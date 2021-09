LoL : Guide d’audience des Mondiaux 2021

in

Notre guide complet sur le format, les équipes et le calendrier des Mondiaux 2021.

C’est comme si hier nous nous préparions pour le Mondial 2020. Excité de voir si une équipe occidentale pourrait défier la Corée du Sud ou la Chine si l’Amérique du Nord pouvait enfin performer, et quelle région Wildcard pourrait surprendre. Les équipes mondiales sont désormais bloquées pour le Championnat du monde 2021 de cette année, et les détails de la durée et du format de l’événement ont été rendus publics, nous avons donc toutes les informations dont vous avez besoin pour suivre les Mondiaux du début à la fin.

Quelles équipes qualifiées

Chine (LPL)

Edward Gaming FunPlus Phoenix Royal n’abandonnez jamais les sports électroniques au GNL *

Corée du Sud (LCK)

DAMWON Gaming Gen.G Esports T1 Hanwha Life Esports*

Europe (LEC)

Amérique du Nord (LCS)

L’équipe 100 voleurs Liquid Cloud9*

LEC PÉRIMÉ

LPL SURESTIMÉ

NOUS AVONS ATTENDU LONGTEMPS

C9 ACTIVÉ#Mondes2021 pic.twitter.com/glpJ0kLvz0 – Cloud9 (@Cloud9) 10 septembre 2021

Taïwan/Hong Kong/Asie du Sud-Est (PCS)

Japon (LJL)

Turquie (TCL)

Amérique latine (LLA)

Australie (LCO)

Brésil (CBLOL)

Russie (LCL)

*Les équipes non classées joueront en premier dans la phase de play-in

Format et calendrier de la scène de jeu

Premier tour :

Du 5 au 7 octobre, la phase de play-in du premier tour proposera des matchs de Bo1 par groupes. Les équipes sont divisées en deux groupes, les deux premières équipes progressant vers la phase de groupes. Les équipes en deuxième, troisième et quatrième passeront ensuite au deuxième tour. Le dernier de chaque groupe sera éliminé des Mondiaux.

Deuxième round:

Se déroulant du 8 au 9 octobre, la deuxième étape verra les équipes classées troisième et quatrième, le vainqueur de celle-ci affronter l’équipe classée deuxième du groupe adverse, le vainqueur passant à la phase de groupes. Tous les matchs du deuxième tour passeront en Bo5.

Format et calendrier de la phase de groupes

Du 11 au 13 octobre et du 15 au 18 octobre. Les seize équipes seront divisées en quatre groupes, le classement définissant lesdits groupes. Chaque groupe jouera un double tournoi à la ronde, tous les matchs étant joués en Bo1. Les deux meilleures équipes passeront au stade des séries éliminatoires, les deux dernières étant éliminées du Mondial 2021.

Format et calendrier des séries éliminatoires et finales

Playoffs :

Se déroulant sur deux périodes les 22-25 octobre et 30-31 octobre. Les huit équipes restantes joueront des matchs à élimination directe en Bo5, les premières équipes jouant les deuxièmes d’un groupe différent.

Sélection de côté :

L’équipe la mieux classée se verra accorder le privilège de sélection pour le premier match, l’équipe perdante se voyant offrir après une défaite. En quarts de finale, la première équipe conservera le privilège de sélection. Si les côtés sont répartis uniformément, un tirage au sort décidera du premier privilège de la carte.

Grande finale :

La Grande Finale aura lieu le 6 novembre. La série sera également Bo5.

Bans de champion et patch

Akshan et Vex seront désactivés pendant la durée des Mondiaux car aucun n’a été activé pendant la durée des séries éliminatoires dans les quatre meilleures régions (LPL, LCK, LEC, LCS). Les mondes seront joués intégralement sur le patch 11.19 de League of Legends.

cagnotte

Une cagnotte totale d’un peu plus de 2 millions de dollars est proposée, avec plus de chances d’être ajoutée avec les promotions de skins liées aux mondes. La répartition de la cagnotte sera la suivante :

1er : 37,5 % 2e : 13,5 % 3e-4e : 7 % 5e-8e : 4 %

Emplacement des mondes

Après avoir été initialement prévu pour la Chine en 2021, les Mondiaux ont plutôt été déplacés à Reykjavík, en Islande, dans l’arène sportive couverte de Laugardalshöll. Le même endroit que le MSI 2021. Le tournoi sera sans fans et se jouera entièrement en LAN.