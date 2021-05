LoL: MSI 2021 Rumble Stage – Récapitulation de la cinquième journée

Le dernier jour du MSI, tout était en jeu pour le PSG, MAD et Cloud9.

Avec seulement deux équipes capables de progresser, le PSG est entré dans la journée en bonne forme, n’ayant besoin que d’une seule victoire. Quant à MAD, c’était entre leurs mains, surtout s’ils battaient Cloud9. Quant à NA, Cloud9 devait gagner les deux matches et faire toujours face à un bris d’égalité dans son meilleur scénario.

Royal n’abandonne jamais contre DAMWON KIA

C’était un début idéal pour RNG car ils ont remporté le premier sang dans un match qu’ils voulaient gagner pour s’assurer qu’ils auraient une chance à la première place. Un départ mouvementé a vu RNG prendre le premier drake, tandis que les éliminations étaient de deux en deux à la 7e minute. À 10 minutes, le jeu est proche, avec RNG ayant une petite avance de 500g grâce à une première prise de tour.

Le jeu a eu son premier gros combat dans la voie médiane à 17 minutes. Cela a bien commencé pour DK mais RNG a pu échanger une mise à mort. Ne voulant pas trop risquer, les deux équipes ont perdu de la vitesse et se sont éloignées. Ensuite, c’est encore cinq minutes de calme relatif, avec RNG réclamant le troisième drake alors qu’ils tentent d’appâter DK dans un combat de Baron. Ils ont réussi à sécuriser le Baron et ont réussi à réclamer deux éliminations précoces, mais DK l’a retourné à Ace RNG. Ainsi, RNG a perdu tous ses buffs Baron et DK a réduit l’écart d’or à 3k. Le combat suivant a été massif, car DK était l’équipe pour forcer un jeu de drake cette fois. DK l’a revendiqué, mais RNG a tué trois membres après un excellent engagement avec Gnar. Avec seulement deux à défendre, RNG était libre de démolir l’inhibiteur de la voie médiane.

Ensuite, Baron a réapparu et RNG a perdu son avantage alors que DK a obtenu un choix crucial, renversant deux membres de RNG. Avec cela, DK a pris le contrôle de la carte avec le sixième drake se reproduisant. DK a de nouveau forcé un combat contre le drake mais c’est RNG qui a gagné le combat. En abattant tous les membres du DK, ils se sont dirigés vers la base pour remporter une victoire importante. Le résultat a vu les deux équipes à égalité à 7-1, ce qui signifie qu’un bris d’égalité de fin de journée semblait probable.

Statistiques rapides:

Temps: 34:07 Victimes: 17-13 Tourelles: 8-3 Or: 63,2k – 58,4k Dragons: 3-3 Barons: 1-1

Pentanet.GG contre PSG.Talon

Pour lancer le deuxième match de la journée, First Blood s’est rendu au PSG après un 3v3 dans la voie du bas traîné au milieu des couloirs vers le combat. Malgré l’utilisation de plusieurs flashs, seuls deux éliminations sont remportées, les deux étant allées au PSG. Malheureusement pour PGG, cela a continué de s’aggraver, perdant deux autres victoires au milieu de la carte alors qu’il commençait à devenir incontrôlable pour PGG. Ils ont finalement réussi à obtenir une mise à mort sur le tableau, mais elle a été instantanément échangée alors que le PSG avançait à 3 km.

PGG a réussi à obtenir quelques victoires supplémentaires, mais l’avance du PSG est passée à 6k à la 15e minute alors qu’il passait au régulateur de vitesse. Alors que PGG a besoin de forcer les jeux à travers la Rift, le PSG a pu obtenir un choix devant le Baron. PGG s’est réengagé pour concourir et a réussi d’une manière ou d’une autre à vaincre deux membres du PSG, n’en perdant qu’un en retour, alors que PGG empêchait le PSG de prendre un Baron. Alors que tout le monde est revenu dans la Rift, le PSG a décidé d’arrêter de jouer avec sa nourriture, de forcer un combat d’équipe et Ace PGG. Ils ont cassé l’inhibiteur intermédiaire, puis ont réclamé le Baron et le Soul Drake.

Avec Baron, le PSG s’installe dans la base PGG. Pendant leur siège, Doggo est devenu un peu gourmand et s’est suicidé dans le processus. Avec seulement quatre membres restants, le PSG engagé, et même contre seulement quatre membres du PSG, PGG n’a pas pu gérer les dégâts. Le PSG a finalement fait exploser le Nexus et a assuré sa place dans la phase à élimination directe. Une seule place restait à ce stade pour être revendiquée par MAD ou C9.

Statistiques rapides:

Temps: 26:52 Victimes: 7-22 Tourelles: 0-10 Or: 43,2k – 58,4k Dragons: 0-4 Barons: 0-1

Royal n’abandonne jamais contre MAD Lions

Le début parfait pour MAD leur a permis de tuer Cryin de niveau un, 4v1, qui s’est fait prendre dans la jungle de MAD. Une escarmouche un contre un est la prochaine étape après que Cryin ait pu se venger d’Humanoïde. MAD a ensuite jeté un piège dans le côté bot de la carte, avec Humanoid ramassant encore un autre kill pour lui-même alors que MAD se déplaçait à 1k devant. Peu de temps après, il y a eu une autre grosse tuerie pour MAD alors que l’équipe de l’UE continuait de tuer. Ensuite, bien sûr, un autre kill dans une voie du bot 3v3 mais RNG a réussi à en échanger un.

C’était l’un de nos premiers matchs les plus actifs du MSI 2021. Alors que le chronomètre tournait à 12 minutes, les éliminations étaient de 4-8 pour MAD, avec MAD ramassant la première tour et le premier drake, alors qu’ils avançaient à 3 km. Maintenant, au début de la partie, il y avait un autre combat massif dans la jungle MAD. RNG a engagé le combat mais Armut a juste fait beaucoup trop de dégâts alors que lui et MAD abattaient deux membres de RNG et se dirigeaient vers le Baron. MAD a laissé Baron sur la carte et a plutôt opté pour un autre 5v5, bien que personne ne soit mort. Alors MAD s’est simplement déplacé vers le troisième Drake.

Les MAD Lions obtiennent une place à élimination directe

Baron était sur la carte et MAD a profité de l’occasion pour le démonter et Ace RNG lorsqu’ils se sont présentés pour contester. Avec tous les membres à terre et Armut dans la base, MAD a cherché à éliminer les inhibiteurs de RNG. Après la réinitialisation, MAD a fait une dernière poussée dans la base RNG, où ils ont éliminé tous les champions de RNG et finalement leur Nexus. Avec cette victoire, MAD a assuré la dernière place dans la phase à élimination directe.

Statistiques rapides:

Temps: 31:20 Victimes: 7-22 Tourelles: 3-11 Or: 50,6k – 63k Dragons: 1-3 Barons: 0-1

PSG.Talon contre Cloud9

Bien que le résultat ne signifiait rien pour C9 de toute façon, comme MAD a déjà obtenu la dernière place à élimination directe, perdre First Blood en quatre minutes n’était probablement pas dans le livre de jeu de C9. Mais C9 a riposté, ironiquement, cela vient d’un bon combat de sabord de la part de C9, alors qu’ils ont récolté deux victoires. Ce bon travail est légèrement annulé après que Doggo ait pu gagner un 2v1 sous sa propre tour.

Alors que le jeu se calme à la 15e minute, l’action a toujours semblé être juste un jeu flash loin du coup d’envoi. L’inévitable 5v5 a débuté dans la jungle du PSG et c’est un désordre deux pour trois en faveur de C9 alors qu’ils se sont accumulés une petite avance en or. Avec le frai de Baron, un autre 5v5 a démarré, mais cette fois, c’est le PSG qui est sorti en tête. Deux membres du C9 sont tombés prématurément. Les chassant de la rivière, le PSG en a pris un autre mais Baron est resté.

Un 5v5 a de nouveau éclaté dans la rivière, et c’était désordonné, mais malgré le rapprochement de C9, ils ont fini par perdre trois contre deux alors que le PSG se précipitait sur le Baron. C’était calme sur la Rift pendant toute la durée du Baron, mais avec le prochain apparaissant, tout a commencé. Le PSG a pu le prendre, mais le combat qui a suivi s’est déroulé dans le sens de C9, pour commencer, en éliminant deux membres du PSG. Alors que les deux derniers membres de C9 tenaient bon, ils ont obtenu Aced alors que le PSG passait dans les tours Nexus.

Le PSG s’est regroupé avec Baron tombant et chargé dans la base C9. Malgré tous leurs efforts, C9 ne pouvait rien faire pour les arrêter alors qu’ils se retiraient de MSI avec un gémissement.

Statistiques rapides:

Temps: 36:50 Victimes: 26-11 Tourelles: 10-2 Or: 72,7k – 61k Dragons: 3-3 Barons: 2-0

DAMWON KIA contre Pentanet.GG

Dans un match qui n’avait aucun sens non plus, PGG a pu obtenir First Blood, bien que DK ait rapidement pu en récupérer un. Ce 1v1 précoce était tout le combat que nous avons eu dans les 12 premières minutes, bien que le Rift Herald de DK les ait vus revendiquer la première tour et une avance de 2 km. Ils se sont ensuite déplacés sur la carte pour en prendre de plus en plus. Avec la plupart des tours extérieures abaissées, la force de DK a commencé à devenir incontrôlable alors qu’ils cherchaient à tourner la vis sur PGG.

PGG semblait perdu, avec DK visant à mettre fin à la Rumble Stage 8-2, PGG semblait incapable de contrer ce que DK apportait au match. En conséquence, DK a continué à augmenter son avance à 6k car ils ont pu éliminer les membres de PGG sans discernement partout dans la Rift. Avec Baron en place, PGG a essayé de trouver des choix mais DK avait beaucoup trop de pouvoir. DK a récupéré le buff Baron alors qu’ils commençaient leur siège de la base PGG.

DK a poussé dans la base par la voie du bas et PGG a fait de son mieux mais n’a tout simplement pas pu arrêter le déchaînement. Avec une autre victoire facile, DK est passé à 8-2 alors que PGG rentre à la maison avec une seule victoire.

Statistiques rapides:

Temps: 27:03 Victimes: 17-5 Tourelles: 9-1 Or: 55,2k-41,8k Dragons: 2-2 Barons: 1-0

MAD Lions contre Cloud9

Bien qu’il n’y ait pas eu d’enjeux de tournoi en jeu, les matchs de rivalité NA contre UE sont toujours pour la fierté. Et c’est MAD qui a fait le premier pas, ramassant First Blood dans une voie supérieure 2v1. Bien que le jeu ne signifiait que très peu pour les deux camps, le début du match a au moins montré que nous serions prêts pour un match alors que MAD décrochait un deuxième kill rapide. C9 a rebondi avec deux attaques décisives après que MAD a tenté de réussir quelques duels de tests de limites et a échoué.

Les va-et-vient se sont poursuivis, C9 bénéficiant d’un avantage de deux attaques de 13 minutes, bien que MAD ait une légère avance de 2 km. On aurait dit que C9 commençait à revenir dans le match, jusqu’à ce qu’ils ne le soient soudainement plus. MAD a récolté de gros dégâts autour de la fosse Baron alors qu’ils renforçaient leur avance. C9 est resté en tête sur les attaques décisives et le match était toujours serré à la 23e minute, les deux équipes ayant clairement envie de se battre. Nous avons eu notre combat contre Baron et cela a suivi le chemin de C9 lorsqu’ils sont finalement apparus dans le match. Avec quatre membres de MAD à terre, C9 a réclamé le Baron alors qu’ils se dirigeaient vers l’or.

C9 avait les dégâts et il semblait qu’ils avaient aussi le jeu. Ils ont remporté un combat d’équipe 5v5 quatre pour zéro alors qu’ils se sont écrasés dans la base MAD. C9 a détruit la première tour Nexus mais a dû battre en retraite à la hâte lorsque MAD a réapparu et a forcé une réinitialisation. C9 a réussi à renverser la base MAD à la deuxième fois en demandant alors que C9 rentre au moins chez lui avec un dossier de 1-1 contre l’UE.

Statistiques rapides:

Temps: 36:30 Victimes: 15-30 Tourelles: 6-10 Or: 66,1k – 72,3k Dragons: 1-4 Barons: 1-1

