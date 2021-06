LoL: Meilleurs joueurs par rôle au MSI 2021

Une fois le Mid-Season Invitational 2021 terminé, ESTNN est fier de présenter le meilleur joueur par rôle. Qui a fait partie de l’équipe d’étoiles?

Le Mid-Season Invitational 2021 a été un succès majeur avec le deuxième plus grand tournoi de Riot couronnant RNG en tant que champion. MSI donne aux nouveaux joueurs l’opportunité de montrer leur talent à un public plus large, tout en permettant aux vétérans de prouver qu’ils l’ont toujours sur la scène internationale. Voici le meilleur joueur d’ESTNN par rôle chez MSI.

Voie du haut : Li « Xiaohu » Yuan-Hao

Image reproduite avec l’aimable autorisation de LoL Esports Flickr.

Xiaohu est monté au créneau massivement cette saison avec le vétéran de la LPL faisant la transition vers la voie du haut. Il était facilement l’un des meilleurs top laners du Spring Split cette saison, il n’était donc pas surprenant de le voir dominer également au MSI. Xiaohu est un joueur extrêmement polyvalent, comme en témoignent les champions qu’il a joués tout au long du tournoi. L’équipe d’entraîneurs de RNG a eu la foi de mettre Xiaohu sur des champions dominants tels que Jayce et Lucian, tout en lui donnant également des champions de combat en équipe tels que Gragas. Xiaohu rentre maintenant chez lui avec son deuxième titre MSI et poursuit l’héritage des joueurs de classe mondiale remportant des événements internationaux après avoir changé de rôle.

Jungle : Yan “Wei” Yang-Wei

Image reproduite avec l’aimable autorisation d’Inven Global via Riot Games.

De l’endurance sur eStar à la victoire d’un championnat international lors de sa première épreuve. Wei est destiné à la grandeur et a été de loin le meilleur jungler lors du Mid-Season Invitational 2021. Alors que de nombreux junglers n’ont pas réussi à s’adapter à la méta Morgana et Rumble, Wei y a prospéré. Sur Morgana, Wei a affiché un taux de victoire impressionnant de 71%, ainsi qu’un taux de victoire de 66% sur Rumble sur 13 matchs. Wei a dominé le plus Rumble avec le jungler LPL ayant un monstrueux 8,7 KDA.

Mid Lane: Heo “Showmaker” Su

Image reproduite avec l’aimable autorisation de LoL Esports via Twitter.

Ce fut la misère pour Showmaker et le reste de DAMWON KIA alors que l’équipe LCK n’a pas réussi à poursuivre son succès international contre RNG lors de la grande finale. Malgré cela, Showmaker a prouvé pourquoi il est sans doute le meilleur joueur du monde en ce moment, car il mettait constamment DAMWON sur son dos ce tournoi. Si le camée de Xiaohu dans la voie médiane est retiré de l’équation, alors Showmaker est en tête du classement dans la plupart des catégories de statistiques. La star de LCK est première du classement KDA à 6,8, a une différence d’or à quinze minutes de +219, une différence d’expérience à dix minutes de +112, et enfin, une statistique de dégâts par minute de 570.

ADC : Chen « GALA » Wei

Image reproduite avec l’aimable autorisation de RNG sur Twitter.

Au début de cette année, GALA s’est vu confier la tâche ardue de remplir les chaussures du légendaire Uzi. GALA l’a fait et puis certains comme l’étoile montante ADC a eu des performances monstrueuses à la fois au Spring Split et au Mid-Seasonal Invitational. GALA était parmi les deux meilleurs joueurs dans la majorité des catégories parmi les bottom laners au MSI. Les statistiques parlent d’elles-mêmes, alors voici comment GALA s’est classé parmi ses laners lors de l’événement :

KDA : 5,7 (2e) Différence d’or à dix minutes : 364 (1er) Différence d’expérience à dix minutes : 176 (à égalité pour le premier) Différence de score de fluage à dix minutes : 11,5 (1er) Dégâts par minute : 573 (1er)

Soutien : Shi “Ming” Sen-Ming

Image reproduite avec l’aimable autorisation de LoL Esports Flickr.

Le quatrième joueur RNG à figurer sur la liste de cette gamme d’étoiles est le vétéran du soutien Ming. Ming a eu une performance exceptionnelle et était de loin le meilleur soutien du tournoi. Ning était connu pour ses déplacements efficaces, et ceux-ci étaient souvent exécutés sur un champion engagé tel que Nautilus. Ming a joué le champion dix fois, avec un taux de victoire de 90% et un KDA de 4,4. Alors que Ming a souvent choisi de jouer des champions tankiers qui peuvent s’engager, le style de jeu de Ming n’a jamais été au détriment de GALA, qui a montré qu’il pouvait gérer le jeu sur la voie 1v2. Avec le départ d’Uzi, Ming a su adapter son jeu car il joue désormais davantage vers l’ensemble de l’équipe et pas seulement vers la voie du bas.

