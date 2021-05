LoL: MSI 2021 Rumble Stage – Récapitulatif de la deuxième journée

Le premier jour de la scène Rumble nous a offert des matchs mémorables, le deuxième jour peut-il ramener la chaleur?

Il est juste de dire que nous avons beaucoup appris du premier jour de Rumble Stage. Nous avons appris que RNG ne doit pas être dérangé, que le PSG et le Pentanet ont un long chemin à parcourir pour atteindre la Knockout Stage, et que l’Europe est meilleure que l’Amérique du Nord. Le deuxième jour verrait Cloud9 affronter DAMWON, et MAD affronterait RNG, tandis que le PSG et Pentanet auraient une chance de mettre le premier jour derrière eux.

Pentanet.GG vs Royal n’abandonnez jamais

RNG a lancé le jeu comme prévu, remportant le premier sang du côté des robots. PGG a réussi à obtenir une mise à mort sur le plateau, mais elle a été de courte durée car RNG les a attrapés dans leur propre jungle pour trois autres éliminations. PGG a fait un gros jeu du côté des robots pour rattraper Xiaohu, cependant, le jeu s’est retourné contre lui car ils n’ont pas réussi à le vaincre. RNG a ensuite ramassé une mise à mort dans la voie médiane avec une première tour de sang sur le côté supérieur.

PGG a récolté deux autres attaques décisives, alors qu’ils essayaient de rester dans le match. Avec le Drake sur la carte, PGG et RNG ont échangé un contre un et ont ramassé le drake. Malgré leur retard de 5 km, ils semblaient proches dans les combats en équipe. Ensuite, RNG a forcé un combat de Baron. PGG a été trop lent pour réagir mais le combat après Baron s’est déroulé exactement comme ils l’avaient prévu. PGG a écrasé RNG, éliminant quatre membres et n’en perdant que deux. RNG est resté en tête sur l’or mais PGG a semblé solide dans les combats. Le 5v5 suivant a commencé de près, RNG a appuyé sur la gâchette mais PGG était plus que prêt pour cela. Le combat prolongé a suivi le chemin de PGG mais ils n’ont malheureusement pas pu prendre le Baron.

Le combat est prolongé et les téléports tombent sur le Rift, alors que PGG se fait prendre. RNG a été poussé à ses limites absolues et a réussi à trouver le moment gagnant pour Ace PGG. Malgré tous les efforts de PGG, RNG a remporté le match alors qu’il passait à 3-0.

Statistiques rapides:

Temps: 29:10 Victimes: 13-16 Tourelles: 3-8 Or: 49,2k – 57,8k Dragons: 2-2 Barons: 3-1

DAMWON KIA contre Cloud9

C’était le début idéal pour C9 quand ils ont pu obtenir deux attaques rapides du côté des robots avec l’aide de Blaber. Peu de temps après, c’est presque une répétition de rinçage pour C9 alors qu’ils gank à nouveau du côté du bot DK. Cette fois, ils n’ont eu qu’un seul meurtre, mais ils ont quand même avancé de 1 km. Quelques minutes plus tard, c’est la même voie, le même résultat, car C9 a cette fois remporté un 2v2 du côté des robots. En conséquence, DK a commencé à prendre du retard.

Le match a finalement eu son premier combat 5v5 et il a suivi la voie de C9. DK n’était tout simplement pas aux courses car C9 a éliminé deux membres, sans qu’aucun d’entre eux ne soit perdu en réponse. C9 poussa ensuite sur la voie médiane, prenant la tour DK de rang 1. Personne n’est mort par DK et ils avaient l’air choqués. C9 prit le drake, poussant la tête, mais se retrouva bientôt pris au dépourvu. DK a battu Perkz mais le reste du côté s’est échappé. La pièce suivante a vu DK all-in pour le niveau 1 de la voie médiane C9, mais ils n’ont pas pu s’échapper lorsque C9 les a pourchassés et tué deux membres. Ensuite, C9 est passé à Baron et a décroché l’objectif sans aucune compétition. Cependant, DK a trouvé un combat dans le cours inférieur de la rivière, abattant deux membres de C9. Avec le frai de Soul Drake, DK a considérablement retardé le match.

Cloud9 laisse tomber

C’est encore la même histoire pour C9, cette fois dans la rivière supérieure. Ils ont été surpris à nouveau en essayant de voler le buff bleu et de perdre Perkz. DK a poursuivi sa course et a décroché un autre kill, réduisant l’avance d’or à 1k. Ensuite, DK a de nouveau exécuté un jeu incroyable en se cachant à l’intérieur de la furtivité Senna et a surpris C9, abattant deux membres avec l’attaque sournoise. Maintenant, l’or était presque égal. Tout a mal tourné pour C9 après que DK a vaincu le Baron. Les champions du monde en titre se sont effondrés sur la base C9, abattant deux membres alors qu’ils se déplaçaient vers les tours Nexus. C9 avait le jeu dans la paume de leurs mains, mais ils l’ont laissé filer et leur Nexus est tombé alors que DK passait à 2-1.

Statistiques rapides:

Temps: 34:37 ​​Victimes: 13-10 Tourelles: 7-5 Or: 60,6k – 57,3k Dragons: 2-3 Barons: 1-1

MAD Lions vs Royal n’abandonnent jamais

RNG, qui est resté invaincu, a été un test difficile pour MAD. RNG a pris First Blood après que l’Humanoïde ait été surpris dans la voie médiane. C’était presque bien pire pour MAD mais ils ont réussi à faire sortir le reste de leurs membres au détriment de trois flashs. Bien qu’il n’y ait plus eu de victimes dans les 13 premières minutes, RNG est passé à 2 km avec un meilleur jeu de carte.

Le premier gros combat a eu lieu au Rift Herald de 16 minutes. Le combat long et prolongé s’est en quelque sorte déroulé à trois contre trois malgré le fait que MAD se soit fait prendre au bas de la rivière. Le combat s’est prolongé encore plus loin (après un chrono-break) qui a vu MAD retirer un As retardé au cours du combat. RNG a précipité un baron alors qu’ils appâtaient MAD dans le morceau de baron. Armut est mort prématurément, MAD a réussi à récupérer une victime. RNG est reparti avec un meurtre presque gratuit de Baron car MAD a été lent à réagir.

MAD riposte mais son RNG contre eux

Plus tard, RNG a forcé un autre baron. MAD cherchait à les arrêter mais ils ne pouvaient tout simplement pas s’approcher suffisamment. Cela signifiait que RNG s’est échappé et s’est réinitialisé avec son deuxième buff uber. Avec cela, RNG a commencé à pousser dans les inhibiteurs de la voie médiane et inférieure, mais MAD a capitalisé sur leur mauvais positionnement. Cryin est mort prématurément, et alors que RNG essayait de faire quelque chose du jeu, ils en ont perdu deux de plus, MAD n’en perdant qu’un en retour. RNG était toujours bien en tête à ce stade, cependant, MAD montrait des signes de vie.

Avec le drake apparaissant sur la carte, Cryin TF finit par pénétrer dans la base MAD, essayant à nouveau de les chasser. MAD a réussi à gagner à nouveau le combat de drake et à défendre ce qui reste de leur base. Par la suite, RNG a réclamé son troisième Baron du match et a cherché à mettre fin aux souffrances de MAD. Lors de leur prochaine poussée, RNG a pu trouver le pick qui a ouvert la base MAD. Malgré tous les efforts de MAD, RNG était tout simplement trop loin devant MAD car ils ont battu MAD et ont maintenu leur séquence de victoires.

Statistiques rapides:

Temps: 36:15 Victimes: 11-13 Tourelles: 2-11 Or: 60,3k – 72,1k Dragons: 3-3 Barons: 0-3

Cloud9 contre PSG.Talon

Après un match difficile plus tôt dans la journée, c’était le début parfait pour C9 car ils sont partis du bon pied en ramassant First Blood. Ils ont suivi avec une autre partie supérieure de la mort alors que C9 cherchait à mettre fin à sa course actuelle de 0-3 dans l’étape Rumble. Mais à partir de là, le jeu est devenu un peu plus bâclé, donnant au PSG l’occasion d’entrer dans le match. Ils ont ramassé un kill clé sur Perkz dans la voie médiane, cependant, Blaber est capable d’en récupérer rapidement un pour C9.

Les choses ont continué à aller bon train, bien que C9 ait toujours maintenu son avance en or de 1k plus tôt dans le match. Il a fallu un peu plus de 20 minutes, lorsque Baron est apparu, pour que tout se passe mal. Un combat d’équipe 5v5 dans la voie médiane est allé complètement de côté pour C9. Blaber a de nouveau été attrapé et son équipe s’effondre autour de lui dans le hachoir à viande, alors que le PSG les Aces.

Cloud9 s’effrite

L’avance en or de C9 avait disparu alors que le PSG passait à 3 km. C9 s’est dirigé vers le drake, et c’est sécurisé, mais dans le combat qui a suivi, c’est à nouveau le PSG qui a pris le dessus. Ils ont abattu quatre membres du C9 et ont cherché ce qu’ils pouvaient emporter. Immédiatement, le PSG s’est précipité sur la voie du bas de C9 et l’a déchiré. Avec seulement Blaber en vie, C9 n’a pas pu arrêter le PSG alors qu’il remportait une victoire massive, C9 subissant une nouvelle défaite.

Statistiques rapides:

Temps: 29: 34 Victimes: 9-18 Tourelles: 1-8 Or: 48,6k – 58k Dragons: 2-3 Barons: 0-1

Pentanet.GG contre DAMWON KIA

Le cinquième match de la journée a été une bataille difficile pour PGG, sans aucun doute. Et c’était le début que PGG aurait redouté, car DK a réussi deux attaques décisives au début. PGG avait une montagne à gravir à partir de là. Tout est DK à la 9e minute lorsque deux autres attaques décisives se sont déroulées. Honnêtement, PGG avait presque l’air d’en sortir même à ce stade précoce.

Quelques minutes de calme se sont écoulées, mais DK a continué à étendre son avance en or au cours de la période. À la 16e minute, les tours extérieures PGG avaient toutes disparu, alors que l’avance dépassait les 13 km. PGG peu de temps après, a tenté un jeu décisif, mais ils n’ont tout simplement eu aucun dommage. DK a éliminé les cinq membres et il semblait que ce n’était qu’une question de temps avant que DK ne passe à 3-1.

Trop facile pour DAMWON

Avec Baron même pas sur la carte, DK a déplacé le côté bot pour mettre fin au match. Le premier combat se déroule un contre un, mais DK se repositionne sur la voie médiane et élimine deux membres de PGG avec l’inhibiteur de la voie médiane. Avec Rift Herald abandonné, DK a vaincu le PGG Nexus alors que PGG rejoignait C9 sur 0-4.

Statistiques rapides:

Temps: 19:33 Victimes: 1-18 Tourelles: 0-10 Or: 26,1k – 43,6k Dragons: 0-3 Barons: 0-0

MAD Lions contre PSG.Talon

Pour lancer le dernier match de la journée, MAD a remporté un énorme First Blood 2v2 mais a perdu deux victoires rapidement après. MAD est entré dans la voie du bot quelques minutes plus tard, cette fois avec l’aide de leur jungle, et cette fois ils ne perdent pas de mise à mort en retour. MAD a bien commencé le jeu mais a commencé à faire quelques erreurs. Ils ont laissé tomber deux attaques décisives contre le PSG alors que l’écart se rétrécissait à 1k.

Le jeu ralentissant, MAD a pu augmenter légèrement son avance à 2,5 km après une chute très efficace du Rift Herald dans la voie supérieure. Le jeu est resté serré, avec le premier grand combat d’équipe susceptible de le décider. Le PSG a fait un geste positif sur la voie médiane, alors qu’un incroyable crochet de portée maximale de Nautilus a attrapé Carzzy et le PSG l’a transformé en un troisième Drake. Peu de temps après, un autre combat a commencé dans la rivière supérieure. Ici, le PSG a été tué tôt avant que le combat ne se termine par deux contre deux, le PSG l’emportant. Malgré la perte de ces combats, MAD a maintenu une avance respectable de 3k en or.

MAD fait attendre les fans de l’UE, mais ramène à la maison le W

Le prochain grand combat était parfait pour le PSG au début. Ils ont obtenu le premier meurtre pour éliminer Elyoya, mais Carzzy a commencé à se réinitialiser sur Tristiana, et il a détruit les barres de santé du PSG pour permettre à MAD de réclamer le drake. Non fait là-bas, ils ont déménagé à Baron et l’ont obtenu gratuitement pour déplacer leur avance d’or à environ 5k. De là, MAD s’est déplacé du côté inférieur avec Baron, et l’inhibiteur de la voie du bas est tombé sans que le PSG soit capable de le défendre. Ensuite, MAD a pris le buff au milieu, et bien que Kaiser tombe au PSG, MAD en a pris un pour ses ennuis. Alors que MAD s’enfuyait, Gnar s’est téléporté derrière eux, mais le PSG n’a pas pu changer la donne, n’échangeant que des victoires à un contre un. Après avoir contrecarré la tentative, MAD a finalement réussi à prendre l’inhibiteur de voie médiane.

MAD, maintenant sans Baron, a déménagé en haut. Le PSG a attrapé un membre, mais ce n’était pas le bon, car MAD a massacré toute la formation du PSG et son Nexus pour passer à 3-1 dans le Rumble Stage.

Statistiques rapides:

Temps: 35:45 Victimes: 16-13 Tourelles: 11-2 Or: 69,5k – 59,6k Dragons: 3-3 Barons: 1-0

