LoL: Hanwha Life vs Fnatic Worlds 2021 Récapitulatif de la phase de groupes

C’était notre premier aperçu de ce que le LEC a à offrir aux championnats du monde, et cela s’est heurté à notre première équipe de play-ins dans la phase de groupes. Fnatic pourrait-il se présenter et sa voie du bas gérera-t-elle la pression compte tenu du récent changement de liste?

Hanwha Life Esports contre Fnatic

Bien que ce ne soit pas First Blood, une première pièce majeure a vu Bwipo envahir et faire pression sur Willer, affamant le jungler HLE de tous les camps. En trois minutes, Willer n’avait que deux camps contre cinq pour Bwipo. Enfin, First Blood est sorti pour FNC après qu’Adam se soit promené dans la voie médiane pour ramasser le kill important. Cependant, HLE s’est rapidement retrouvé sur le plateau en punissant Bwipo après avoir pu appuyer sur la gâchette plus rapidement. Ce fut une mise à mort importante pour HLE, car mettre fin à la domination de Bwipo était la clé. Malheureusement pour HLE, cependant, ils ont ensuite perdu un échange du côté des bots deux pour un, cédant la tête à FNC.

Le premier combat d’équipe majeur a éclaté dans la fosse Rift Herald, où HLE a pris une énorme avance, éliminant deux membres de FNC. HLE n’a pas obtenu le Rift Herald, mais ils ont gagné l’or à la 11e minute. Peu de temps après, c’est un autre combat d’équipe et une autre victoire majeure pour HLE. Un 5v5 étendu du côté des bots a vu HLE ramasser deux éliminations sans aucune perte en retour. Il s’agit de plus de choix sur la carte pour HLE, ramassant deux autres victoires, tandis que Bwipo a réussi à en obtenir une en retour. Cependant, au bout de 20 minutes, HLE était passé à 4 km d’avance. Il est suivi d’un autre combat d’équipe sur la voie médiane et c’est encore une fois HLE qui a remporté la victoire en combat d’équipe. HLE en a fait un baron en prenant le contrôle du jeu.

Trois autres kills sont allés à HLE avec le troisième drake sur la carte, alors qu’il cherchait partout FNC. FNC a de nouveau forcé un engagement, et alors qu’ils ont réussi à tuer, ils en ont perdu trois en retour. Avec le deuxième baron apparaissant sur la carte, HLE s’est retrouvé à 11 km d’avance alors que FNC tentait désespérément de rester dans le match. HLE a réclamé le Baron et n’a eu besoin que d’un dernier combat pour terminer le match. Ce fut un match d’humilité pour FNC qui devra rebondir. Pour HLE, cependant, cela leur donnera la confiance nécessaire pour évoluer dans ce groupe.

Statistiques rapides :

Equipes : HLE – FNC Temps : 31:36 Tués : 25-5 Tourelles : 9-2 Or : 65,6k – 50k Dragons : 3-1 Barons : 2-0

Le post LoL: Hanwha Life vs Fnatic Worlds 2021 Group Phase Recap est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.