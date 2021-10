LoL: Hanwha Life vs PSG Talon – Récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021

Le coup d’envoi de la journée est un match revanche entre Hanwha Life et le PSG Talon, tous deux en lice pour la deuxième place du Groupe C !

Hanwha Life Esports contre PSG Talon

Dans un match qui pourrait être un facteur décisif pour la deuxième place du groupe, c’est HLE qui s’est imposé. À six minutes, le côté bot de la carte a rejoint Willer dans la rivière, où ils ont forcé un combat contre le PSG. Ici, HLE a trouvé un bon départ en ramassant deux victoires rapides, dont le First Blood. Après cela, HLE est immédiatement allé réclamer son premier dragon du jeu, puis a attendu cinq minutes et a pris une seconde. Le PSG a tenté de répondre plus tard en prenant le Rift Herald, mais HLE l’a même volé, ce qui les a aidés à faire tomber la tour médiane également.

Le PSG n’arrivait pas à se frayer un chemin dans le jeu et HLE était parfaitement heureux de faire tous les mouvements. À 16 minutes, HLE avait déjà une avance de 4k en or avec seulement les deux attaques décisives. Lorsque la marque des 17 minutes est passée, HLE a tué un troisième dragon puis s’est retourné pour le combat contre le PSG en lice. Comme prévu, HLE a traversé le PSG, tuant trois personnes tout en n’en perdant qu’un. Le combat suivant a éclaté autour du baron peu de temps après son apparition, et une fois de plus, HLE a obtenu non seulement deux éliminations, mais également le buff du baron.

Bien que HLE ne puisse pas faire de dégâts mortels avec le Baron, cela les a aidés à tuer un et leur quatrième dragon, leur donnant Cloud Soul. Le jeu a calé pendant quelques minutes alors que HLE a joué intelligemment et n’a opté pour aucun combat inutile, jusqu’à ce que le deuxième baron apparaisse. Sans problème, HLE a récupéré le buff et s’est dirigé vers la base. Mais un combat d’équipe sur la voie du bas a éclaté et ce fut une domination totale pour HLE. Le PSG n’a même pas réussi à tuer un seul, et après que HLE les a battus, HLE a eu beaucoup de facilité à se promener dans la base du PSG et à détruire le Nexus.

Statistiques rapides :

Équipes : HLE-PSG Temps : 29:54 Tués : 15-2 Tourelles : 9-3 Or : 61.4k-45.4k Dragons : 4-0 Barons : 2-0

