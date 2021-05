LoL: MSI 2021 Rumble Stage – Récapitulatif du troisième jour

Avec la nécessité pour chaque équipe de faire ses preuves, la troisième journée du Rumble Stage a été intense.

Après un début passionnant de la scène Rumble, puis une deuxième journée stellaire, la scène MSI 2021 Rumble approche de sa fin. Au sommet de la journée, certaines équipes comme Cloud9 et Pentanet.GG ont dû se battre pour leur vie de tournoi. Pendant ce temps, les goûts de RNG et DAMWON ont essayé de maintenir leur domination sur le reste de la compétition. Voici comment l’action de la journée s’est déroulée!

Cloud9 contre Pentanet.GG

Le début de la journée a été la bataille entre des équipes sans victoire. Une victoire ici était cruciale pour les espoirs de l’une ou l’autre équipe de se qualifier pour la phase à élimination directe. Et cela a commencé avec Pabu sécurisant First Blood sur Perkz dans la voie médiane. En dépit de la chute d’un meurtre, cela n’a pas effrayé C9, car Blaber est allé en ville avec des objectifs, prenant un héraut du Rift et des dragons lors de leur apparition. Le premier combat fou s’est produit à 12 minutes dans la voie du bas. C9 s’est effondré sur un gank PGG et a inversé le jeu et a réussi trois contre deux en éliminations.

De là, C9 a resserré son contrôle sur le jeu. Ils se sont déplacés ensemble en tant qu’unité, utilisant leur longue portée pour trouver des choix et gagner des escarmouches partout sur la carte. Bien que Yorick de BioPanther fasse connaître sa présence sur la voie latérale, son équipe ne pouvait tout simplement pas résister à la pression de C9.

À 19 minutes, une escarmouche a duré un certain temps, ce qui a conduit à trois autres attaques décisives pour C9. Pendant tout ce temps, le Yorick poussait la voie du bas, mais C9 ne le dérangeait pas car cela leur donnait l’occasion de prendre un Baron gratuit dès qu’il se présentait sur la Rift. Doté du buff, C9 a nettoyé certaines tours extérieures avant de réclamer leur Cloud Soul. Peu de temps après, PGG s’est complètement effondré. Ils ont été pris dans leur propre jungle alors que C9 se déchaînait, tuant plusieurs membres avant de s’écraser à travers la base et de tuer un Nexus très important.

Statistiques rapides:

Temps: 25:19 Victimes: 19-6 Tourelles: 7-3 Or: 51.8k-41.2k Dragons: 4-0 Barons: 1-0

Royal n’abandonne jamais contre PSG.Talon

À l’approche du deuxième match de la journée, le PSG avait la tâche gigantesque d’affronter RNG, actuellement invaincu. Cependant, le PSG est sorti en se balançant. Bien que RNG Gala ait ramassé First Blood dans la voie du bas 2v2, Kaiwing est reparti avec un Double Kill. Cela a été rapidement éclipsé par la forte agression du PSG vers le bas de la carte. À cinq minutes, le PSG a envahi la jungle RNG pour trouver deux victimes. Puis, une minute plus tard, le PSG a envoyé un bot à quatre membres pour obtenir trois autres éliminations.

À ce stade, le PSG avait une avance monumentale là où personne ne s’y attendait. Et ils ne l’ont jamais lâché. Ils ont continué à pousser leur avance, en prenant des dragons et en faisant constamment pression sur RNG chaque fois qu’ils essayaient de cultiver. Même à seulement 14 minutes, le PSG a trouvé un combat d’équipe révolutionnaire autour de la voie médiane, où ils ont réclamé trois autres victoires. Cela les a aidés deux minutes plus tard quand ils ont pris un dragon infernal et se sont mis sur le point Soul.

En mouvement après 20 minutes, c’était toujours tout le PSG car ils ont forcé un autre combat d’équipe sur RNG à se battre trois en deux et à prendre un baron. Après un autre combat, cette fois un trois pour zéro, le PSG a également sécurisé l’âme infernale. Avec tout cela les soutenant, le PSG s’est mis au travail pour détruire la base de RNG alors que les superstars de la LPL luttaient pour rester à flot. Enfin, à 27 minutes, le PSG a mis le dernier clou dans le cercueil en plongeant dans la base de RNG pour engager un dernier combat, Ace RNG et niveler son Nexus. En conséquence, RNG avait maintenant un défaut sur son dossier et a été renversé par les représentants de PCS.

Statistiques rapides:

Temps: 28:00 Victoires: 9-26 Tourelles: 2-11 Or: 47.8k-59.6k Dragons: 0-4 Barons: 0-1

DAMWON KIA contre MAD Lions

Après deux matchs explosifs, les choses se sont un peu calmées pour le match entre DAMWON et MAD Lions. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu d’action cependant, car à seulement deux minutes du jeu, Elyoya a flashé sur ShowMaker dans la voie du milieu pour préparer Humanoid pour First Blood. À peine deux minutes plus tard, une escarmouche a éclaté dans la voie du bas, où DK a pris l’avantage à deux contre un dans les attaques décisives. Mais à partir de là, le jeu a ralenti alors que les équipes échangeaient des objectifs. Alors que DK a réussi à prendre le haut du bonus de la première tour, MAD a attrapé et tué Khan.

Dans l’ensemble, le jeu était relativement uniforme. C’était jusqu’à 14 minutes lorsque le prochain vrai combat a eu lieu. Les deux escouades se sont rencontrées au Dragon Infernal et un combat d’équipe a éclaté. DK a déjoué MAD pour aller deux pour un dans les kills, leur donnant également accès au drake. C’était un peu d’excitation mais a été suivi par une autre période de calme. Pendant environ les 10 minutes suivantes, les équipes se sont piquées, même si DK a progressivement augmenté son avance en or.

Enfin, quelque chose d’important s’est produit après 26 minutes. Malheureusement, ce n’était pas ce que MAD voulait, car DK a trouvé et tué Carzzy, leur donnant l’opportunité de revendiquer le baron Nashor. Sachant que c’était leur chance, DK poussa la base MAD, abattant lentement les structures. Mais ils n’ont jamais fait de coup critique et ont été chassés de la base par MAD. Cependant, MAD a poursuivi trop loin et a été pris dans un combat d’équipe dans la jungle, où DK a massacré quatre champions de MAD. Après un match serré, DK a finalement terminé MAD et a égalisé son score avec RNG à 4-1.

Statistiques rapides:

Temps: 31:16 Victimes: 9-4 Tourelles: 8-2 Or: 58,1k-49,0k Dragons: 4-1 Barons: 1-0

Royal n’abandonne jamais contre Pentanet.GG

En raison de leur défaite plus tôt dans la journée, RNG a entamé son match contre PGG avec une vengeance, tandis que PGG n’avait rien à perdre et jouait bien un match chaotique et sanglant. Et c’est exactement ce que les téléspectateurs ont pu voir. Le combat d’ouverture a vu Chazz ramasser First Blood sur son Akali dans une escarmouche du côté supérieur, mais les choses se sont rapidement dégradées pour PGG. Cryin en solo a tué Chazz, et alors que Pabu essayait de le tuer en réponse, il ne servit qu’à tuer Wei.

Ensuite, le jeu a vraiment évolué. Tous les joueurs du jeu ont joué de manière aussi agressive que possible, conduisant à un pur chaos. La voie inférieure du RNG a tué le duo PGG trois fois sans aucune aide. Wei parcourait toute la carte pour brûler les gens avec son Rumble nourri. Cryin et Xiaohu ont mené une plongée dans la partie supérieure pour obtenir plus de victimes. C’était un massacre absolu, et le score de 20 à 4 en faveur de RNG à 15 minutes l’a clairement montré.

Honnêtement, ce n’était qu’une question de temps jusqu’à ce que RNG prenne le Rift Herald et pousse à mi-chemin. Nettoyant plus de victimes en cours de route, ils ont chargé Shelly directement sur le Nexus de PGG et ont terminé un jeu de rebond assez terrifiant.

Statistiques rapides:

Temps: 18:25 Victimes: 30-4 Tourelles: 8-0 Or: 42.0k-26.1k Dragons: 1-1 Barons: 0-0

Cloud9 contre DAMWON KIA

Le dos contre le mur, C9 était dans une situation désastreuse et avait besoin d’une victoire contre les champions du monde en titre, DK. Bien qu’ils les aient battus une fois auparavant, DK allait sûrement apporter leur a-jeu pour le match de rancune. Cela a également commencé en faveur de DK, car un 3v3 dans la rivière supérieure a permis à Canyon d’obtenir First Blood sur Fudge. Par la suite, C9 a cherché à se venger en attaquant également la voie du haut, ganking et tuant Khan deux fois.

Au début de la partie, il y a eu pas mal de choix et d’escarmouches, avec des éliminations attribuées aux deux équipes. Mais il semblait que DK allait de l’avant, lentement mais sûrement. De plus, DK tuait des dragons et se fixait sur Soul Point à 22 minutes. Finalement, après un combat d’équipe presque égal, DK a sécurisé l’âme infernale pour eux-mêmes. C’était de pire en pire, mais C9 a ensuite trouvé un choix miracle sur Canyon devant le Baron. Malheureusement, ils ne pouvaient pas réclamer le Baron, mais ont obtenu une autre mise à mort pour aider à endiguer la marée.

Deux minutes plus tard, une bagarre a éclaté au Baron. Pendant le cours, DK sécurise l’objectif mais perd quatre membres à l’arrière du jeu. Avec cela, C9 a gagné un temps précieux, alors que le chronomètre vers Elder Dragon s’activait. C’était là que le match serait décidé. Le combat d’équipe a éclaté autour de lui, et Blaber a d’une manière ou d’une autre sécurisé le buff Elder avec Smite, mais ce n’était pas suffisant. DK a complètement mis C9 en déroute, tuant les cinq membres avant de courir à mi-chemin pour écraser le Nexus de C9 et ruiner presque les espoirs de NA d’une bonne performance MSI.

Statistiques rapides:

Temps: 35:21 Victimes: 16-16 Tourelles: 3-7 Or: 63.0k-68.4k Dragons: 2-4 Barons: 0-1

PSG.Talon contre MAD Lions

Pour conclure la journée, MAD et le PSG se sont rendus au Rift pour prendre l’avantage sur l’autre au classement. Cela a commencé de manière folle, alors que le PSG a utilisé le cône de souffle pour sauter par-dessus le mur bleu chamois et surprendre MAD au camp. Ce n’était qu’un contre un mais a donné le tempo du match. Le PSG a eu une larme, River dominant le match dans la jungle en envahissant et en prenant constamment des camps, et la voie du bas du PSG se tue lors de victoires dans le 2v2 isolé.

Le début du match était difficile pour MAD et ça ne s’améliorait pas. Le PSG a maintenu la pression, se concentrant spécifiquement sur Kaiser et Elyoya, les trouvant et les tuant encore et encore. À leur crédit, MAD a essayé de trouver des jeux pour revenir dans le jeu, mais ce n’était tout simplement pas suffisant. Au fil du temps, de plus en plus de MAD Lions sont tombés sous l’attaque du PSG, alors que l’équipe tentait de se consolider comme une menace sérieuse au MSI.

Inévitablement, le PSG a finalement remporté un combat d’équipe à trois contre zéro et a obtenu le buff du Baron. De là, MAD a réussi à les garder hors de la base pendant un certain temps, mais n’a pas pu le maintenir. Un combat prolongé en équipe à mi-voie a finalement conduit à plusieurs attaques décisives pour le PSG et à une attaque Nexus pour eux aussi. Avec cela, le PSG est passé à un record de 4-2, se rapprochant à la fois de DAMWON et de RNG.

Statistiques rapides:

Temps: 26:01 Victimes: 24-5 Tourelles: 10-5 Or: 55,6k-39,8k Dragons: 4-0 Barons: 1-0

