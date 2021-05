LoL: Phase de groupes MSI 2021 – Récapitulatif de la cinquième journée (Groupe B)

Le groupe B a officiellement terminé sa phase de groupe MSI. Qui passe à autre chose?

Après que le groupe A a terminé sa série de matchs hier, il est maintenant temps pour le groupe B de finaliser ses représentants dans la Rumble Stage. Les MAD Lions sont sur le point d’éradiquer les horreurs du Play-in du Championnat du monde 2020. Les champions de la LEC sont en tête de leur groupe avec une fiche de 3-0. Sur leurs talons se trouve le PSG.Talon, qui a sans doute semblé plus fort à travers les matchs, suivi par paiN Gaming et fastPay Wildcats.

MAD Lions contre FastPay Wildcats

La journée a débuté avec deux équipes à l’extrémité opposée du groupe. MAD Lions est arrivé cette semaine avec une fiche de 3-0. Pendant ce temps, fastPay Wildcats faisait face à une bataille difficile, alors que l’équipe de TCL était assise avec un record de 0-3. Il n’a pas fallu longtemps pour que First Blood arrive, les Wildcats pouvant tuer Kaiser dans la voie du bas avec l’aide de Ferret vers 4h30. Elyoa a pu punir Urgot sans flash en haut de la carte pour ramener le jeu sur un pied d’égalité.

À l’approche des neuf minutes, les MAD Lions ont réussi à prendre complètement le contrôle du match quand Elyoya a réussi un double kill sur Farfetch et Ferret. Vers la 12e minute, une bagarre massive a éclaté autour de la fosse aux dragons et MAD a réussi à sécuriser le drake mais a perdu trois membres dans le processus, jetant leur avance en or.

Quelques minutes plus tard, MAD a réussi à ouvrir le jeu à une avance de 3k d’or après avoir obtenu plusieurs choix et leur troisième dragon du jeu. Puis, au bout de 20 minutes, MAD Lions a tenté de prendre le Baron. Mais leur tentative a été rapidement stoppée par les Wildcats de fastPay, qui ont forcé un combat et obtenu quatre attaques décisives. À 22 minutes, ce sont les Wildcats qui ont réussi à éliminer deux joueurs pour sécuriser Baron pour eux-mêmes. Les Wildcats ont fait preuve d’une grande discipline sur le tronçon lorsque MAD s’est placé dans la rivière pour un combat. Ici, Farfetch a pu trouver un grand engagement sur Humanoid qui a commencé le combat gagnant pour les Wildcats. FastPay a pu sélectionner plusieurs membres et a instantanément poussé le bot pour la victoire.

Statistiques rapides:

Temps: 30:16 Victimes: 12-16 Tourelles: 4-10 Or: 53,4k – 57,7k Dragons: 3-2 Barons: 0-1

PSG.Talon contre PaiN Gaming

Le jeu a vu sa première action à la sixième minute, lorsque River s’est frayé un chemin dans la voie du bas et a aidé à organiser une mise à mort pour que Kaiwing rejoigne Luci. L’action ne s’est pas arrêtée, Maple rattrapant Robo entre sa tour de niveau 1 et de niveau 2 pour donner à Zoe l’avantage dans ce match de milieu de voie. Au bout de neuf minutes, la PNG a réussi à se faire tuer sur Hanabi tout en sécurisant le Rift Herald. PaiN Gaming apportait vraiment la douleur à la partie supérieure du PSG avec un autre gank sur Hanabi et ils ont également pu sécuriser la première tour du match.

Le jeu était beaucoup plus lent que le match précédent plus tôt dans la journée, à la quinzaine de minutes, l’or était égal, mais la PNG avait une avance de deux dragons ainsi qu’un avantage de la tour dans la voie supérieure. Le PSG a remporté une énorme victoire au combat après avoir tué trois joueurs PNG à la 18e minute.

Finalement, PNG a réussi à sécuriser son troisième drake du jeu. Cependant, ce fut un désastre pour la PNG à 24 minutes, car une tentative du Baron a été étouffée par le PSG. La conséquence a été qu’ils ont cédé le Baron et leur premier drake du match au PSG. À 31 minutes, le PSG avait pris le contrôle du jeu, obtenant un autre dragon dont PNG avait besoin. Quelques instants plus tard, le PSG a remporté un combat d’équipe après avoir commencé Baron, se tournant vers PaiN Gaming et obtenant plusieurs victoires. Voyant l’occasion, le PSG a poussé vers le bas pour que la victoire passe à 3-1.

Statistiques rapides:

Temps: 31:57 Victimes: 17-3 Tourelles: 8-4 Or: 58k – 49,7k Dragons: 2-3 Barons: 1-0

FastPay Wildcats contre PSG.Talon

Ce fut un début de cauchemar pour les Wildcats, Ferret se faisant prendre à deux minutes pour donner le premier sang à River et au PSG. Le PSG, au bout de dix minutes, contrôlait le match. Ils étaient un peu moins de 2 km et avaient un avantage de drake. Le PSG jouait un jeu beaucoup plus lent cette fois-ci, empilant lentement des drakes avec un dragon océanique et un dragon de montagne ramassés au début du match. De plus, Doggo devenait lentement un monstre grâce au contrôle de la carte et était capable de prendre une tour solo sur la voie supérieure. À 15 minutes, il avait déjà deux objets dans son inventaire.

À la dix-septième minute, le PSG était sur le point de Soul alors qu’il récupérait le Cloud Dragon. Le jeu devenait maintenant difficile pour les Wildcats, car ils devaient abandonner la Cloud Soul ou répondre à l’appel chaque fois qu’un dragon était sur la Faille. Mais, les Wildcats ont pu choisir Kaiwing et abattre la tour de niveau un dans la voie médiane pour gagner du temps. Puis, à 22 minutes, le PSG a pu inverser un engagement de Farfetch. Cela a permis au PSG de récupérer gratuitement le Cloud Soul pour les étapes ultérieures du jeu.

A 25 minutes, le PSG a pu tuer deux membres des Wildcats puis sécuriser le Baron. Maintenant, ils étaient bien placés pour terminer le match. Mais ce fut un désastre pour le PSG à la 29e minute, car Ferret a pu voler l’Ancien Dragon sous leur nez. IW a réussi à tuer trois membres du PSG avec le buff mais en a perdu quatre dans le processus. Cela ne suffisait pas, car à 33 minutes, le PSG a trouvé le combat d’équipe parfait, tuant les cinq membres et poussant vers le bas pour la victoire.

Statistiques rapides:

Temps: 33:24 Victimes: 11-22 Tourelles: 4-8 Or: 54,9k – 63,2k Dragons: 0-4 Barons: 0-1

PaiN Gaming contre MAD Lions

C’était une fois de plus une catastrophe au niveau un avec les MAD Lions donnant le premier sang à 1h45. MAD a été incapable de se positionner suffisamment bien, laissant CarioK gagner le niveau deux et utiliser la liaison de Morgana sur Kaiser pour le premier sang. Une autre tragédie pour les MAD Lions a frappé à la sixième minute, cette fois dans la voie du haut. Elyoya et Armut se sont positionnés pour une plongée sur Robo’s Renekton. Mais Armut est allé trop tôt, permettant à Robo de se lancer dans la mise à mort.

Les choses allaient de mal en pis pour Armut alors que CarioK montait sur la voie du haut pour le rattraper après avoir gardé la rivière. À dix minutes, MAD a réussi à sécuriser le premier dragon du jeu après qu’Elyoya ait pu éliminer Luci. En retour, la PNG a continué à intimider Armut avec le Rift Herald détruisant la première tour. À la 16e minute, MAD se stabilisait lentement, les champions du LEC ayant une avance de deux dragons. À la 20e minute, la grâce salvatrice pour MAD était Elyoya qui était 2/0/0 sur Rumble.

Un combat d’équipe à la 22e minute a brisé MAD Lions, alors qu’Humanoïde a été arrêté contre Rob ainsi que CarioK. À ce stade, MAD était en contrôle avec un avantage d’or de 1k et avait plus de dragons que ses adversaires. Un combat massif à 26 minutes a été la paille qui a brisé le dos du chameau pour PaiN Gaming. À ce stade, MAD a réussi quatre attaques décisives ainsi que le baron. Aux alentours de 30 minutes, les MAD Lions ont réussi à gagner le match, éliminant plusieurs joueurs et assurant leur place dans la Rumble Stage.

Statistiques rapides:

Temps: 31:06 Victimes: 5-17 Tourelles: 3-10 Or: 48.8k-61.4k Dragons: 1-3 Barons: 0-1

PaiN Gaming contre FastPay Wildcats

Le cinquième match de la journée a vu les deux équipes déjà éliminées s’affronter lors de leur dernier match de la phase de groupes. N’ayant rien à perdre, les deux équipes organisent une fête de clown digne de ce nom. Les deux meilleurs laners échangeaient du punch contre du punch, ignorant les sbires et partant pour une bataille de compétences. Robo est sorti vainqueur de First Blooding StarScreen à la deuxième minute du match. IW a été implacable dans son agression ce match et à la quatrième minute, Ferret a pu mettre en place un plongeon sur Luci pour donner à IW une avance de 3-1 dans les éliminations. Cela a été suivi par une plongée tragique de suivi sur brTT avec le laner du bas de la PNG ramassant un double-kill gratuit.

Le jeu n’a pas ralenti à partir d’ici. Bientôt, un combat d’équipe à la septième minute a vu CarioK remporter deux attaques décisives ainsi que le premier dragon du match. À la dixième minute, il y avait 16 éliminations réparties sur les côtés, Tinowns étant le seul joueur à ne pas mourir. À ce moment-là, la PNG gagnait un peu moins de 3k d’or en plus d’avoir un avantage de drake sur ses adversaires. Les Wildcats ont réussi à remporter une solide victoire en équipe, en donnant à Tinowns sa première mort et en tuant brTT pour ramener l’or à égalité.

À la 21e minute, Pain Gaming avait couru vers un départ de trois dragons avec le chargement de l’âme infernale. À cette époque, la PNG avait également une avance d’or de 1k et un avantage de tour de 4-3. Une minute plus tard, brTT et paiN Gaming ont remporté un énorme combat d’équipe dans la voie du haut avec l’ADC brésilien décrochant un triple kill et le Baron. Le clou dans le cercueil pour IW était à la 24e minute lorsque le côté TCL était Aced dans la rivière. Avec la victoire du combat en équipe, PaiN Gaming a réussi à ouvrir la base. Avec la PNG obtenant l’Infernal Soul, l’équipe de CBLoL a réussi à remporter la victoire, terminant le groupe B avec un dossier de 2-4.

Statistiques rapides:

Temps: 28:45 Victimes: 27-18 Tourelles: 11-3 Or: 59,9k-49,7k Dragons: 4-0 Barons: 1-0

PSG.Talon contre MAD Lions

Le PSG affronte les MAD Lions dans le dernier match du groupe B. Et si le classement n’a aucune valeur dans ce match, la fierté régionale et personnelle est en jeu. Alors que le début du match n’a pas été à la hauteur du match précédent, c’est le PSG qui a assuré le premier sang avec un gros combat d’équipe dans la rivière. MAD Lions a réussi à tuer en retour sur Kaiwing avant que Maple ne devance Humanoid dans la voie médiane. À la neuvième minute, MAD a pu récupérer le premier dragon infernal du jeu.

Dans une tournure surprenante des événements, Sion de Hanabi a pu tuer en solo Jayce d’Armut. En conséquence, le PSG avait une avance de 3-1 contre la dixième minute. À la dixième minute, un combat d’équipe éclate dans la voie du bas avec les deux équipes échangeant un contre un. À ce stade du jeu, le PSG avait la moindre avance avec une avance de 300 g, mais MAD avait le seul drake sur ses adversaires. MAD Lions a pris le contrôle total du match à la 17e minute, éliminant River et Kaiwing.

Le troisième drake est allé aux MAD Lions avec un combat en équipe à la dix-neuvième minute pour voir le mode latéral LEC au point d’âme avec un avantage d’or de 1k en plus de cela. À la 28e minute, les MAD Lions ont réussi à diriger le Baron avec Carzzy se faisant un triple kill. Maintenant, MAD était dans une position privilégiée pour clôturer ce match. Quelques minutes plus tard, les MAD Lions ont pu pénétrer dans la base du PSG et assurer la victoire. Ils entreront dans la scène Rumble avec une fiche de 5-1.

Statistiques rapides:

Temps: 33: 57 Victimes: 6-18 Tourelles: 2-11 Or: 52,4k-64,8k Dragons: 1-4 Barons: 0-1

