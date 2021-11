LoL: MAD Lions renouvelle son personnel d’entraîneurs pour 2022

MAD Lions a fait sa première grande annonce de l’intersaison, alors qu’il cherche à projeter le succès de 2021 dans le futur.

Après avoir remporté deux titres consécutifs en LEC et sorti de la phase de groupes des Mondiaux 2021, MAD Lions a renouvelé les contrats de son équipe d’entraîneurs. L’équipe de quatre personnes a réussi à faire passer MAD d’une liste de recrues au visage frais et de nouveaux garçons de la LEC à des champions en seulement deux saisons. Alors qu’ils se sont écrasés lors du premier tour à élimination directe des Mondiaux, ils étaient la seule équipe de l’UE à sortir des groupes, et l’une des deux seules équipes occidentales aux côtés de Cloud9.

Trois des quatre membres de l’équipe ont obtenu de nouveaux contrats jusqu’en 2023. Pendant ce temps, l’autre sera maintenu jusqu’en 2022.

Entraîneur-chef James « Mac » MacCormack (renouvelé jusqu’en novembre 2023) Entraîneur stratégique Christophe « Kaas » van Oudheusden (renouvelé jusqu’en novembre 2022) Responsable du développement des joueurs Patrick « Pad » Suckow-Breum (renouvelé jusqu’en novembre 2023) Analyste Carlos « Aagie » Carpio Cuenca (renouvelé jusqu’en novembre 2023)

Regarder vers l’avenir

Adam « Adamou », directeur de la stratégie d’OverActive Media, a déclaré ceci à propos de l’annonce :

« Les MAD Lions ont récemment terminé leur saison la plus réussie à ce jour. En tant que champions séparés consécutifs et se qualifiant pour les quarts de finale du championnat du monde de League of Legends, l’équipe a fait d’immenses progrès, atteignant vraiment son rythme en 2021. Pouvoir continuer avec le même personnel d’entraîneurs qui a eu un impact si positif sur l’équipe, nous place dans une position privilégiée alors que nous commençons à planifier pour l’année prochaine. »

L’entraîneur-chef Mac a été félicité pour son travail avec MAD Lions depuis qu’il a rejoint l’équipe. Il était là depuis le début lorsque MAD Lions a pris la place de Splyce en 2019. Mac a également remporté les prix consécutifs du «Meilleur entraîneur» dans le LEC au cours de la saison où il a été promu entraîneur-chef. Il a également été nominé pour l’entraîneur Esports de l’année aux prix Esports 2020 qui ont lieu en novembre.

Parlant de la nouvelle, l’entraîneur-chef James « Mac » MacCormack a déclaré :

« Je suis ravi de continuer à travailler avec MAD Lions aux côtés d’un groupe d’entraîneurs aussi talentueux. Je me considère extrêmement chanceux d’avoir travaillé avec tout le monde au sein de l’organisation, des joueurs au personnel de soutien en passant par la haute direction – je suis vraiment reconnaissant pour notre cheminement ensemble au cours des deux dernières années. Pour l’avenir, nous nous efforçons de rendre nos fans et notre communauté fiers en continuant à grandir et à prospérer au sein du LEC et, ce faisant, à offrir des expériences et des moments inoubliables qui sont devenus synonymes de MAD Lions.

Les MAD Lions chercheront à défendre leur titre LEC lors du retour du LEC en janvier 2022.

