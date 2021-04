LoL: LEC Playoffs Round 2 – Rogue vs Schalke 04 Récapitulation

Le dernier match de la deuxième manche a eu lieu dimanche, le vainqueur affrontant G2 Esports.

Après avoir éliminé Fnatic vendredi soir, Schalke 04 est entré dans la série cherchant à éliminer une autre grande organisation. Avec leur manteau d’outsider les portant à travers les Playoffs jusqu’à présent, Schalke 04 a ressemblé à l’une des équipes les plus fortes. De l’autre côté de la Rift, nous avons Rogue. Après avoir perdu contre les MAD Lions, ils sont tombés dans le support inférieur. Alors que les favoris de la série, Rogue aurait été inquiet face à une équipe de Schalke 04 en forme.

Premier jeu

RGE a eu le départ dont il avait besoin pour calmer les nerfs, car un 2v2 dans la voie du bas a vu Hans Sama ramasser First Blood. S04 a réussi à récupérer une mise à mort peu de temps après, cependant, RGE avait pris une avance de 2k en or, alors même que S04 avait décroché un autre kill alors que le jeu approchait de la 15e minute.

Il a fallu attendre la 20e minute pour obtenir le premier 5v5 du match, mais cela s’est terminé avec très peu de choses. Malgré le fait que S04 essayait de s’engager, ils manquaient de suivi alors que RGE s’éloignait pour réclamer le drake. S04 a essayé de forcer un combat autour du drake, où le jeu a finalement vu un vrai combat, mais malgré S04 prenant le drake, ils ont perdu le combat.

RGE en a profité pour redescendre vers la base S04, et juste comme ça, le jeu était terminé. Malgré très peu d’action dans le jeu, RGE a pu balayer proprement S04 dans le premier match de la série.

Statistiques rapides:

Temps: 26:35 Victimes: 7-2 Tourelles: 9-3 Or: 48k – 41,5k Dragons: 2-1 Barons: 0-0

Deuxième partie

First Blood est de nouveau allé à RGE car ils ont pu décrocher un kill sur la voie du bot. Bien que cela tombe au support, l’assistance sur l’ADC et le JGL aide à répandre l’or. Une escarmouche ultérieure dans la voie médiane a vu un échange de un contre un, bien que RGE soit passé à 1 km d’avance. À la 15e minute, S04 avait continué à jouer et devançait, principalement aux dépens de Larssen. Heureusement pour RGE, ils ont eu assez de pression ailleurs sur la carte pour conserver leur mince avance de 1 km.

S04 a réussi à trouver l’engagement recherché, bien que le combat global ait maintenu la tête du RGE. Avec Baron sur la carte, le rythme du jeu s’est accéléré. RGE a pris rapidement les devants dans le combat suivant, mais c’est S04 qui est sorti vainqueur en réduisant l’avance d’or de RGE. S04 a encore une fois réussi un combat majeur autour du drake, et pendant qu’ils obtiennent les trois éliminations, ils perdent beaucoup de temps à chasser les deux autres membres de RGE.

Un swing dans l’élan

Cherchant à en faire une série, S04 a remporté un autre combat d’équipe, mais n’a pas réussi à remporter le buff Baron. Enfin, se trouvant dans une avance de 2 km, S04 a cherché à clôturer le match. S04 a eu un choix avant de passer à Baron, et tandis que RGE cherchait à le voler, S04 les a chassés avec une téléportation par derrière. Avec cette victoire au combat, S04 est passé à 5 km alors que la base RGE se profilait.

Peu de temps après, S04 a appâté RGE dans le mors Baron et a appuyé sur la détente. Le combat prolongé a fini par aller deux pour deux alors que RGE gardait S04 hors du Baron. Ensuite, S04 s’est posté pour un combat dans la voie médiane pendant que Neon solo avait l’Ancien. S04 a chassé RGE, a pris le Baron et a assiégé la base de RGE. Alors que RGE essayait de défendre, S04 était trop fort et ils ont ramené la série à 1-1.

Statistiques rapides:

Temps: 42:55 Victimes: 23-12 Tourelles: 11-4 Or: 84,1k – 69,8k Dragons: 4-1 Barons: 1-0

Troisième match

S04 a cherché à s’appuyer sur le deuxième match, à obtenir rapidement une mise à mort alors qu’ils réclamaient le premier sang et à prendre rapidement les devants. Cependant, RGE avait d’autres idées, car ils ont rapidement réussi deux attaques décisives et ont remis la tête en leur faveur. Hans Sama s’est fait prendre dans la voie du haut, et tandis que S04 s’est effondré sur lui, son côté s’est téléporté pour le sauver. Il est finalement mort trop vite et RGE a perdu un autre joueur en conséquence.

Peu de temps après, RGE a de nouveau fait demi-tour en leur faveur, alors qu’ils ont repris de gros combats sur la carte, reculant avec une avance de 4 km. Avec Inspired travaillant sur le drake, S04 a pu gagner un combat d’équipe 4v5. Ils ont éliminé trois membres du RGE, mais en ont perdu deux en retour. La série de jeux a vu RGE étendre son avance à 5k. Mais peu de temps après, S04 a réussi à obtenir un choix massif sur Larssen après l’avoir trouvé seul. S04 a utilisé le temps pour abattre le drake, cependant, Inspired a saisi un vol, qui a déplacé RGE au point Soul. Le jeu de RGE leur a coûté les trois autres membres de l’équipe, ce qui a permis à S04 de revenir à un différentiel d’or presque égal.

S04 a été tué tôt dans le combat 5v5 autour du drake Soul Point. Alors que S04 a pris les devants au début, ils ont perdu la vision de Larssen dans le combat, et il a réussi à renverser la vapeur. En conséquence, RGE a pris cinq victoires et a réclamé le baron. S04 a essayé de faire un combat pour sauver la partie, mais RGE était tout simplement trop fort. RGE a pris le combat et a remporté une victoire dans le quatrième match, alors qu’ils se déplaçaient au point de match.

Statistiques rapides:

Temps: 34:18 Victimes: 23-15 Tourelles: 9-3 Or: 66,1k – 59,1k Dragons: 4-1 Barons: 1-1

Quatrième partie

Pour lancer le quatrième match, S04 a encore une fois remporté First Blood. Avec leur appât sur la voie du bas dans la voie du bas RGE, Gilius est arrivé juste à temps pour que S04 prenne rapidement les devants. S04 a continué à garder son avance, même si à la 15e minute, tout a mal tourné. Ils se sont surengagés pour tuer Odoamne mais GIlius a été surpris sous la tour. S04 a tenté de se réengager et a perdu un autre membre. Ce qui était une mince avance s’est rapidement transformé en un déficit de 3 km.

Lorsque le premier gros combat a eu lieu, RGE était plus que prêt pour cela. S04 a gonflé leur engagement, ce qui leur a fait perdre trois membres alors que le buff Baron passait à leurs adversaires. RGE est passé à 6 km alors qu’ils visaient à sceller un match contre G2 Esports la semaine prochaine. Mais S04 ne cherchait pas encore à rentrer chez lui. Ils ont appelé pour rattraper Odoamne du côté des robots, et tandis que RGE essayait de le sauver, tout ce qu’ils ont accompli était de perdre plus de membres. S04 s’est échappé sans que personne ne tombe alors qu’ils fermaient la tête d’or avec le frai de Dragon Soul.

RGE et S04 postés pour un combat contre le drake Soul. Odoamne a pu flanquer et son équipe s’est engagée sur le jeu, entraînant la disparition de S04. RGE a quitté le drake et a poussé la base S04 et a remporté la victoire en série. Ils reviendront la semaine prochaine pour affronter G2 Esports pour une place dans la grande finale.

Statistiques rapides:

Temps: 30:48 Victimes: 7-10 Tourelles: 3-8 Or: 48,5k – 56,2k Dragons: 3-1 Barons: 0-1

