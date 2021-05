LoL: Phase de groupes MSI 2021 – Récapitulatif de la deuxième journée

Le deuxième jour de MSI 2021 a livré de l’action tout autour.

Après le début explosif de MSI 2021 le premier jour, des choix non conventionnels comme Rumble, Morgana et Lee Sin réchauffent la scène. Les choses étaient sur le point de s’échauffer à l’approche de la deuxième journée des étapes du groupe MSI.RNG serait en tête de la journée avec des matchs consécutifs avec Pentanet.GG et Unicorns of Love.

Ensuite, nous aurons des matchs de DK, Cloud 9 et MAD Lions pour pousser leur avance dans le tournoi, où les outsiders chercheraient à obtenir une surprise dans le tournoi. Lisez notre récapitulatif de la deuxième journée de MSI 2021 ci-dessous.

Pentanet.GG contre Royal ne jamais abandonner

Lors de la phase de rédaction, le choix de Lee Sin sur la première voie est venu de RNG pour pimenter le jeu. Le premier combat a éclaté dans la rivière supérieure et RNG a réussi trois attaques décisives, PGG n’en ayant obtenu qu’un en retour, étant en baisse dans les niveaux. RNG Cryin a poursuivi Chazz dans la voie médiane et a dominé la voie en lui assurant d’autres attaques tout au long du match. Alors que PGG a obtenu un autre meurtre sur le Lee Sin, RNG n’a pas ralenti et a puni PGG pour des objectifs mineurs. Gala sur sa pioche de confort – Kai’Sa a plongé plusieurs fois le port AD ennemi et a poussé son avance vers l’avant.

Dans le match dans la jungle, PGG Pabu a lutté alors que les vagues étaient constamment poussées sous les tours. Cependant, tout comme le dernier match entre les deux lors du premier jour, Wei a réalisé une performance phénoménale en aidant ses coéquipiers à organiser des plongées et à sécuriser l’âme infernale de l’équipe à 22 minutes.

Domination pure de RNG

À 20 minutes, RNG a acquis une avance d’or de 10k sur PGG pour atténuer leurs espoirs de revenir dans le match. PGG essayait désespérément de cultiver et d’évoluer vers la fin du match; cependant, l’agression de RNG était incomparable et ils perdaient tous les combats en équipe près des objectifs. Baron a été sécurisé par RNG incontesté, ce qui montre encore plus la domination qu’ils avaient dans le match.

Enfin, le Nexus de PGG a été cassé et ils ont perdu une autre fois contre RNG dans MSI 2021.

Statistiques rapides:

Temps: 24:35 Victimes: 6-18 Tourelles: 0-9 Or: 36,4k – 54,3k Dragons: 0-4 Barons 0-1

Licornes d’amour vs Royal n’abandonnent jamais

Royal Never Give Up (RNG) a cherché à donner l’élan du match précédent alors qu’ils affrontaient Unicorns of Love lors de leur deuxième match de la journée. RNG Wei sur son Olaf a réussi à ganker la voie du haut Gnar et a aidé Lucian à mettre en place son couloir pour le match. UOL a immédiatement échangé la mise à mort pour éliminer le soutien de l’ennemi. Cependant, RNG ne s’est pas arrêté là car ils ont sécurisé le premier dragon du match et ont recherché agressivement plus de victimes sur les joueurs ennemis pour les ralentir.

RNG a décroché quelques attaques décisives de UOL avant même que le combat pour les objectifs majeurs ne commence et ils ont facilement abattu les objectifs poussant les adversaires loin du match. Les licornes de l’amour, désespérées de se frayer un chemin dans le match, ont essayé de flanquer les ennemis; cependant, les joueurs ennemis l’ont rapidement senti et ont fini par perdre un autre combat.

Après ce combat, RNG a descendu UOL et ne leur a pas donné l’occasion de revenir dans le match, sécurisant Rift Heralds, Baron et dragons menant à Dragon Soul à la 23e minute quand ils ont poussé pour briser le Nexus ennemi et établir leur domination dans le phases de groupes. RNG a terminé la journée avec 3-0 à son nom et a battu Unicorns of Love dans le match.

Statistiques rapides:

Temps: 23:50 Victimes: 3-21 Tourelles: 0-9 Or: 34k – 53,5k Dragons: 0-4

Infinity Esports contre DAMWON KIA

Les champions du monde actuels, DAMWON KIA, sont de retour au deuxième jour pour affronter Infinity Esports. DAMWON a obtenu de nombreux choix de confort pour les joueurs pendant le repêchage, tels que Graves et Syndra, tandis que Khan a sauté sur le devoir de Sion. Étonnamment, c’est INF qui a donné le coup d’envoi, alors que la voie du bot pour Infinity a attrapé DK Beryl et l’a tué. Cependant, Ghost a rapidement inversé le jeu et a absolument détruit les champions ennemis sur son chemin. Infinity a essayé de refaire le même jeu, mais la prochaine fois, Infinity n’a obtenu qu’un seul kill au prix de donner à Ghost un double kill dans la voie du bas.

En entrant dans le match, Showmaker a coiffé Cody et l’a tué en solo dans la phase de couloir. DK Canyon menait en CS tout au long du match et il assurait tous les objectifs sur la carte pour pousser les matchs en faveur de DK. Cependant, DAMWON a glissé un peu lorsqu’ils étaient trop profonds pour tuer l’ennemi à mi-voie et l’INF les a punis pour cela.

Damwon tirait les ficelles du match à ce stade et ils étaient des objectifs de force brute. Ils ont puni chaque petite erreur du côté d’Infinity Esports et ont lentement enlevé le match à Infinity Esports pour remporter une victoire relativement facile.

Statistiques rapides:

Temps: 24:26 Victimes: 4-16 Tourelles: 0-11 Or: 36k – 50k Dragons: 0-3 Barons: 0-1

DétonatioN FocusMe vs Cloud9

Cloud 9 était le favori lors de ce match contre DFM, mais les choses ont pris une tournure latérale lorsque C9 Blaber a donné son Flash et son premier sang à Steal’s Udyr sur un Rift Scuttler. Bien que Zven ait réussi un meurtre dans la voie du bas pour égaliser les choses. De plus, Cloud 9 a sécurisé les deux premiers dragons. Cependant, DFM a fait un très bon plongeon sur Fudge dans la voie du haut pour obtenir un autre kill à leur nom. Après le deuxième dragon, DFM a obtenu une autre mise à mort et a lentement commencé à prendre une petite avance sur Cloud 9.

DFM a obtenu son premier dragon du match tandis que C9 Fudge a réussi une mise à mort sur le laner supérieur ennemi. Lors de la mise en place du Baron, Perkz a été attrapé et il a été réduit en miettes. Mais DFM est allé trop loin pour chasser les autres membres de Cloud 9 et ils ont été punis. Comme le match avançait très lentement, les deux équipes voulaient se battre autour d’objectifs.

Le prochain combat de dragon a été lancé par DFM, qui avait l’air très bien en entrant dans le combat, mais en représailles, Cloud 9 a fait un grand retour dans le combat, éliminant plusieurs membres du DFM pour sécuriser leur troisième dragon du match.

DFM a abattu les géants de NA

Ensuite, DFM a cherché un engagement dans la voie médiane et ils ont réussi deux attaques décisives importantes pour aller sur le Baron pour le match. Pendant ce temps, Cloud 9 se précipitait sur son quatrième dragon pour obtenir l’âme, mais il a été sévèrement puni par DFM et ils ont arrêté le dragon de partir et, dans le processus, ont abattu plusieurs membres de C9. Après cela, ils ont marché sur la voie médiane et ont cassé le Nexus de Cloud 9 pour leur donner leur deuxième défaite du MSI 2021.

Statistiques rapides:

Temps: 31:30 Victimes: 15-8 Tourelles: 7-2 Or: 58k – 49k Dragons: 1-3 Barons: 1-0

FastPay WildCats contre MAD Lions

Après avoir dominé les adversaires les plus forts du groupe, les champions du LEC cherchaient à étendre leur chemin de victoire en MSI. C’était un très bon début pour MAD Lions dans ce match, car ils ont obtenu le premier sang dans la voie du bas, mais les ennemis l’ont rapidement échangé. Le jungler des MAD Lions, Elyoya, cherchait activement des objectifs autour de la carte et faisait pression sur les ennemis.

Les MAD Lions semblaient imparables alors qu’ils sécurisaient tuer après tuer, mais IW Starscreen a fait des engagements insensés sur la voie du bas ennemi, ce qui a fait perdre une grande partie de leur avance aux MAD Lions. Ils ont égalisé les éliminations sur le tableau de bord et les deux équipes se sont punies pour avoir poussé trop fort dans leurs couloirs. De plus, IW a mis la main sur des dragons à leur nom et a menacé de retirer le match aux MAD Lions. Ils ont également annulé l’impact des deux premiers Barons capturés par les MAD Lions pour les égaler dans le jeu.

MAD Lions a compris la menace que Tristana fasse fondre son équipe et a soigneusement calculé chaque combat, jouant spécifiquement autour du portage ennemi. Au dernier moment, après avoir terminé le troisième Baron du match, MAD Lions a pris un combat favorable. Ils ont tué tous les joueurs ennemis, laissant la Tristana à son solitaire et remportant un match serré contre Fastpay Wildcats.

Statistiques rapides:

Temps: 37:43 Victimes: 18-26 Tourelles: 8-11 Or: 67k – 74k Dragons: 3-3 Barons: 0-3

PaiN Gaming contre PSG.Talon

Pain Gaming a commencé le match en force en organisant un bon plongeon pour attraper le top laner ennemi sous sa tourelle. Cependant, le PSG.Talon a rebondi dans le match en punissant PNG pour sa nature agressive dans le match. Le Rumble de River dans la jungle a créé de superbes scénarios pour l’équipe afin d’obtenir des éliminations faciles et de prendre les deux premiers dragons.

Réalisant que le match glissait, Brtt et Luci ont plongé Maple sous la tour des robots, mais Lucian de Maple les a totalement surclassés. Après cela, le PSG a assuré la pression sur la carte et son troisième dragon du match. À la 20e minute, le PSG avait une avance de 8k sur l’équipe ennemie et menaçait tous les membres de la PNG, les tueries en solo portent dans les combats en équipe.

Le PSG Hanabi a obtenu un très bon ultime Gnar sur PNG juste avant le combat pour l’âme du dragon et a assuré l’âme du PSG. Talon. Ensuite, ils se sont précipités vers le baron pour étendre leur avance. Le PSG a obtenu quelques victoires supplémentaires après avoir terminé le Baron, ce qui signifiait que le match était terminé et le PSG. Talon a remporté sa première victoire du MSI 2021.

Statistiques rapides:

Temps: 25:01 Victimes: 2-20 Tourelles: 1-9 Or: 36k – 52k Dragons: 0-4 Barons: 0-1

