LoL: Lee Sin Champion Guide – Lore, Runes, Build, Skins & Counters

Tout ce que vous devez savoir sur Lee Sin, le moine aveugle.

Parmi tous les champions de League of Legends, peu sont aussi célèbres que Lee Sin. Avec son kit extrêmement fun et même un coup spécial, l’insec, à sa disposition, Lee Sin est l’un des champions les plus populaires du jeu. En conséquence, il existe de nombreuses raisons d’en apprendre davantage sur lui et sur la façon de le jouer correctement. Et tout autant pour apprendre à le contrer ! Quelle que soit votre raison, plongeons-nous dans tout ce qui concerne le moine aveugle !

L’histoire de Lee Sin

Lee Sin vient du pays mystique d’Ionie, où les gens vivent en harmonie avec la nature et les esprits de toutes sortes d’êtres naturels. Parmi les esprits les plus redoutés et les plus vénérés, il y a celui du dragon, celui qui est prédit d’apporter la ruine à certains et la renaissance à d’autres. Dès son plus jeune âge, Lee Sin a été choisi pour exercer le pouvoir du dragon et est arrivé au monastère de Shojin pour être formé par les moines plus âgés sur la façon de l’utiliser. Ils voyaient en lui du pouvoir mais aussi une arrogance farouche.

Néanmoins, les anciens l’ont accepté dans leurs rangs. Bien qu’il soit extrêmement talentueux, les anciens ont essayé de l’humilier en le faisant progresser plus lentement que ses compagnons, ce qui a rendu Lee Sin rancunier. Voulant prouver qu’il était le meilleur, il trouva secrètement des textes anciens qui lui expliquaient comment débloquer le pouvoir du dragon. Dans une leçon de formation, il a fait ses débuts avec sa nouvelle compétence, mais elle était si forte qu’il a paralysé son instructeur. Après cela, il a été banni, alors Lee a commencé à errer.

Au cours de ses voyages, il s’est retrouvé dans le Frejlord et a rencontré Udyr, qui, comme lui, a lutté pour contenir le pouvoir des esprits en lui. Ils restèrent ensemble, espérant trouver les conseils dont ils avaient besoin avec l’aide de l’autre.

La renaissance du dragon

Finalement, les deux sont retournés à la maison ionienne de Lee Sin pour la trouver assiégée par Noxus. Les deux se sont précipités vers le monastère de Shojin pour le trouver envahi par les Noxiens, et tandis qu’Udyr a sauté dans la mêlée, Lee Sin a hésité, voyant ses camarades tomber autour de lui.

Ne voyant aucune autre option, il invoqua à nouveau le pouvoir du dragon. Le pouvoir a bondi comme un enfer, lui accordant un pouvoir immense mais réclamant sa vue. Quoi qu’il en soit, il a vaincu les envahisseurs dans le monastère et, sachant que son peuple était en sécurité, est parti une fois de plus. Il savait maintenant que le pouvoir du dragon ne pourrait jamais être entièrement contrôlé. Cependant, cette fois, les anciens l’ont arrêté et l’ont invité à revenir, reconnaissant sa nouvelle humilité et sa force d’esprit.

Bien qu’il ne puisse toujours pas le contrôler complètement, Lee Sin continue de s’entraîner pour apprendre à contrôler ses pouvoirs impressionnants et à se préparer à tous les ennemis qui pourraient se présenter à lui.

Meilleures runes

Arbre principal : Précision

Conqueror Triumph Legend : Coup de grâce rapide

Arbre secondaire : Inspiration

Chaussures magiques Cosmic Insight

Mini runes

Armure de force adaptative à la vitesse d’attaque

Bien que Lee Sin ait un kit plutôt orienté vers l’éclatement, Conqueror est la clé de voûte principale pour l’affronter simplement parce qu’il est si puissant. En plus d’être sans doute la meilleure clé de voûte du jeu, c’est génial pour Lee Sin car il peut rapidement l’empiler avec son combo initial. Bien qu’il ait suffisamment de dégâts sur les squishies à un coup, il doit être capable de se battre contre les meurtriers, ce qui est exactement ce à quoi sert Conqueror. Les autres runes de l’arbre de précision l’aident avec ses dégâts et un peu de capacité de survie juste au cas où Lee Sin ne pourrait pas se mettre en sécurité tout de suite.

Les choix de runes Inspiration sont également importants et pour des raisons assez uniques. Magical Footwear permet à Lee Sin d’obtenir ses bottes gratuitement, ce qui est toujours génial, mais il peut se permettre de renoncer aux bottes en début de partie en raison de sa mobilité décente. Cosmic Insight est également crucial, car ils mettent les protections et Flash sur un temps de recharge inférieur. Ce sont ses deux principales options d’engagement/désengagement et font la différence entre le succès et l’échec pour Lee Sin.

Création d’objet

Éléments essentiels:

Bottes de gage du buveur de gore Sterak (bottines en mercure, calottes d’acier plaquées ou bottes ioniennes) balises et balises de contrôle

Éléments situationnels/préférentiels :

Eclipse (alternative mythique) Couperet noir Ange gardien Danse de la mort Bord de la nuit Chempunk Épée tronçonneuse Fang du serpent Omen Thornmail Spirit Visage

Alors que Lee Sin a vécu son temps en tant qu’assassin, de nos jours, son inventaire tourne autour d’objets meurtriers. En tant que personne qui veut entrer au cœur de l’action, Goredrinker et Sterak’s sont fantastiques pour lui. Ils lui infligent des dégâts et avaient besoin d’une capacité de survie pour s’assurer qu’il puisse vivre après avoir tué un ennemi ou engagé un combat. De plus, les deux éléments ont une grande synergie en général. Les bottes de choix ne sont jamais vraiment les mêmes et devraient être décidées par la composition de l’équipe ennemie. Bien que Goredrinker soit le mythique standard, Eclipse est un autre choix viable pour les versions plus orientées en rafale.

Après ces trois éléments, il y a beaucoup d’options. Il y a beaucoup d’objets de dégâts à emporter et tous ont leurs propres avantages. Black Cleaver est bon contre les acheteurs d’armures, Guardian Angel donne un renouveau contre les équipes à forte rafale, Death’s Dance donne plus de sustain dans les combats allongés et Edge of Night donne la létalité et un joli bouclier anti-sorts. Avec ceux-ci sont Chempunk Chainsword, qui réduit la guérison des ennemis, et Serpent’s Fang, qui vous aide à percer les boucliers ennemis s’il y en a beaucoup.

Mais si vous n’êtes pas le principal porteur ou si vous vous inquiétez de trop de dégâts, certains articles de tank sont toujours des options. L’Omen de Randuin est puissant contre les menaces AD, en particulier les AD Carrys, car il peut réduire leur vitesse de déplacement, leur AD et leurs chances de coup critique. Thornmail est similaire, mais plus axé sur la réduction de la guérison. Enfin, Spirit Visage est généralement bon contre les mages et les dégâts AP, car il vous donne MR et augmente les soins du kit de Lee et de Conqueror.

Meilleurs compteurs

Lee Sin est l’un des champions les plus mécaniques du jeu, donc curieusement, certains de ses plus gros compteurs sont des champions avec des kits simples. Rammus et Udyr sont deux exemples car Lee Sin ne peut pas vraiment gérer leur tankiness et CC. Mais Poppy doit être le compteur le plus classique. Elle a du tankiness et CC comme les deux autres, mais aussi sa présence inébranlable (W) qui arrête les tirets et met à la terre ceux qui essaient d’utiliser des tirets. Cela peut être mortel pour Lee Sin. S’il ne peut pas sauter avec sa Frappe résonante (A) ou sa Protection (W), il est beaucoup plus facile à gérer. Les autres compteurs de la jungle incluent Nocturne, Warwick et Xin Zhao, car ils peuvent battre Lee en début de partie avec des dégâts supérieurs.

Bien qu’elle ne soit plus aussi populaire après les nerfs, la voie du haut de Lee Sin est toujours quelque peu viable. Mais en raison de nerfs de laning importants, il est beaucoup plus facile à contrer. Garen, Shen, Gnar et Jax ont des taux de victoire incroyablement bons contre Lee Sin, mais Tahm Kench, Darius, Riven, Sett et Malphite ne sont pas en reste non plus. Il y a pas mal de champions pour faire face à Lee Sin dans la voie du haut, donc la plupart des joueurs de la voie du haut devraient avoir quelque chose dans leur pool de champions qui soit approprié.

Les peaux de Lee Sin

Lee Sin est sans doute l’un des champions LoL les plus populaires de tous les temps. En tant que tel, il a reçu une quantité impressionnante de skins à collectionner pour les joueurs au fil des ans. La liste complète est ci-dessous, avec des liens vers des images des arts splash intégrés dans le nom. Si vous voulez les voir tous ensemble, avec des Chromas et des modèles en jeu, consultez la page Fandom de League of Legends.

A noter, les skins Legacy et Prestige ne sont pas simplement disponibles à l’achat comme les autres. Ils peuvent être obtenus à partir de butin ou achetés pendant la période des fêtes, lorsque les skins Legacy ne sont pas stockés. Les skins Prestige ont leurs propres conditions d’obtention.

Apparences disponibles :

Traditionnel Lee Sin Acolyte Lee Sin Dragon Fist Lee Sin Muay Thai Lee Sin Pool Party Lee Sin Knockout Lee Sin God Fist Lee Sin Nightbringer Lee Sin Storm Dragon Lee Sin

Skins Héritage et Prestige :

SKT T1 Lee Sin meneur de jeu Lee Sin FPX Lee Sin Nightbringer Lee Sin Édition Prestige

