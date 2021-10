LoL: Hanwha Life vs RNG – Récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021

Le match très attendu entre les deux plus belles équipes du groupe C.

Hanwha Life Esports vs Royal n’abandonnez jamais

La bataille entre les deux meilleurs chiens du groupe C a potentiellement eu un impact important sur le classement. Mais HLE avait faim de prendre la première place, et cela s’est montré au niveau un lorsque HLE s’est faufilé dans le haut et a surpris Xiaohu, tuant pour First Blood. Bien que Wei ait ganté Chovy pour en récupérer un, HLE a concentré son attention sur la voie du haut et a fini par tuer Xiaohu quatre fois en 10 minutes, prenant également sa tour avec le Rift Herald. HLE a pris une énorme avance ici et a cherché à la déplacer sur la carte.

Au milieu du match, RNG a réussi à trouver quelques kills mais HLE était toujours aux commandes. Ils avaient la piste sur les dragons et les Rift Heralds, tout en abattant quelques tours également. Après avoir franchi la barre des 20 minutes, Baron était sur les cartes et les deux équipes l’ont observé. Mais c’est autour du troisième dragon qu’un énorme combat d’équipe s’est produit. Ici, HLE a de nouveau pris le dessus, tuant trois personnes et revendiquant le dragon.

Cinq minutes plus tard, HLE a facilement pu s’emparer de l’Infernal Soul alors que RNG hésitait à appuyer sur la gâchette. L’hésitation était le tueur pour RNG. Il a livré cette âme, ainsi qu’un baron Nashor deux minutes plus tard. Alors que Morgan s’est divisé en poussant dans la voie du bas, les équipes se sont positionnées pour un combat en équipe 5v4 en faveur de RNG au milieu. Cependant, RNG a simplement refusé de se battre même avec l’avantage de l’homme, et HLE l’a forcé malgré cela. C’était un as propre pour HLE, ce qui leur a permis de pousser facilement et de terminer le match.

Statistiques rapides :

Équipes : HLE-RNG Temps : 36:06 Tués : 15-5 Tourelles : 8-3 Or : 66,5k-57,2k Dragons : 4-1 Barons : 1-0

