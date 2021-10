LoL: MAD Lions vs Gen.G – Récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021

La bataille acharnée pour le sommet du groupe D devient féroce alors que MAD et GEN frappent la faille !

MAD Lions contre Gen.G

Le groupe D devait être très serré et compétitif, et ce match a montré à tout le monde pourquoi. L’action a explosé sur la Faille à trois minutes, lorsque des combats ont eu lieu dans toutes les parties de la carte. Un all-in 2v2 dans la voie du bas a abouti à un échange de kills un pour un, tandis que Humanoid a obtenu un kill en solo sur Bdd qui a tiré un trop grand nombre de coups de tour et Elyoya a ganté le haut Rascal pour le tuer. Malgré cette explosivité précoce, le début de partie n’avait que quelques échanges objectifs à offrir.

Maintenant dans le milieu du jeu, des escarmouches ont commencé à éclater régulièrement. Les deux premiers sont allés dans le sens de GEN, avec de multiples éliminations avec assez peu de pertes. Mais après 20 minutes, tout était FOU, car ils ont remporté deux combats d’équipe dominants pour remporter neuf victoires au total. Ils ont également égalé le score du dragon, que GEN a réussi à faire avancer en début de partie. Le premier baron a été sécurisé à 32 minutes lorsque GEN l’a précipité, mais MAD a tué deux membres de GEN en retraite, donc cela n’a pas donné grand-chose.

Avec GEN sur Soul point, les prochains combats ont inévitablement eu lieu au stand. Ils étaient tous très proches, mais MAD a même réussi à en voler un avec un ultime Carzzy Lucian pour le garder à l’écart de GEN. Les éliminations ont chuté à gauche et à droite dans ces combats d’équipe, mais aucune des deux équipes n’a pu trouver la frappe décisive. Finalement, sur le deuxième baron de MAD à 44 minutes, le jeu a atteint son point culminant. GEN a attendu son heure mais n’a pas été en mesure de protéger ses inhibiteurs, ce qui signifie que le flot de sbires à triple inhibiteur s’est précipité vers sa base. Sur le dos d’un grand engagement d’Elyoya, MAD a abattu les cinq champions GEN pour remporter une victoire très tardive.

Statistiques rapides :

Équipes : MAD-GEN Temps : 46:53 Tués : 30-19 Tourelles : 11-5 Or : 90.4k-80.7k Dragons : 4-3 Barons : 2-1

