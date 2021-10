LoL: Gen.G vs MAD Lions – Récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021

Un premier match massif pour MAD, la victoire remettant leur destin aux Mondiaux entre leurs mains. Une défaite, cependant, signifierait qu’ils devraient gagner leurs deux matchs restants ou ne pas affronter une seule équipe de l’UE pour sortir des groupes.

Gén.G contre MAD Lions

First Blood est passé à GEN, mais il a rapidement été revendu à MAD alors qu’une bagarre éclatait derrière le Rift Herald. Pour un jeu avec un début de partie lent, nous avons obtenu cinq éliminations en quelques secondes alors que GEN a devancé 1k d’or. Un autre combat autour du Rift Herald, cette fois MAD est sorti avec une avance dans le combat, cependant, Ruler a été laissé seul dans la voie du bas pour gagner des plaques de tourelle. Le premier kill incontesté est arrivé sur le côté supérieur, alors que MAD a remporté un kill et une tour, bien que l’avance en or soit restée la même.

Lentement, alors que les équipes approchaient du frai du baron, GEN a commencé à tourner la vis sur la carte. L’avance n’était encore que de 1,5 km, cependant, GEN avait un bien meilleur contrôle de la carte. Le drake est apparu et MAD l’a cédé à GEN, alors qu’ils remportaient leur troisième du match. Une pièce audacieuse de MAD alors qu’ils volaient à nouveau un baron sous GEN. MAD s’est déplacé pour réclamer le drake et a arrêté GEN dans sa tentative de réclamer le drake de l’âme. À la suite de ce combat, MAD a éliminé deux membres de GEN alors que l’avance en or passait à MAD.

Aller-retour avec tout sur la ligne

Le prochain baron est apparu et le premier combat s’est déroulé dans le sens de GEN, mais MAD a réussi à rester dans le combat car il est passé à trois contre deux en faveur de GEN. Le baron n’a pas été pris. Plus tard, MAD s’est réengagé sur le Baron et l’a revendiqué, mais GEN a pu réclamer le Soul drake en retour, MAD étant trop indécis pour les arrêter.

Par la suite, GEN a décroché deux éliminations massives sur MAD après une erreur de la part de deux membres de MAD. Alors que MAD restait en tête, GEN avait repris le contrôle total de la carte. MAD a encore une fois essayé de se faufiler un Baron mais cette fois c’était un désastre car GEN l’a volé. Dans le combat qui a suivi, MAD était un As et GEN a remporté la victoire. GEN est passé à 4-1 dans le groupe, MAD ayant perdu le pouvoir de contrôler son propre destin.

Statistiques rapides :

Équipes : MAD-GEN Temps : 39:40 Tués : 18-12 Tourelles : 8-7 Or : 75.5k – 70.4k Dragons : 4-1 Barons : 1-2

