LoL: Grande Finale MSI 2021 – Récapitulation RNG vs DK

RNG ou DWG KIA, qui est la meilleure équipe du monde?

Après avoir été annulé l’année dernière, le Mid-Season Invitational est finalement revenu pour 2021. Après plus de deux semaines de compétition intense, il ne reste plus que deux équipes, le Chinois Royal Never Give Up (“RNG”) et DAMWON KIA (“DK”). Alors que DK est à la recherche d’un autre titre international après sa victoire aux Championnats du monde, RNG veut faire tomber les champions du monde et prouver qu’il est la meilleure équipe du monde. Il ne restait plus qu’un seul best-of-cinq pour tout décider!

Premier jeu

Dans le match le plus attendu de l’année à ce jour, RNG et DK ont livré un incroyable Game One. Et c’est RNG qui a frappé First Blood lorsque Wei a ganké la voie du bas pour obtenir une mise à mort importante pour Gala. Au début du match, il était clair que les deux équipes pouvaient ressentir la pression, car un 5v5 a éclaté mais aucune victoire n’a été faite. Quelques minutes plus tard, les équipes se sont rencontrées au Rift Herald, où les éliminations ont été de deux en deux, mais RNG a assuré l’objectif. Au cours des 20 premières minutes, Wei a également revendiqué un autre héraut et trois dragons au nom de son équipe.

Les choses semblaient désastreuses pour DK. Même si Showmaker a trouvé un kill en solo sur Xiaohu, RNG était sur le point Soul et avait un contrôle ferme sur le jeu. À 22 minutes, RNG a prétendu que Soul, et pensait très probablement que DK était fini. Cependant, les champions du monde n’allaient pas descendre tranquillement. Tout d’abord, ils ont trouvé un choix sur Ming, puis ont combattu RNG dans leur jungle. Le combat ici était tendu, mais DK a réussi à prendre de l’avance avec un échange de trois contre deux.

Puis vint le premier combat d’Ancien. Encore une fois, c’était proche, et bien que Gala l’ait volé, DK a remporté le combat quatre contre trois, ce qui signifie qu’il ne restait plus qu’un buff Elder. Mais DK n’était pas prêt pour que RNG oblige le Baron à réapparaître, ce qui signifie que RNG a accroché cela, ainsi que quatre éliminations alors que DK était pris avec le pantalon baissé. De là, DK n’a vraiment pas pu retrouver son équilibre. Cela a pris quelques minutes, mais après un autre aîné et un autre baron, RNG a mis DK à genoux pour gagner le premier match.

Statistiques rapides:

Temps: 39:04 Victimes: 22-15 Tourelles: 10-3 Or: 76,4k-61,7k Dragons: 6-0 Barons: 2-0

Deuxième partie

Le deuxième match était tout aussi explosif que le premier jeu, plus que de livrer le battage médiatique. Encore une fois, c’est Wei qui a trouvé son chemin vers la voie du bas pour obtenir First Blood plus un de plus pour RNG. Quelques minutes plus tard, DK a eu sa propre tuerie dans la partie supérieure en envoyant trois tuer Xiaohu. Mais le véritable moment décisif du début du match est venu à huit minutes. Ici, les deux équipes se sont de nouveau rencontrées pour le premier Herald. Comme le premier match, RNG a conduit DK à l’objectif, ramassant quatre attaques décisives et le Herald. Après cela, RNG était dans le siège du conducteur.

En tant que tel, RNG avait le contrôle objectif et les dragons, tout comme le premier match. Mais alors qu’ils cherchaient le troisième dragon, DK s’est présenté pour contester. Les équipes se sont contournées jusqu’à ce que Khan sur Lee Sin fasse un magnifique coup de pied éclair sur Cryin. Tuant instantanément la voie médiane du RNG, DK a poussé en avant pour réduire un autre membre RNG avant de réclamer le dragon infernal. Immédiatement après, DK est allé voir Baron, l’a pris aussi, puis cinq autres attaques décisives alors que RNG s’effondrait.

Maintenant que DK avait remis l’or en leur faveur, ils étaient imparables. Bien qu’ils ne puissent pas finir avec le Baron, ils ont fait suffisamment de dégâts pour affaiblir considérablement le RNG. Le jeu était sur le fil du couteau, puis Khan s’est de nouveau montré énorme. RNG a essayé de le rattraper dans la voie du haut mais n’a pas réussi à le faire tomber. Il a calé assez longtemps pour que son équipe l’aide à tuer Cryin et à se diriger directement vers la base RNG. Après un autre engagement fantastique de Khan, DK a forcé un dernier combat pour massacrer les membres restants du RNG et répondre à un meurtre de Nexus.

Statistiques rapides:

Temps: 29:29 Victimes: 19-8 Tourelles: 9-1 Or: 58,5k-48,4k Dragons: 2-2 Barons: 1-0

Troisième match

Curieusement, le troisième match était similaire au deuxième jeu, juste avec les rôles inversés. Cette fois, c’est DK qui a récupéré First Blood dans la voie des bas, l’or revenant à Ghost’s Jinx. Mais RNG a continué à avoir un contrôle objectif supérieur, car même si les premiers dragons sont passés en DK, RNG a obtenu le bonus Rift Heralds et First Tower. Mis à part DK rattrapant Xiaohu, il n’y avait pas beaucoup de victimes à tuer.

C’était, jusqu’à la marque des 17 minutes. Ici, alors que DK essayait de se déplacer vers le point Soul, RNG a disputé les Championnats du monde à la fosse aux dragons. Inévitablement, un combat a éclaté, et bien que DK l’ait commencé, RNG l’a terminé de manière imposante. Ils ont tué quatre de DK avant de tuer leur premier dragon du jeu. Cependant, DK n’en a pas complètement l’air. Se sentant toujours bien, ils ont réussi à repousser Wei dans un combat d’équipe et se sont instantanément tournés vers Baron.

Malheureusement, c’est là que tout s’est déroulé pour DK. Au lieu de prendre le combat 5v4, ils se sont blottis à l’arrière de la fosse Baron et ont été éviscérés par Baron Nashor et RNG. Après avoir perdu les cinq membres, DK a perdu le baron et le contrôle du match. À partir de là, DK a échangé quelques coups avec RNG mais n’a fait que caler ses adversaires. Finalement, RNG a réclamé un deuxième baron et pendant le siège, Gala a utilisé son ultime Kai’sa pour plonger dans l’équipe du DK et assassiner Ghost. Avec son ange gardien, il est revenu alors que son équipe soutenait leur superstar ADC pour anéantir les cinq membres du DK, écraser un deuxième Nexus et mettre la finale du MSI 2021 au point de match.

Statistiques rapides:

Temps: 34:12 Victimes: 16-8 Tourelles: 9-3 Or: 65.9k-54.1k Dragons: 2-3 Barons: 2-0

Quatrième partie

Le dos contre le mur, DK a mis tout en œuvre et s’est engagé à dominer en début de partie dans le repêchage. Ils ont bien joué à leur condition de victoire aussi. À six minutes, les laners solo du DK se sont associés pour combattre 2v3 dans la jungle RNG, où ils ont attrapé First Blood sur Wei. Par la suite, ils sont restés un peu trop longtemps et ont été punis pour leur suragression, ce qui a conduit RNG à faire deux victimes. Cela n’a pas arrêté DK. Ils maintenaient la pression et contrôlaient fortement les dragons. Cela, avec deux combats gagnants dans la voie du bas, leur a permis de gagner un avantage considérable au milieu de la partie.

Grâce à leur composition, DK pouvait continuellement accélérer le rythme du jeu et punir et mal placer de RNG. Ou inversez les combats avec facilité, ce qui a montré lorsque RNG a essayé de combattre DK dans la voie médiane mais a été mis en déroute. Entre 16 et 24 minutes, il n’y a eu que quelques attaques décisives, mais à ces 24 minutes, l’action a repris.

Tout a commencé avec RNG trouvant et enlevant Khan. Voyant une opportunité, RNG se précipita vers Baron mais DK était confiant dans le 4v5. Dans le combat suivant, RNG a tué un autre membre de DK mais DK n’a pas cessé de les chasser, maintenant même dans un 3v5. À ce stade, Khan réapparut et se téléporta en haut juste au moment où le combat reprenait. Le Tristana de Ghost brillait ici, alors qu’il pompait des dégâts et abattait chaque membre du RNG, émergeant de la fumée de la bataille avec un Pentakill.

C’était le dernier clou dans le cercueil de RNG dans le quatrième match. Prenant le Baron juste après, DK n’a eu aucun problème à disséquer la base RNG, forçant un dernier combat et écrasant le RNG Nexus.

Cue les écorchures d’argent.

Statistiques rapides:

Temps: 29:21 Victimes: 16-6 Tourelles: 9-0 Or: 57.1k-42.6k Dragons: 4-0 Barons: 1-0

Cinquième match

Un jeu pour tout décider. Chaque équipe a connu des hauts et des bas tout au long de la série, mais tout se résume au cinquième match. Comme il l’avait fait tant de fois dans cette série, Wei a affirmé la pression massive de la jungle et a montré à Canyon ce qu’est la “jungle diff”. Il a obtenu First Blood dans la voie du bas, puis est allé à mi-chemin avec Ming pour tuer Showmaker là-bas et s’est même battu dans un top 3v3 pour réclamer un autre meurtre pour son équipe. Il n’a jamais cédé non plus. À neuf minutes, il est revenu en haut pour plonger Khan et a publié le Rift Herald pour First Tower.

Se trouvant dans un déficit apparemment insurmontable, DK n’a eu d’autre choix que d’essayer de forcer les jeux encore et encore. Malheureusement pour eux, aucune de leurs pièces n’a jamais été bloquée. Pour cette raison, RNG s’est envolé loin en or et a continué à détruire les tours autour de la carte, à prendre des dragons et à pousser DK plus loin vers leur base.

A 20 minutes, Baron était sur les cartes et les deux équipes étaient très conscientes. RNG voulait terminer les choses rapidement et a engagé un combat d’équipe dans la jungle, qui s’est étendu à la voie médiane. Les cinq joueurs de DK sont tombés en un clin d’œil et RNG a brisé leur inhibiteur du milieu. Suite à cela, RNG est allé installer Baron, et à nouveau une bagarre a éclaté dans la jungle. Ne trouvant toujours rien, DK a abandonné quatre autres membres tandis que RNG a sécurisé Baron. Bien qu’ils aient dû faire quelques poussées, RNG a utilisé ce baron pour décimer la base DK et décapiter les champions du monde en titre pour remporter l’Invitational de mi-saison 2021 et remporter la couronne de la meilleure équipe du monde.

Statistiques rapides:

Temps: 27:11 Victimes: 27-9 Tourelles: 10-1 Or: 56,1k-44,2k Dragons: 2-1 Barons: 1-0

