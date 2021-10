LoL: Hanwha Life vs RNG Tiebreaker – Récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021

Avec une victoire sur RNG plus tôt, HLE a forcé un bris d’égalité contre eux pour disputer la première tête de série du groupe C.

Tiebreaker: Hanwha Life Esports vs Royal n’abandonnez jamais

Pour esquiver d’autres premières têtes de série, comme DWG KIA ou T1, il était impératif de gagner ici. Les premières minutes du match ont été relativement calmes, car HLE a pris Herald et RNG a obtenu un dragon. À 14 minutes, First Blood est finalement sorti pour HLE mais RNG a échangé un kill en retour, ce qui en fait un un pour un. Mais HLE, une minute plus tard, a trouvé une solide assise dans le jeu en battant RNG dans un combat d’équipe à deux pour zéro en kills et en sécurisant le Herald.

À partir de ce point de puissance, HLE avait l’air de se lancer, mais l’a presque immédiatement jeté. Hors de la suragression, HLE a tué trois fois plus de RNG dans un combat prolongé, ainsi qu’un deuxième dragon. Les minutes suivantes passèrent rapidement, jusqu’à ce que le prochain dragon apparaisse. Voulant arrêter l’empilement de dragons de RNG, HLE les a contestés et a trouvé un grand combat, tuant cette fois trois de RNG et leur premier dragon.

Comme sur des roulettes, HLE et RNG se sont affrontés à chacun des dragons suivants, où l’un est allé à HLE à 28 minutes, puis un à RNG à 33. Pendant ce temps, RNG est sorti légèrement en avance dans les combats d’équipe en tant que leur équipe AOE composition de combat à l’échelle au-delà de la composition de sélection de HLE. Enfin, RNG a réclamé son Ocean Soul à 38 minutes après avoir poussé HLE dans sa base.

La fin du jeu était cependant folle. RNG s’est précipité sur le Baron et l’a obtenu sans problème, puis a poussé le haut directement vers l’Inhibiteur. Ne ralentissant pas, RNG a poussé vers le Nexus, mais la caméra panoramique et Chovy étaient près de la base de RNG, poussant simplement au milieu. Bien sûr, HLE n’avait aucun espoir de se défendre en 4v5, et comme plusieurs membres ont chuté, RNG a fait exploser le HLE Nexus et a pris sa place en tête du groupe C.

Statistiques rapides :

Équipes : HLE-RNG Temps : 43:44 Tués : 11-19 Tourelles : 4-10 Or : 69.7k-77.1k Dragons : 2-4 Barons : 0-2

