui, ou FPX pourrait-il se remettre de son 0-3 en seconde période ? Avec un match contre C9 qui attendait le vainqueur, tout était à jouer.

Bris d’égalité : FunPlus Phoenix contre Rogue

Tout était en jeu pour ces deux équipes ici. RGE a récupéré First Blood dans la partie supérieure, cependant, FPX a pu en récupérer deux pour récupérer le jeu, devenant ainsi une avance en or. La partie supérieure a vu un 3v4 en faveur de RGE mais rien ne s’est produit malgré la pression de Hans Sama dans la voie du bas. RGE a réussi à obtenir une double victoire du côté des bots car ils ont maintenu la part d’or égale.

Peu de temps après, RGE a revendiqué deux autres éliminations, l’une en haut et l’autre du côté bot de la carte. Avec cela, ils sont passés à une avance en or contre les anciens champions du monde. À 16 minutes, nous nous sommes retrouvés dans une position où le jeu était encore sur l’or, avec des tensions clairement élevées. Dans la voie du bas, FPX a plongé sous la tour RGE pour chercher des éliminations, mais RGE a pu réagir plus rapidement et gagner le combat. RGE a échangé quatre victoires contre un et a pris une énorme avance avec le frai de Baron. Sachant cela, RGE a trouvé un choix dans la voie médiane et l’a utilisé pour pousser le Baron. C’était un 50/50 mais RGE a finalement pu le réclamer. RGE a utilisé le Baron pour nettoyer les tours extérieures FPX et sécuriser une avance en or de 5k avec le troisième frai de drake.

Les attentes du tournoi brisées

À peu près à ce stade, un énorme combat à mi-voie a éclaté et il a de nouveau suivi le chemin de RGE. Ils ont éliminé trois membres de FPX pour un seul en retour. Avec le départ de Baron, ils n’ont revendiqué que les tours d’inhibition avant de se positionner pour Drake. Ici, RGE a remporté un autre combat du côté des bots après avoir revendiqué le drake, et avec le deuxième baron sur le point d’apparaître, RGE s’est dirigé vers lui. Ils ont forcé une bataille du côté du bot FPX, réclamant un inhibiteur dans son sillage. Pendant le buff Baron, RGE a lentement gagné des avantages sur la carte et était prêt pour le Soul drake qui est apparu sur la carte à 32:40.

Inévitablement, un combat a éclaté au Soul drake et c’est encore une fois RGE qui l’a revendiqué. Un Ace propre sur FPX a conduit à une victoire rapide de RGE. Avec la chute des représentants de la LPL et des favoris avant le tournoi, RGE s’est préparé pour un match contre C9 pour une place dans la phase éliminatoire.

Statistiques rapides :

