LoL: Les MAD Lions sont les nouveaux rois de l’Europe, le règne de G2 Esports et Fnatic est-il enfin terminé?

Le titre LEC Spring Split revient aux MAD Lions après avoir battu Rogue en Grande Finale. Nous demandons, le règne de G2 Esports et Fnatic est-il enfin terminé?

Beaucoup pensaient que G2 Esports était un participant cloué à la Grande Finale. Fnatic, en revanche, ressemblait à des outsiders dans cette scission. Mais il n’y a jamais eu de doute pour G2. Quand ils ont remporté la saison régulière, il semblait que les stars s’alignaient toujours pour G2 Esports et leur nouvelle équipe pour établir une nouvelle dynastie en Europe.

Qui a laissé les MAD Lions sortir de la cage?

Présent dans les cinq meilleures équipes de Spring Split, MAD était peut-être un challenger extérieur pour une première place. Mais MAD a défié les chances non seulement de défier le sommet, mais de renverser tout le monde en chemin pour remporter un titre en LEC. MAD Lions n’a pas non plus eu de parcours facile pour leur titre. Ils ont dû battre Rogue deux fois et G2 Esports une fois dans le meilleur des cinq séries. Les MAD Lions se sont présentés aux séries éliminatoires et se sont fermement mis en compagnie de la royauté LEC. Maintenant, ils doivent maintenir cet élan.

Après avoir eu une bonne performance en 2020, MAD et Rogue ont commencé à faire pression pour le titre de «meilleur du reste» en Europe. MAD semblait toujours avoir un style de recrue courageux à propos d’eux-mêmes. En 2021, la liste a apporté deux changements clés. Jungler shad0w, qui a été félicité en saison régulière mais n’a pas réussi à traduire sa performance en Mondiaux, et Orome, qui s’est maintenant retrouvé à BTXL dans les ligues régionales britanniques.

Armut a été la clé des MAD Lions jusqu’à présent en 2021 et continuera probablement à être un élément clé de la scission estivale.

En ce qui concerne les changements, MAD continuerait sur sa voie de faire confiance aux talents de recrue. Tout d’abord, ils ont signé le jungler Elyoya de Movistar Rider dans les ligues régionales espagnoles. Une explosion du passé alors que MAD regardait en arrière dans la ligue qui faisait d’eux le côté qu’ils sont aujourd’hui, pour aider à construire le côté de l’avenir. Enfin, ils se tournent vers la voie du haut et la star turque Armut. Largement salué pour sa participation aux Mondiaux 2020 avec SuperMassive, cela a été considéré comme un risque pour MAD, mais Armut et Elyoya ont plus que répondu à leurs critiques.

De grands espoirs pour les nouveaux rois à l’international

À l’approche du MSI 2021 et du Summer Split, MAD a une chance de continuer à faire ses preuves. La grande question est: peuvent-ils supporter la pression d’être le meilleur de l’Europe et non le courageux outsider? G2 Esports a prouvé à maintes reprises qu’ils n’étaient pas seulement la meilleure équipe d’Europe, ils le savaient. Maintenant, ils ne sont pas les meilleurs et nous ne savons tout simplement pas ce que G2 Esports fera à ce sujet. Pour MAD, cela signifie qu’ils devront intensifier, changer le récit et conserver leur titre.

Rogue abat les rois mais tombe devant le nouveau dirigeant

Rogue a choqué le monde de League of Legends en éliminant G2 Esports pour affronter les MAD Lions lors de la grande finale du LEC. Lorsque Rogue a ensuite pris les deux premiers jeux de cette série, il semblait qu’ils avaient enfin réalisé leur véritable potentiel. Se libérer du troisième meilleur d’Europe et passer à l’étape suivante, devenir le meilleur d’Europe. Après avoir passé les deux dernières parties à défier un titre en LEC et à manquer à chaque fois, le Spring Split 2021 a finalement vu Rogue atteindre une grande finale. Bien que ce ne soit pas G2 Esports qu’ils ont affronté, ils tomberaient finalement face aux MAD Lions, car Rogue n’a pas réussi à fermer son avance de 2-0.

Ce fut une fin décevante de la scission. Nous avons vu ce que Rogue pouvait faire, mais ils n’ont pas réussi à livrer quand cela importait le plus. Malgré la défaite face aux MAD Lions lors des premiers tours des séries éliminatoires, ils ont rebondi sur des victoires consécutives. Surtout, ils ont éliminé G2 Esports dans un best-of-cinq, ce qu’ils n’avaient pas réussi auparavant. Les signes semblaient bons pour Rogue, et ils étaient en forme avant la grande finale.

Bien que ce soit une scission qui laissera Rogue espérer pouvoir revenir en arrière, il y a lieu de se réjouir dans le camp Rogue car le printemps 2021 leur a donné une plate-forme pour défier le sommet. MAD Lions a prouvé que quelqu’un d’autre peut gagner le LEC, et vous n’avez pas besoin d’être Fnatic pour le faire.

G2 Esports tire sa révérence tôt

Il semblait impensable que nous ne voyions pas G2 Esports remporter un titre LEC. Pas de G2 représentant l’Europe au MSI, et un nouveau vainqueur remportant le titre. Contrairement à Fnatic, nous ne sommes pas tout à fait si désireux de juger cette morosité et cette morosité pour G2. L’équipe va toujours causer des problèmes à Summer Split, ce qui en fera probablement une proposition encore plus effrayante pour tous les autres membres de la ligue. Cependant, ils ont perdu, ils n’ont pas réussi à faire une grande finale et ont perdu à la fois contre Rogue et MAD Lions dans le meilleur des cinq dans le processus.

Une première scission à oublier pour Rekkles, alors qu’il se tourne vers Summer Split.

Amélioration requise de G2

Contrairement à Fnatic, il est peu probable que G2 fasse quelque changement que ce soit à court terme. Peut-être que s’ils perdent en été, ils chercheront peut-être à faire un changement, mais pour l’instant, ils resteront. Ce sera au personnel d’entraîneurs de G2 de déterminer ce qui doit être amélioré, et bien qu’il soit souvent facile de dire que ce n’est que du «mémorisation de G2», ils perdent rarement un best-of-cinq comme celui-ci. Ce que cette scission pourrait faire, c’est réduire un peu le G2. Une équipe qui compte sur sa présence sur les réseaux sociaux pour être la meilleure d’Europe, semant la peur chez les autres. Vont-ils toujours avoir la même peur maintenant qu’ils ont terminé troisième? Vont-ils faire face si MAD Lions a une bonne performance au MSI et porte cet élan dans la division estivale?

Enfin, nous devons regarder la méta. Peut-être que G2 Esports n’a tout simplement pas réussi à le lire ou qu’il manquait les champions pour utiliser pleinement les modifications du correctif. C’est beaucoup de réponses, et nous en saurons plus au cours de l’été. Ce que nous savons, c’est que G2 Esports doit se soucier beaucoup plus de Rogue et des MAD Lions que de leur ancien rival Fnatic. Pour les fans de G2 Esports, ce sera également un regard douloureux à travers l’océan alors qu’ils verront l’ancienne star mid / ADC Perkz remporter un titre LCS lors de sa première séparation avec Cloud9.

Fnatic, la vieille garde tombe

Ça a été un 2021 à oublier pour Fnatic. Après avoir perdu leur star de Rekkles face à leurs rivaux G2 Esports, ils pensaient avoir trouvé un remplaçant à Upset. Bien que Upset ait été un excellent ajout à la liste, il ne suffisait pas à lui seul. Nemesis, qui était considéré comme un problème pour l’équipe en 2020, a été déplacé et Nisqy est venu le remplacer. Avec l’ajout de Yamato en tant qu’entraîneur, remplaçant le Mithy partant, il semblait que Fnatic avait trouvé une formule sur laquelle s’appuyer, Bwipo, Hylissang et Selfmade restant tous avec la liste.

Malgré quelques matchs décents, Fnatic a échoué beaucoup trop de fois. Une équipe avec son pedigree ne peut pas avoir 0-2 semaines, et ces mauvais résultats les ont presque vus ne pas réussir complètement les séries éliminatoires. Quant aux playoffs, ils ont bien commencé pour Fnatic. Une victoire contre SK Gaming à la 6ème place a donné l’impression que Fnatic a trouvé son rythme, car le buff LAN a été activé. Ensuite, c’était Schalke 04 et c’est là que le désastre a frappé. Un 3-0 à Schalke “Miracle Run” 04 a vu Fnatic s’écraser au deuxième tour des séries éliminatoires, et mettre fin à la scission en catastrophe. Commencer dans la fourchette inférieure signifiait que Fnatic n’avait aucune seconde chance, seulement une déception.

L’entraîneur de Fnatic, YamatoCannon, doit faire face à une lourde tâche avant Summer Split.

Il est trop tôt pour dire ce que Fnatic fera. Peut-être que la pause les aidera à réévaluer leur performance, ou peut-être qu’ils chercheront à faire passer un jeune de Fnatic Rising. Il est fort probable que Fnatic cherchera simplement à mettre la scission derrière eux, bien qu’une situation similaire lors de la division estivale puisse être une mauvaise nouvelle pour une équipe Fnatic qui pourrait finir 2021 et ne pas se rendre aux Mondiaux.

De nouveaux rois viennent à table

2021 Summer Split apportera une nouvelle aube pour European League of Legends. Avec MAD Lions et Rogue maintenant reniflant les premières places, les deux auront été inspirés par leur performance. Cela est particulièrement vrai pour les MAD Lions, qui auront désormais une apparence MSI à leur actif alors qu’ils gagneront encore plus d’expérience en tournoi. Surtout, jouer contre des équipes internationales leur permettra de mieux comprendre comment ils peuvent faire évoluer leur jeu en Europe.

Il semble que Fnatic soit laissé pour compte dans tout cela, surtout si d’autres parties autour d’eux s’améliorent. Schalke 04 a terminé plus haut qu’eux, et SK Gaming, malgré la défaite, ressemblait à une équipe qui pourrait grandement s’améliorer. Alors que le reste de l’Europe n’a pas encore montré d’appétit pour les séries éliminatoires, des équipes comme Excel et Misfits ont montré qu’elles pouvaient jouer leur journée.

Pour conclure, il est trop tôt pour compter nos vieux rois. Ce que nous pouvons dire, c’est qu’il y a de nouveaux challengers qui frappent à la porte, alors que le bassin des meilleurs talents en Europe s’élargit alors que la vieille garde commence à montrer son âge. Et si Fnatic continue de sous-performer en particulier, cela pourrait avoir un impact plus globalement négatif sur leur recrutement à l’avenir, car d’autres organisations semblent avoir trouvé la formule pour supprimer G2 Esports.

The post LoL: MAD Lions sont les nouveaux rois de l’Europe, le règne de G2 Esports et Fnatic est-il enfin terminé? est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.