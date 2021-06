LoL: Gwen Champion Guide- Lore, Runes, Build, Skins & Counters

Tout ce que vous devez savoir sur Gwen, la couturière sacrée.

Gwen est, au moment de la rédaction, la plus récente championne de League of Legends et possède un style de jeu très excitant avec une esthétique unique que beaucoup adorent. Rejoignant la mêlée peu de temps après Viego, elle aide à s’appuyer sur la tradition toujours croissante des îles de l’ombre. De plus, bien qu’elle soit principalement conçue pour la voie du haut, Gwen est également viable dans la jungle et la voie du milieu, ce qui en fait une sorte de triple menace. Elle est peut-être mignonne, mais ses ciseaux laissent des traces sérieuses et c’est une championne qui gagne en popularité, il est donc important de tout savoir sur elle pour jouer avec elle et contre elle.

L’histoire de Gwen

L’histoire de Gwen est une histoire de tragédie mais aussi d’espoir. Bien qu’elle ait un corps humain dans le jeu, elle était à l’origine une poupée, fabriquée par une humble couturière Isolde. Le même qui épouserait Viego, le roi en ruine. Isolde aimait la poupée Gwen et Gwen l’aimait en retour. Ils se sont battus en duel sous une table de cuisine avec de l’argenterie et il semble qu’ils aient vécu une vie agréable et paisible dans un petit village. Mais cela n’a pas duré éternellement. Une nuit, les ténèbres enveloppèrent Gwen, et bien qu’elle ne sache pas pourquoi, le nom et le visage d’un homme l’affligeaient quand elle y pensait.

Ensuite, elle s’est endormie pendant des années, des années, des années. Finalement, elle s’est réveillée et était miraculeusement dans le corps d’une vraie fille. Ses premiers instants ont été remplis de joie alors qu’elle appréciait le plaisir d’avoir un vrai corps. À ce stade, quelque chose l’appela et elle tomba sur des ruines abandonnées depuis des siècles. Ici, elle a trouvé un ensemble d’outils de couturière, ceux de son ancien créateur.

Les outils magiques l’ont invitée mais ont attiré l’attention des vils brumes noires et des créatures ténébreuses des Îles de l’Ombre. Le dos au mur, elle luttait contre les brumes. Pendant le combat, elle s’est souvenue du nom du visage qui la hantait : Viego. Pendant un instant, elle fut mise à genoux mais la simple pensée de lui, mais l’esprit de son créateur l’embrassa à travers les outils, et avec le réconfort chaleureux d’Isolde, Gwen combattit les brumes noires.

Le don de la vie est précieux pour Gwen et elle entend l’utiliser uniquement pour de bon. Son objectif principal est de lutter contre Viego et les monstruosités de l’île de l’Ombre tout en voyageant sur Runeterra pour apporter joie et espoir aux victimes de la souffrance.

Meilleures runes

Arbre principal : Précision

Keystone: Conqueror Presence of Mind Legend: Alacrity Last Stand

Arbre secondaire : Domination

Goût du sang Chasseur vorace

Mini runes

Vitesse d’attaque Force adaptative Santé

Gwen, en tant que top laner bruiser-ish, prospère dans les longs combats et a beaucoup de guérison dans son kit. Pour cette raison, sa meilleure rune est sans aucun doute Conqueror. En tant que championne de mêlée, elle l’accumule rapidement et elle utilise assez bien les dégâts supplémentaires et la guérison. Le reste de l’arbre de précision augmente différentes parties de son kit mais l’aide généralement à faire plus de dégâts. Et, avec Présence d’esprit, elle peut conserver une quantité décente de mana puisqu’elle n’en construit pas.

Maintenant, il existe des options pour l’arbre runique secondaire, mais Domination est généralement la meilleure. Taste of Blood est excellent pour le maintien de la voie, tandis que Ravenous Hunter s’adapte bien et augmente sa guérison en fin de partie. Compte tenu de ses dégâts élevés, de ses soins en kit et de sa construction d’objets, les soins supplémentaires vont encore plus loin. Cependant, l’arbre de résolution peut être utilisé pour un début de partie plus sûr contre des affrontements difficiles.

Création d’objet

Éléments essentiels:

Riftmaker (Mythic) Nashor’s Tooth Cosmic Drive

Éléments situationnels/préférentiels :

Sablier de Zhonya Morellonomicon Étreinte démoniaque Bonnet de mort de Rabadon Bâton du Void de Banshee Bottes d’épines (Bottes ioniennes de lucidité, Coiffes d’acier plaquées ou Bottines de mercure)

Gwen est une bizarrerie parmi les meurtriers de la voie supérieure, car contrairement à beaucoup d’autres, elle est basée sur AP. Sa construction d’objets de base n’est pas si flexible mais néanmoins puissante. Presque toujours, Riftmaker est le Mythique de choix et le premier achat. Il a des statistiques de santé, AP et Omnivamp qu’elle aime, avec le grand passif de dégâts accrus qui la rend encore plus mortelle dans les combats prolongés. Après cela, Cosmic Drive et Nashor’s Tooth sont idéaux, bien que leur ordre d’achat soit interchangeable.

À partir de là, tous ses choix d’articles sont situationnels, y compris les bottes. Les Banshee et Thornmail de Zhonya ont leur place en tant qu’options défensives. D’un autre côté, Demonic Embrace et Void Staff aident Gwen à réduire la taille des tanks et le Deathcap de Rabadon est idéal pour faire boule de neige et faire autant de dégâts que possible. Enfin, Morellonomic est efficace pour couper la guérison dans les matchs où c’est une priorité, tant que Bramble Vest/Thornmail n’est pas acheté.

Meilleurs compteurs

Bien que Gwen soit une championne relativement forte, elle a certaines faiblesses dans son kit qui l’ouvrent à une quantité décente de compteurs durs. Dans son rôle principal, la voie du haut, certains choix de fromages comme Heimerdinger et Singed ont les taux de victoire les plus élevés contre elle. Mais les meilleurs choix globaux qui lui conviennent toujours de manière fantastique sont Jax, Kayle, Riven et Akali. Outre Kayle, qui la dépasse tout simplement, les trois autres ont des points communs. Premièrement, ils peuvent tous sauter ou se précipiter sur elle et pratiquement annuler sa brume sacrée (W). Ils ont également tendance à se soigner eux-mêmes, de sorte qu’ils peuvent durer dans les longs combats, ou comme dans le cas d’Akali, faire exploser Gwen instantanément pour qu’elle ne puisse même pas guérir. Les autres compteurs viables de la voie du haut sont Kennen, Pantheon, Garen et Fiora.

Bien qu’elle soit beaucoup moins jouée dans la jungle et la voie médiane, avoir des compteurs prêts dans ces rôles devrait être utile au cas où. Dans la jungle, des choix d’assassins comme Evelynn, Kha’zix, Elise et Rek’sai se comportent incroyablement bien avec elle.

Ensuite, dans la voie médiane, beaucoup de champions lui donnent vraiment du fil à retordre. Annie, en particulier, fait de son mieux, mais Ahri, Malzahar, LeBlanc, Lissandra, Orianna et Yasuo ont tous tendance à être trop gênants pour Gwen mid. À vrai dire, les joueurs de Gwen, en particulier les plus récents, devraient s’en tenir à la voie du haut, car ses affrontements y sont généralement bien, bien meilleurs.

Les peaux de Gwen

Étant une nouvelle championne, Gwen n’a malheureusement qu’un seul skin pour le moment. Montré ci-dessus, il s’appelle Space Groove Gwen et a définitivement une esthétique différente de la version de base. Donc, si vous êtes plus fan de la Gwen rose et pétillante, par opposition à la peau de base plus fantomatique, c’est fait pour vous !

Mais si cela ne vous convient pas, attendez-vous à plus de skins dans un avenir pas si lointain. Gwen est assez unique en termes de conception de personnage, et si elle maintient un niveau de jeu décent, Riot lui donnera certainement un peu d’amour.

