LoL: Phase de groupe MSI 2021

La troisième journée de MSI 2021 a continué à offrir une League of Legends de haut niveau.

Après un deuxième jour qui n’a vu absolument aucun bouleversement, et certainement pas Cloud9 perdant contre une région Wildcard, le troisième jour serait sûrement un autre jour calme de LoL compétitif. Évidemment, c’est MSI, donc c’était tout sauf calme, mais nous ne l’aurions pas fait autrement.

Royal n’abandonne jamais contre les licornes de l’amour

Sautant dans le jeu en tant que vainqueurs attendus, RNG n’a pas perdu de temps à monter sur le plateau car ils ont ramassé un premier sang de trois minutes, et UOL avait tout à jouer. Les deuxième et troisième kills suivent peu de temps après alors que RNG avançait de 2 km. Si vous pensiez que le jeu commençait lentement, un autre combat d’équipe éclate et voit UOL enfin monter sur le plateau. Bien que ce soit au prix de deux autres victimes. Il semblait que chaque fois que UOL obtenait quelque chose, RNG était là pour réclamer quelque chose pour lui-même. Malgré tous leurs efforts, c’était un pas en avant, deux pas en arrière.

Sans action pendant environ trois minutes et le jeu approchant de la marque des 15 minutes, RNG a finalement commencé à ralentir alors qu’il passait à un peu plus de 8 km. Encore une fois, c’était UOL qui essayait de jouer pour se remettre dans la série, mais RNG était toujours prêt. Alors que le chronomètre sonnait à 20 minutes, l’avance de RNG est passée à 10 km alors qu’UOL était à court d’options.

Finalement, RNG a réclamé le Baron et la base UOL a commencé à s’effondrer. Malgré leurs meilleures tentatives, UOL n’a rien pu faire pour empêcher leurs inhibiteurs de voie médiane et inférieure de tomber. Après une réinitialisation, RNG s’est déplacé vers le haut et le reste appartenait à l’histoire. RNG a remporté le match et est passé à 4-0 dans leur groupe alors qu’ils cherchaient à obtenir une place à élimination directe.

Statistiques rapides:

Temps: 24:56 Victimes: 24-7 Tourelles: 10-2 Or: 53,5k – 39,5k Dragons: 3-0 Barons: 1-0

Licornes d’amour contre Pentanet.GG

Ce fut un match critique pour le sort de ce groupe. Pour lancer les choses, UOL a ramassé le premier sang, compensant rapidement le mauvais résultat contre RNG. Bien que ce soit un bon début, cela n’a pas duré car PGG a obtenu un kill en réponse avant qu’un 2v2 sur la voie médiane ne se déroule, ce qui les a placés en tête. Ensuite, c’est un début 5v5 autour du Rift Herald. PGG a réclamé le Rift, et avec UOL cherchant à s’échapper, cela a terriblement mal tourné. PGG a éliminé quatre membres alors qu’ils commençaient à créer un écart presque insurmontable.

Le prochain 5v5 va exactement comme le premier. PGG a fait une déclaration massive sur le Rift alors qu’ils cherchaient à maintenir leurs espoirs en séries éliminatoires. Ils ont ramassé un baron libre à la queue alors qu’ils prenaient le contrôle du match. UOL a commencé à avoir l’air complètement dépensé dans le match malgré un retard de seulement 3 km. Laisser tue à chaque occasion, il semblait qu’il faudrait une reprise massive pour UOL pour inverser la tendance.

Les deux équipes se sont affrontées une fois de plus, UOL a pris leur moment, mais cela ne représentait rien. La défaite a vu UOL aller 0-2 ce jour-là alors que PGG est soudainement devenu une menace réelle pour les chances de UOL d’avancer dans le tournoi.

Statistiques rapides:

Temps: 31:30 Victimes: 4-15 Tourelles: 4-8 Or: 52-1k – 57.9k Dragons: 2-3 Barons: 0-1

DAMWON KIA contre DetonatioN FocusMe

Enhardi par une victoire contrariée contre c9 hier, DFM a pris le départ de rêve dans le match d’aujourd’hui, ramassant un premier sang massif dans la voie du haut sur Khan, qui a été surpris en train d’être avide sans Flash. DFM a essayé de refaire la même chose dans la voie du bas, mais ils ont sur-allongé et remis deux attaques décisives à DK. DFM a décidé qu’ils n’avaient pas envie de perdre cette série, semble-t-il. Khan a continué à être la cible de DFM, abandonnant même une mise à mort en solo, provoquant la poursuite de la croissance de l’écart dans la voie supérieure.

Pour aller de l’avant, DFM ne lâche tout simplement jamais. Après encore plus de poussées sur la carte, ils ont pu prendre un énorme buff de Baron alors qu’ils cherchaient à se mettre en colère. Par la suite, DFM a obtenu un autre kill en solo et son avance en or est passée à 4k contre les champions du monde en titre. Alors que DK abattait un drake, DFM s’est déplacé pour sécuriser le deuxième baron du match. Cela a mal commencé pour DFM et s’est terminé tout aussi mal. Ils ont éliminé deux membres du DK mais en ont perdu trois en réponse, alors que la mise à l’échelle du DAM a commencé à les ramener dans ce match.

Heartbreak pour DFM

DFM ne voulait pas attendre que la mise à l’échelle du DK devienne un facteur après un combat serré contre le Baron. Alors DFM a poussé dans la voie médiane et a trouvé un énorme choix sur Canyon. Avec cela, DFM a enlevé les inhibiteurs des voies médiane et supérieure, mais a perdu un membre et a décidé de se décoller. À ce stade, l’avance en or était inutile, et tout se résumait à savoir si DFM pouvait ou non retenir ses nerfs. Alors que le jeu se calmait un peu, DFM a pris le troisième drake, et avec Inhibitor resawning, nous sommes entrés dans le calme avant la tempête.

Menant à l’apogée, DFM a poussé dans la voie du bas, mais ils se sont étendus et ont tout perdu. Le combat d’équipe qui a suivi a entraîné la perte de quatre membres pour DFM alors que DK a contré et jeté les membres sur la voie médiane. DFM n’a pas pu réapparaître à temps et DK a fustigé le Nexus du représentant de la LJL, passant à 3-0 dans le groupe.

Statistiques rapides:

Temps: 38:57 Victimes: 15-13 Tourelles: 7-10 Or: 70,2k – 69,5k Dragons: 2-4 Barons: 0-3

Cloud9 vs Infinity Esports

Dans l’espoir de rebondir après un match maladroit d’hier, Cloud9 a commencé un cauchemar lors de son match contre l’INF aujourd’hui. Tout a commencé lorsque INF a engagé une escarmouche 3v3 dans la voie du bas. Ici, Perkz a tenté de se téléporter mais a été bloqué alors que l’INF était parti avec un meurtre. Cela est allé de mal en pis pour C9 lorsque Fudge a été attrapé et tué dans la partie supérieure. Ensuite, INF a réussi une autre tuerie fantastique en bas de la carte. Heureusement pour C9, ils ont réussi à briser la tour du premier niveau, donc l’avance d’or INF n’était que de 1k.

Un peu plus tard, Perkz a finalement obtenu C9 sur le plateau avec un jeu de téléportation en haut de la carte. INF est resté environ 1k d’or devant, mais C9 avait déjà ramassé deux drakes. C9 avait l’air de s’être calmé en égalisant l’or et en ramassant un troisième drake, ce qui leur a donné une condition claire de victoire d’âme. Un 5v5 autour du quatrième drake a vu le combat aller un contre un, bien que C9 ait pu ramasser deux choix à la fin du combat. C9 a converti cette victoire en Baron alors qu’ils ont finalement commencé à prendre la tête.

C9 a finalement réussi son avance et a finalement rendu les choses faciles. Avec Perkz prenant l’Ancien Drake, ils ont poussé à travers la base INF comme un couteau chaud dans du beurre, brisant finalement le Nexus. Ce résultat signifie que trois équipes ont désormais toutes une victoire chacune, ce qui fait de mardi une journée passionnante pour toutes les personnes impliquées.

Statistiques rapides:

Temps: 33:33 Victimes: 11-5 Tourelles: 11-3 Or: 64,9k – 54,4k Dragons: 5-0 Barons: 1-0

MAD Lions contre PaiN Gaming

En entrant dans le cinquième match de la journée, MAD a commencé avec un excellent premier meurtre, envahissant la jungle de la PNG pour revendiquer une avance significative au début. Le jeu se passe encore mieux pour MAD car ils ont réussi à voler un drake sous le nez de PNG. Ensuite, MAD a tourné la vis sur le match en ramassant un deuxième kill et en obtenant une avance de 1 km après que Robo ait commencé un combat dans la partie supérieure qu’il ne pourrait jamais gagner.

Mais PNG a fait un énorme jeu pour revenir dans le match quand ils ont remporté plusieurs attaques décisives dans les voies médiane et inférieure. Bien que MAD ait conservé une avance de 3 km à ce stade, la PNG a commencé à ressembler à une menace. Cependant, le jeu a eu un petit lul alors que nous approchions de la barre des 20 minutes. Autour de ce point, MAD a pu ramasser une autre mise à mort pour aider à maintenir son avance. Avec Baron sur le Rift, MAD a appuyé sur la détente et a forcé INF à répondre. Un combat d’équipe a éclaté, et bien que MAD ait obtenu la mise à mort précoce, Kaiser s’est trop étendu et a perdu la vie. Mais MAD prend les devants et continue de se positionner autour du baron. Pourtant, c’est PNG qui a fait ce jeu potentiellement révolutionnaire, en volant le Baron sous le nez de MAD.

PNG est parti tard, mais l’inhibiteur les a trahis

Peu de temps après, PNG a fait un autre appel énorme pour aller à la base MAD alors que MAD était sur le Drake. Je les ai vus réclamer un inhibiteur MAD et une tour Nexus, mais ils n’avaient tout simplement pas les dégâts initiaux pour aller plus loin. En contre-attaque, MAD a remporté le combat trois contre deux, mais a perdu une grande partie de sa base en conséquence. Le prochain Baron est l’objectif des deux équipes. MAD l’a démarré mais PNG s’est téléporté pour contrer. C’était un combat désordonné, qui a de nouveau vu MAD revenir légèrement en avant et a transformé le jeu est devenu un clou. Mais c’est PNG qui a appuyé sur la gâchette de la fin du jeu. Dans une tentative de tout ou rien, ils se téléportèrent et Tahm Kench finit par pénétrer dans la base MAD pour détourner les Neux. Quand il semblait que tout était presque terminé, ils sont morts lorsque l’inhibiteur est réapparu. En conséquence, MAD a sprinté directement à l’autre bout de la carte et a détruit le PNG Nexus pour aller 3-0 au premier tour des matchs.

Statistiques rapides:

Temps: 38:52 Victimes: 20-10 Tourelles: 9-9 Or: 72,3k – 66,2k Dragons: 3-3 Barons: 0-1

PSG.Talon vs Wildcats FastPay

Pour lancer le dernier match de la journée, IW est parti du mauvais pied en se faisant prendre au bas de la carte. Ici, ils essayaient de jouer sur la voie du bas mais le PSG s’est effondré sur eux et a obtenu un double kill facile. Par la suite, une escarmouche a éclaté du côté supérieur, et si c’est le PSG qui a commencé les fiançailles, c’est IW qui est sorti vainqueur. Ils ont récolté deux victoires pour eux-mêmes et fermé légèrement la tête d’or. Poursuivant l’action, il y a eu un autre gros combat, mais cette fois, ça va dans le sens du PSG. Ils se sont remis à zéro sur la faille et ont déplacé leur avance à 5k d’or devant.

Les choses ont continué à mal tourner pour IW, car ils ont perdu leur tour de niveau un de la voie médiane et deux victoires avec elle. En conséquence, le PSG est passé à 7 km et a cherché à assurer un départ 2-1 au premier tour. Cela a commencé à devenir un peu désespéré pour IW, qui a continué à essayer de jouer. Mais le PSG a continué à les repousser. Le PSG a remporté combat d’équipe après combat d’équipe, alors qu’il avançait de 12 km. De là, une victoire du PSG est apparue inévitable.

Le PSG a finalement décidé qu’il était temps de gagner et ils ont facilement écarté IW. Cette victoire place le PSG dans une excellente position pour continuer et se qualifier pour les éliminatoires. Quant à IW, ils devront se présenter dans les prochains jours s’ils veulent éviter le Rumble.

Statistiques rapides:

Temps: 27:57 Victimes: 22-6 Tourelles: 10-1 Or: 58k – 44,1 Dragons: 3-1 Barons: 1-0