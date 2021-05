LoL: MSI 2021 Rumble Stage – Récapitulatif du premier jour

MSI 2021 Rumble Stage commence aujourd’hui et il est plein de poids lourds!

Mid-Season Invitational 2021 est de retour après une pause et les deux meilleures équipes de chacun des groupes sont de retour sur scène après avoir réussi les qualifications. Les Rumble Stages devraient être passionnantes et exaltantes pour les fans alors qu’ils regardent les meilleures équipes du monde participer au tournoi.

Au début de la journée, les champions du monde DAMWON KIA ont affronté Royal Never Give Up, l’équipe invaincue de la LPL chinoise. Voici notre récapitulatif de la première journée de la Rumble Stage.

DAMWON KIA vs Royal n’abandonne jamais

Les Kings LPL invaincus ont affronté DAMWON KIA, les champions du monde actuels, lors du premier match de la Rumble Stage.

Après une série de petits métiers, RNG a lancé le premier grand combat 2v2 dans la voie du bas, qui a fini par être un échange égal. Cependant, DK a bien lu la position du jungler ennemi et a obtenu une mise à mort rapide en échange de rien. Canyon a pris le premier dragon du match et a obtenu le Rift Herald. Un autre combat dans la voie du bas a vu RNG prendre le premier meurtre, mais une téléportation rapide de DK Khan à la voie a permis à DK d’obtenir deux attaques à son nom.

Ensuite, RNG a répondu en sélectionnant des champions et en annulant la menace de combats en équipe en séparant les portées et les chars pour obtenir des éliminations faciles presque sans risque. Ensuite, l’équipe a cherché à prendre le troisième dragon du match. Mais Canyon l’a obtenu pour son équipe, bien que RNG ait réussi deux attaques supplémentaires à son nom pour atténuer l’avance gagnée par DK.

RNG a forcé DK vers le bas par un grand appel de tir

RNG a commencé à prendre le contrôle du match en s’engageant dans une énorme escarmouche à mi-chemin, où les deux équipes ont joué les matchs avec brio. Ici, RNG a poursuivi sa téléportation pour obtenir encore plus de victoires et passer au quatrième dragon du match. Alors que le dragon a été lancé par RNG, Showmaker l’a volé juste au moment où le jeu semblait hors des mains de DAMWON. Mais RNG a riposté en assurant la mise à mort de Khan. Profitant de l’opportunité de ne pas avoir de char dans les rangs de DK, RNG a abattu le Baron et s’est précipité sur la voie médiane pour prendre un dernier combat près de la base de DK. Après un combat fatidique, RNG a ouvert la base du DK. Ils ont battu les champions du monde et maintiennent leur séquence sans défaite au MSI.

Statistiques rapides:

Temps: 27:40 Victimes: 6-17 Tourelles: 2-7 Or: 46k – 52k Dragons: 3-1 Barons: 0-1

MAD Lions contre Pentanet.GG

Pentanet.GG a poursuivi la tradition de ramasser des choix épicés hors méta en choisissant d’opter pour le Kassadin qui a été contré par un choix Vayne de Carzzy dans la voie du bas. Comme la mise à l’échelle était en jeu pour les deux équipes, MAD a fait pression sur la voie du haut et a essayé de faire tomber Urgot de Biopanther. Cependant, après la première tentative infructueuse, ils ont essayé à nouveau et ont donné une mise à mort facile à l’Urgot. Dans le même temps, la voie du bas a vu de l’action alors que Vayne a obtenu sa première mise à mort dans le match contre Kai Sa.

La voie du haut a de nouveau été prise pour cible par le jungler pour annuler l’avance gagnée par Urgot alors qu’ils sécurisaient la mise à mort des MAD Lions. Elyoya est revenu à nouveau pour gank la voie, cependant, ils sont allés un peu trop profondément dans la voie et Decoy s’est assuré une mise à mort. Pentanet.GG avait l’air déterminé car ils s’engageaient pleinement sur les objectifs et ont même obtenu de belles victoires dans une bataille 1v1 avec les MAD Lions.

Reconnaissant la menace, les lions MAD ont commencé à disséquer l’équipe ennemie. Ils ont exercé une pression sur les voies latérales, ce qui a empêché l’ennemi de se regrouper. En conséquence, les combats d’équipe se sont déroulés selon les conditions de MAD et alors que PGG négociait uniformément la plupart du temps. Un choix sur Udyr de Pabu dans la jungle a permis aux lions MAD de faire tomber le Baron, de pousser plus loin pour remporter leur première victoire de la journée et de bouleverser les outsiders du tournoi.

Statistiques rapides:

Temps: 26:05 Victimes: 15-7 Tourelles: 11-1 Or: 54k – 42k Dragons: 1-2 Barons: 1-0

PSG.Talon contre DAMWON KIA

Après avoir perdu le premier match de la journée, DK a cherché à changer sa fortune devant le PSG.Talon. Le match a commencé très lentement, les deux équipes travaillant et prenant de petits dégâts dans les couloirs. First Blood est venu pour le PSG près du Rift Herald, où ils ont détruit Canyon pour gagner une avance mineure. Le PSG avait l’air très oppressant en début de match alors qu’il avait choisi quelques attaques supplémentaires dans le match. D’un autre côté, DK Canyon sécurisait les dragons à chaque occasion possible et aidait DAMWON KIA à garder son sang-froid dans le match.

Un combat pour le troisième dragon entraîne un peu le PSG vers le bas alors qu’ils sécurisent le dragon, mais ils perdent pas mal de membres dans leur équipe, ce qui égalise l’avance d’or qu’ils avaient dans le jeu. Après cela, DAMWON KIA a choisi plusieurs victoires pour étendre son avance et se préparer pour le prochain combat de dragon. Obligé de prendre position, le PSG a pris un terrible combat 50-50, ce qui les a poussés plus loin dans le match et Showmaker a volé le dragon avec une capacité à pousser DK au point Soul.

À ce stade, DK a obtenu une avance substantielle en or. En tant que tels, ils ont poussé les voies pour abattre les tourelles de l’ennemi et leur permettre de sécuriser plus facilement l’Ocean Soul pour eux. Une dernière tentative désespérée du PSG pour retarder le dragon de l’âme a coûté une tonne de vies. Ce qui signifie que DAMWOM pouvait librement traverser la voie médiane pour remporter la première victoire de la journée pour eux.

Statistiques rapides:

Temps: 29:25 Victimes: 3-13 Tourelles: 1-9 Or: 46k – 54k Dragons: 1-4 Barons: 0-1

Royal n’abandonne jamais vs Cloud9

Après avoir remporté le premier match contre les champions du monde, RNG a cherché à vaincre les géants de NA pour se frayer un chemin vers la phase à élimination directe. Comme prévu, le premier laner de Cloud9 a été ciblé très tôt lorsque RNG a sécurisé le premier sang sur l’ennemi Malphite. Le match a été terrible pour le top laner C9 alors que Lucian l’intimidait. Cloud9 a fait un excellent jeu dans la voie médiane pour vaincre l’Orianna et sécuriser le premier dragon du match. Wei a pris le Rift Herald et l’a utilisé sur le côté supérieur pour casser la première tourelle du match. Cela a libéré la voie supérieure Lucian pour se déplacer fréquemment sur la carte.

Cloud9 a fait un jeu de téléportation dans la voie du bas pour sécuriser le soutien ennemi. Cependant, RNG l’a échangé avec un dragon et Xiaohu a réussi une mise à mort en solo sur Blaber. Cloud9 a tenté d’abattre l’ennemi à mi-voie, mais l’Orianna a retardé la mort en évitant les coups de compétence. Pendant ce temps, RNG est arrivé sur la voie du haut et a choisi des joueurs cruciaux de Cloud9 pour gagner une avance monumentale sur eux. Alors qu’ils étaient sur le point de se frayer un chemin dans le match, C9 est revenu avec une excellente réponse et a éliminé tous les membres de l’équipe RNG après un grand combat d’équipe.

RNG a perdu son avance et Cloud 9 avait l’air en contrôle alors qu’ils commençaient le Baron pour eux-mêmes. Cependant, l’équipe chinoise de la LPL avait d’autres plans. Ils ont fait une porte dérobée à la base C9 et ont terminé le match alors que C9 mettait la main sur le Baron. RNG est toujours invaincu au MSI 2021.

Statistiques rapides:

Temps: 29:36 Victimes: 8-14 Tourelles: 10-3 Or: 54k – 53,8k Dragons: 2-2 Barons: 1-1

PSG.Talon contre Pentanet.GG

La tradition des choix épicés du Pentanet.GG s’est poursuivie alors que Chazz a repris le Zed lors du match contre le PSG.Talon. Le PSG a ramassé le premier sang dans la voie médiane, où ils ont réussi deux attaques décisives pour commencer. Ensuite, une plongée dans la tour des robots faite par le PSG a permis de s’assurer qu’il n’y avait aucune issue pour l’ADC et le support ennemis, qui ont été exécutés sans faute. Soudain, Praedyth a été pris dans la jungle, qui a pris 5-0 pour le PSG alors qu’il dominait le match.

Cela ne s’est pas arrêté là car ils ont acquis une avance considérable en or. Un combat d’équipe au bord de la rivière s’est rompu; cependant, PGG était toujours incapable d’obtenir des éliminations pour l’équipe et s’est endetté davantage. Le PSG avait l’air en contrôle total du match et ce n’est que jusqu’à la 17e minute que Zed de Chazz a obtenu le premier kill pour PGG. Le PSG a pris chaque combat d’équipe et l’a gagné pour eux de faire de la fin du match une simple formalité.

Pentanet.GG a fait quelques tentatives désespérées à la fin, mais le PSG a sécurisé le Baron et a clôturé le match pour obtenir sa première victoire des Rumble Stages au MSI 2021.

Statistiques rapides:

Temps: 22:10 Victimes: 24-4 Tourelles: 10-0 Or: 48,7k – 32,8k Dragons: 2-1 Barons: 1-0

Cloud9 contre MAD Lions

La fameuse Rivalité UE vs NA pour terminer la première journée de MSI Rumble Stages! Perkz a relevé le choix du milieu hors méta Kindred pour apporter un peu d’incertitude dans le match. Le premier combat d’équipe a éclaté le long de la rivière alors que Cloud9 cherchait à sécuriser le crabe, mais en regardant la marque Kindred dessus, les MAD Lions ont vite fait de s’effondrer et ont effectué un magnifique transfert de dégâts de kite pour ne laisser tomber aucun de leurs coéquipiers et en éliminer trois membres de l’équipe ennemie. Ensuite, MAD Elyoya a fait un très bon gank dans le bas, qui a assuré les trois éliminations successives tandis que C9 Perkz a surpassé Humanoid et en a obtenu un pour lui-même.

Les MAD Lions semblaient décisifs et très confiants dans leurs combats en équipe alors qu’ils cherchaient des choix et donnaient à peine la moindre fenêtre à Cloud9 pour revenir dans le match. MAD Elyoya vivait le match de sa vie, alors qu’il se livrait à une frénésie meurtrière et ne mourait qu’une fois dans le match. À 21 minutes, MAD Lions a sécurisé le Baron pour eux-mêmes et a puni C9 quand ils ont cherché à le contester.

Cloud9 a réussi quelques attaques décisives, mais l’avance en or de 10k des MAD Lions leur a permis de sécuriser l’âme de l’océan pour eux-mêmes et de marcher lentement vers la base ennemie. Ils ont terminé le match en beauté alors que Cloud9 a terminé la première journée des étapes Rumble sans victoire.

Statistiques rapides:

Temps: 26:15 Victimes: 7-23 Tourelles: 2-9 Or: 40k – 56k Dragons: 0-4 Barons: 0-1

