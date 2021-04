LoL: LEC Caster Ender pour quitter la diffusion LEC, revenir à LA

Après avoir rejoint le LEC (alors LCS) en 2018, Christy «Ender» Frierson a décidé de retourner à Los Angeles pour poursuivre sa carrière de casting.

Ender a été une figure populaire dans la LEC, et a été un pilier pendant la période LEC. Son dernier casting LEC est venu dans le cadre d’un tri-casting de la grande finale MAD Lions v Rogue Spring Split 2021.

Ender a obtenu sa première pause dans League of Legends en revenant avec CompeteLeague où il organisait des matchs de niveau Challenger dans leur tournoi CompeteLeague Elite. C’est à cette époque qu’Ender jettera aux côtés du lanceur actuel de LCS Clayton “ CaptainFlowers ” Raines, avec qui il a choisi le casting final de ce dernier avant de rejoindre les LCS. a été nommé arbitre en chef du LCS peu de temps après. Ender a rejoint l’EULCS (LEC) en 2018.

Parlant de l’actualité, Ender avait ceci à dire:

«J’ai pris la difficile décision de ne pas revenir en LEC cet été. Les trois dernières années ont été formidables et je ne souhaite que le meilleur à l’équipe du LEC. Merci à tous de m’avoir soutenu et j’espère que vous resterez avec moi dans cette folle balade. “

Cependant, Ender ne restera pas longtemps hors de nos moniteurs. Il sera probablement présenté à un certain titre au MSI dans le cadre de l’équipe de diffusion du LEC de Berlin. Après cela, il retournera à Los Angeles pour continuer à jouer League of Legends, éventuellement avec l’équipe LCS, où il a commencé sa carrière dans League of Legends en tant qu’arbitre sur l’émission LCS. Ender a également établi des plans pour co-streamer LCS / LEC sur Twitch si l’occasion se présente.

Enfin, Ender pointe vers un futur où il aimerait lancer Valorant. Bien qu’il n’ait pas été en mesure de trouver des opportunités de casting en Europe pour lancer le titre (probablement une raison de son retour en Amérique), il espère rejoindre une émission à Los Angeles à l’avenir.

Le message LoL: LEC Caster Ender quitte la diffusion de LEC, retourne à LA est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.