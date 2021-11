LoL : Karmine Corp signe Rekkles pour la saison 2022

La superstar européenne prend un peu de recul par rapport à la LEC.

Le moulin à rumeurs a été en effervescence ces derniers temps avec le début des agences libres. Après qu’il a été confirmé que plusieurs membres de G2 Esports partiraient après une saison 2021 décevante, il semblait que le sort de Martin « Rekkles » Larsson était en grande partie inconnu. C’était jusqu’à ce soir, lorsque l’organisation française Karmine Corp a annoncé sa signature sur Twitter.

LE ROI DU NORD. Bienvenue chez toi, KC @RekklesLoL #KCORP 🟦 * en attente de l’approbation de Riot pic.twitter.com/1i8ZvAjZcE – Karmine Corp (@KarmineCorp) 16 novembre 2021

Rekkles est un incontournable de LoL européen depuis des années maintenant. Il a fait partie de plusieurs équipes depuis son entrée chez les pros mais a fait partie intégrante de Fnatic pendant plus de cinq ans. À la fin de la saison dernière, il a fait le saut chez les concurrents de longue date G2 Esports, espérant trouver un autre voyage pour les finales du championnat du monde avec eux. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme prévu. L’équipe a eu des problèmes évidents et n’a même pas pu passer les éliminatoires du LEC pour revendiquer une place aux Mondiaux.

Maintenant, il jouera avec une nouvelle équipe dans la LFL. Pour ceux qui ne le savent pas, la LFL est la ligue régionale française et fait partie du circuit European Masters. De nombreux fans ne s’attendaient peut-être pas à ce que quelqu’un de son calibre descende dans une ligue régionale et c’est en effet surprenant. Bien qu’avec son prix et le nombre d’ADC de haute qualité dans la ligue, il n’est pas trop surprenant de voir des équipes hésiter à le prendre.

Bien qu’il ne concourra pas pour un titre LEC ou mondial l’année prochaine, voir Rekkles dans la LFL sera intéressant en soi. Il sera une énorme aubaine pour l’équipe et devrait ravir les fans. Et après une saison terne, ce sera formidable de le voir dominer probablement la ligue et nous montrer pourquoi il est l’un des plus grands.

