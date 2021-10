LoL: MAD Lions vs Gen.G Tiebreaker – Récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021

Après avoir remporté une victoire massive contre LNG, MAD a dû repartir pour s’assurer la première tête de série du groupe. La bonne nouvelle pour MAD et GEN, ils se sont qualifiés pour la phase finale quel que soit le résultat.

Bris d’égalité : Gen.G contre MAD Lions

La bataille pour la première tête de série a démarré lentement, ce qui n’était pas normal pour le groupe D. Finalement, GEN a remporté un Double Kill à 7:30 alors que le jeu prenait vie. MAD est entré sur le tableau dans la voie du bas, avec Carzzy ramassant un kill pour donner à MAD une avance mineure en or. GEN est rapidement revenu à la tête de l’or après un certain nombre de jeux sur la carte. Plus de combats du côté des bots, avec MAD ramassant un kill mais deux autres passant à GEN, alors que leur avance en or s’étendait à 4k.

MAD a réussi à obtenir le deuxième drake, car ils ont conservé une condition de victoire potentielle en fin de partie. Avec l’apparition de Baron sur la carte, GEN avait revendiqué sa cinquième tour à celle de MAD, car GEN détenait une avance de 5k en or. Lors du Drake suivant, le score est tombé à 50/50, MAD essayant désespérément de le réclamer. Mais GEN est resté calme et a sécurisé le drake. Un peu plus tard, il y a eu une autre escarmouche gagnante et un drake pour GEN. Leur avance est restée à 4k or tandis que MAD a continué à rester dans le match. GEN a réussi à obtenir un inhibiteur MAD, car ils ont finalement mis la pression de la carte sur la carte.

Tenir bon pour la vie

GEN a réussi à obtenir un troisième drake et a trouvé une solide condition de victoire. Finalement, GEN a pu revendiquer un Baron, mais un gros jeu à la fin a vu MAD ramasser l’As, annulant complètement l’avantage trouvé par GEN. Cependant, GEN a sécurisé l’âme du dragon et le combat s’est poursuivi. Ils ont éliminé quatre membres de MAD, n’en perdant que trois eux-mêmes. Le jeu a continué mais cela ressemblait à un autre jeu qui se résumerait à une combinaison de Baron et Elder Drake. GEN a forcé un engagement dans la voie médiane avec Kennen, mais Carzzy est venu nettoyer pour MAD, obtenant un échange de deux pour un.

Peu de temps après, Baron a été sécurisé pour GEN, qui a risqué de le laisser tomber à un 50/50. Le combat Elder était le suivant, et il a été sécurisé par GEN alors que MAD tentait de le voler dans un 50/50. GEN a réussi à remporter une lutte d’équipe à l’arrière du jeu, car ils ont obtenu le MAD Nexus et la tête de série du groupe D.

Statistiques rapides :

Équipes : GEN – MAD Durée : 48:03 Tués : 24-13 Tourelles : 9-5 Or : 87,6k – 78k Dragons : 5-2 Barons : 2-0

