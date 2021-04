LoL: la région du VCS passe à côté des problèmes de voyage MSI par rapport au COVID-19

L’invitation de mi-saison 2021 a eu sa première victime aux mains du COVID-19 alors que le Vietnam (VCS) a dû se retirer.

Après avoir exploré de nombreuses solutions à la situation, Riot Games a confirmé aujourd’hui que la région du VCS ne participera pas au MSI en Islande. Riot Games a choisi de ne pas remplacer la place de la région dans le groupe A, qui verra le groupe jouer normalement avec une équipe de moins.

GAM Esports ayant remporté le 2021 VCS Spring Split aurait été l’équipe présente au MSI. L’équipe a été représentée pour la dernière fois aux Mondiaux 2019 sous son nom actuel, bien que sous GIGABYTE, les Marines aient été aux Mondiaux 2017 et MSI 2017. Une 6ème place au MSI 2017 est la meilleure performance de l’organisation lors d’un événement international à ce jour.

Un regard mis à jour sur le fonctionnement de MSI.

Bien qu’il n’ait pas assisté à l’événement, le représentant du VCS recevra sa part entière de la cagnotte.

Le décor est planté

Le groupe A, qui comprend LPL (Chine), LCL (CIS) et LCO (Océanie) se déroulera normalement. Les deux meilleures équipes passeront à l’événement principal comme prévu. L’équipe qui occupe la troisième place passera ensuite à l’étape 2, où elle sera rejointe par les deux autres équipes du bas des groupes B et C. Les groupes B et C ne seront pas affectés par les changements.

Bien que finalement une situation terrible à quelques semaines seulement avant de nous diriger vers MSI, Riot Games a probablement fait la seule chose raisonnable compte tenu du court laps de temps. Compte tenu d’une course plus longue, en supposant que la situation ne puisse pas être résolue, les équipes de deuxième place de chaque région auraient pu avoir une chance d’y assister.

Avec les EU Masters qui se déroulent avant le MSI et le MSI en Islande, le vainqueur du Master EU se voir attribuer la dernière place ne semble pas être une mauvaise idée. Bien que, d’un point de vue logistique, tout changement soit maintenant presque impossible à réaliser.

Pour plus de détails sur le format MSI, les équipes et les changements pour 2021, consultez la répartition complète ici.

Le post LoL: La région du VCS manque le MSI à cause des problèmes de voyage COVID-19 est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.