LoL: MAD Lions vs Team Liquid – Récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021

Un match crucial pour NA et EU, avec la pression supplémentaire des MAD Lions éliminés lors de la défaite. Pour Liquid, la victoire les mettrait directement dans le mix pour une progression hors du groupe. Si MAD gagnait, cependant, le bris d’égalité inattendu à quatre était toujours en cours.

MAD Lions contre Team Liquid

First Blood à MAD, le début dont ils avaient besoin, et ils l’ont eu tôt. Peu de temps après, MAD a trouvé deux autres énormes kills, un dans la voie du bas et un autre au milieu. Avec cela, cependant, TL a de manière cruciale ramassé un kill top side pour monter sur le tableau. Deux autres victoires ont été rapidement remportées pour TL alors qu’ils se remettaient du déficit d’or en début de partie pour amener les choses même en milieu de partie.

Le milieu de partie a commencé à la fin du début de partie, avec des éliminations échangées sur la carte. MAD a perdu en kills mais a réussi à ramasser plus de plaques de tourelle. Avec Baron sur la carte, c’est la même histoire qu’avant. Le plomb d’or est presque égal car la tension du match est clairement affichée. MAD a fait une poussée sur la voie médiane, ramassant deux victoires et la dernière tour extérieure alors qu’ils se déplaçaient vers Baron. MAD a engagé le Baron mais TL a réussi à l’arrêter et a réclamé un kill. Peu de temps après, MAD a fait une autre tentative pour Baron mais cette fois c’était un appât. MAD a pivoté du Baron pour battre TL dans un combat, revendiquant deux membres de TL avant de sécuriser un Baron en sécurité.

Avec Baron, MAD s’est dirigé vers la voie du haut mais n’a réussi à tuer que TL en gardant leurs inhibiteurs en place. TL a forcé un jeu dans la voie médiane, et bien que l’engagement initial ait été parfait, le manque de dommages de suivi a été puni. MAD a réussi à repartir avec les cinq membres, TL en perdant deux. Voyant cette ouverture, MAD a pu revendiquer un autre Baron. Essayant désespérément de reprendre le dessus, TL a de nouveau forcé le combat et MAD a de nouveau pris le dessus. Avec une victoire en combat par équipe, MAD a poussé dans la base et a obtenu la victoire tout en restant en vie aux Mondiaux 2021.

Statistiques rapides :

Équipes : MAD – TL Temps : 37:08 Tués : 15-10 Tourelles : 9-4 Or : 73.2k – 62.5k Dragons : 3-2 Barons : 2-0

