LoL: LNG Esports vs MAD Lions tie-break

Tout ou rien pour MAD et LNG, le perdant jouera son dernier match aux Mondiaux 2021, tandis que le vainqueur affrontera Gen.G dans le dernier tie-break du Groupe D.

Bris d’égalité : LNG Esports contre MAD Lions

En raison d’un problème de diffusion, une boîte blanche est apparue à la place du choix Ryze de LNG Icon.

First Blood est passé à LNG, qui a ensuite enregistré un deuxième kill instantanément, prenant un bon départ. En réponse, MAD a envoyé trois membres vers le haut mais c’était le pire scénario possible pour MAD, qui avait tout à faire pour revenir dans le match. C’était une autre victoire pour LNG alors qu’ils obtenaient une avance de 1,5 carat en or à la marque de sept minutes. MAD a finalement réussi à tuer sur la carte, plongeant dans la voie du haut 3v1, mais le désastre a frappé lorsque deux membres de MAD sont morts dans la tour. Peu de temps après, il y a eu une autre plongée de MAD dans la voie médiane cette fois. Ils ont réussi à tuer mais ont à nouveau perdu un kill en retour, bien que le Rift Herald ait été abandonné en tête, donc MAD a réussi à maintenir le déficit à seulement 2k.

Au milieu du jeu, MAD était tombé à 4k d’or derrière, avec LNG réclamant deux drakes. La seule grâce salvatrice pour MAD était le double Rift Herald. MAD a fait un jeu désespéré dans la partie supérieure, forçant deux téléporteurs et toute l’équipe dans le jeu. MAD a obtenu le premier kill mais il a finalement été échangé, bien que le GNL ait remporté la tour supérieure pour leurs problèmes. Le GNL a été tué avant que Baron ne soit engagé, mais le Baron est ensuite revendiqué par GNL. Cependant, MAD est devenu énorme dans la lutte et a réussi à éliminer quatre membres de LNG. Le combat de suivi sur le drake a vu MAD réclamer le buff avec le combat d’équipe en un pour un.

Une course désespérée pour les quarts de finale

Alors que nous approchions de la barre des 30 minutes, MAD avait réussi à maintenir le désavantage de l’or à seulement 2 000 car ils restaient dans le jeu, malgré un certain nombre de pertes précoces. Un autre combat d’équipe avec Baron de retour sur la Faille, et c’est un début de rêve pour MAD, bien qu’il ait été échangé. MAD a fait pression sur le baron, mais sans jungler sur la carte, MAD a dû se retirer de la carte car LNG a pu réclamer l’âme du dragon.

Peu de temps après, Ale a forcé un all-in avec trois membres de MAD exposés, mais avant que son équipe ne puisse le soutenir, MAD a réussi à le faire tomber. Avec Elder à seulement 25 secondes, MAD devait faire un pas avant que le GNL ne soit en pleine santé. Un 5v5 sur l’Ancien est en place et il a commencé comme un échange de deux pour un pour MAD, alors que le combat s’étendait, il s’est terminé trois pour deux alors que MAD prenait une avance mineure sur le Rift. Avec les membres de LNG hors de la carte, MAD a engagé l’Ancien et l’a revendiqué. Les éliminations se sont ensuite échangées un pour un alors que MAD obtenait une énorme condition de victoire pendant deux minutes.

Avec Baron également en hausse, MAD l’a réclamé pour obtenir les doubles buffs uber. MAD n’a pas pu se battre avec l’Ancien, mais la base de GNL a été exposée. Avec deux inhibiteurs sécurisés, MAD a pu s’en aller. Passant à l’offensive, LNG a poussé dans la base MAD pour tenter de la gagner. Mais MAD a réussi à retenir et à tuer tout le monde du GNL. Ayant de longs délais de mort, LNG n’a pas pu s’empêcher de regarder MAD abaisser sa base.

Statistiques rapides :

Équipes : MAD – LNG Temps : 45:57 Tués : 22-19 Tourelles : 7-7 Or : 84k – 78.7k Dragons : 2-4 Barons : 1-1