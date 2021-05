LoL: Phase de groupes MSI 2021 – Récapitulatif du jour 4 (Groupe A)

Le groupe A a terminé sa phase de groupe MSI, qui passe à autre chose?

Après trois jours de compétition mixte au MSI 2021, c’était aujourd’hui le jour où le groupe A a pu voler la vedette. Avec des rencontres intéressantes à tous les niveaux, c’était un groupe très lourd avec Royal Never Give Up (“RNG”), donc tous les yeux étaient rivés sur Unicorns of Love (“UOL”) et Pentanet.GG (“PGG”). L’un d’entre eux pourrait-il remporter un match contre les rois de la LPL et prendre l’avantage sur l’autre? Ou devraient-ils se battre entre eux pour avoir la possibilité d’avancer? Six jeux passionnants ont répondu à toutes ces questions et plus encore!

Licornes d’amour vs Royal n’abandonnent jamais

Pour lancer la journée, UOL avait la tâche monumentale de s’attaquer à RNG. Tout le monde s’attendait à ce que UOL bascule sous le poids des champions de la LPL, mais ce n’était pas nécessairement le cas. Bien que cela ait commencé difficile pour UOL. Tout d’abord, Cryin a sécurisé First Blood sur Nomanz avec une mise à mort très précoce en solo. Puis, après que plusieurs membres se soient effondrés sur la voie médiane, une longue escarmouche a éclaté, où RNG est allé deux pour un au total. Deux autres choix sont sortis après cela, ce qui signifie que RNG semblait avoir une prise solide sur le match.

Cependant, UOL n’était pas prêt à admettre sa défaite. Cryin les a enhardis en étant trop agressif et en se faisant tuer dans la jungle ennemie. Peu de temps après, un combat d’équipe désordonné a éclaté dans la voie du bas, où UOL a en fait renversé la tendance et l’a remporté, augmentant de cinq en deux en éliminations. C’était énorme pour les outsiders qui ont réussi à capitaliser sur la sur-agression RNG. Malheureusement pour UOL, RNG ne garderait pas les singeries éternellement.

Se rendant compte qu’ils jouaient un peu trop lâche, RNG a soutenu leur jeu, pour la plupart. Ils ont commencé à jouer la carte pour faire pivoter UOL et sécuriser les tours et les dragons pour eux-mêmes. Même si RNG a été puni pour avoir tenté de se battre en équipe après avoir précipité le Baron, cela n’a fait que caler l’inévitable. À 24 minutes, RNG a trouvé sa première ouverture, tuant trois membres de l’UOL dans un combat d’équipe, menant à une prise d’inhibiteur sur la voie médiane. À partir de là, tout ce dont RNG avait besoin était un combat d’équipe de plus contre Ace UOL et faire tomber leur Nexus.

Statistiques rapides:

Temps: 28:24 Victimes: 15-23 Tourelles: 2-7 Or: 46,2k-59,1k Dragons: 1-3 Barons: 0-1

Licornes d’amour contre Pentanet.GG

Alors que UOL et PGG montaient sur scène, tous deux savaient que ce match pourrait s’avérer crucial dans la course pour sortir de la phase de groupes. Et c’est UOL, même après leur défaite il y a quelques minutes à peine, qui a pris un bon départ. À seulement trois minutes, Boss et Ahahacik ont ​​plongé BioPanther sous sa tour pour obtenir First Blood, mais ont dû échanger une mise à mort contre lui. Au cours des quelques minutes suivantes, PGG a réussi à réclamer deux drakes, mais UOL a accéléré le rythme du jeu avec des utilisations et des escarmouches du Rift Herald autour de la voie médiane, où ils ont fini légèrement en tête dans les attaques décisives.

Au milieu du match, PGG semblait toujours incapable de faire face à la pression de UOL. En conséquence, il était assez facile pour UOL de trouver et de tuer Pabu, puis Praedyth aussi. Cela a consolidé leur avance et les a préparés pour le moment décisif. Il est arrivé à 20 minutes, où un beau flanc de Santas a mis en place un combat d’équipe parfait pour UOL. En quelques instants, trois membres de PGG s’allongent sur le chronomètre de la mort. Ensuite, UOL a tué l’Ocean Dragon, ainsi que le très convoité Baron Nashor.

Doté du buff Baron, UOL a commencé sa poussée. PGG était totalement impuissant à ce stade et a été écrasé sous les pieds dans un dernier combat d’équipe, où UOL a tué quatre, et finalement, le PGG Nexus.

Statistiques rapides:

Temps: 23:45 Victimes: 13-3 Tourelles: 8-1 Or: 44.0k-35.5k Dragons: 1-2 Barons: 1-0

Royal n’abandonne jamais contre Pentanet.GG

RNG a continué sa séquence sans défaite lors de son match contre PGG, et bien que beaucoup aient pensé que ce serait un autre balayage rapide et net, c’était tout sauf. PGG n’avait rien à perdre et a tout jeté sur la table. Cela a montré très tôt, lorsqu’ils ont rédigé Qiyana pour Chazz, et bien qu’il ait été intimidé tôt, il a proposé une brillante tuerie en solo sur Cryin pour First Blood. C’est l’action que les fans voulaient voir et cela ne s’est jamais arrêté.

Non, vraiment, l’action ne s’est jamais arrêtée. C’était le chaos absolu. PGG forçait littéralement tous les jeux possibles, jetant des corps sur RNG dans l’espoir de tuer, même dans de mauvaises circonstances. RNG a semblé s’en débarrasser au début, mais quand il est devenu clair à quel point PGG jouait ridiculement, ils ont décidé de se joindre à l’amusement. Peu importe l’endroit, peu importe le moment, les deux équipes l’ont éliminé autant qu’elles le pouvaient. À seulement 19 minutes, il y a eu plus de 30 victimes! Ces attaques ont été infligées aux deux équipes à chaque minute, bien que, comme prévu, RNG ait la tête d’or.

Étonnamment, PGG a trouvé l’opportunité de réclamer un buff Baron, et après quelques combats décents, a récupéré le déficit d’or dans lequel ils se trouvaient. Cela n’a finalement pas été suffisant, et quand RNG est devenu un peu plus sérieux, ils se sont regroupés et réduisez PGG. RNG a remporté le match, mais PGG a conquis le cœur des fans en proposant un jeu fou qui s’est soldé par près de 60 éliminations.

Statistiques rapides:

Temps: 31:28 Victimes: 36-21 Tourelles: 8-2 Or: 63.8k-55.2k Dragons: 2-2 Barons: 0-1

Royal n’abandonne jamais contre les licornes de l’amour

La dualité de RNG. Après avoir vu un jeu “pour le plaisir” de leur dernier match, RNG a basculé les vitesses et est allé pour la domination totale. UOL espérait remporter une victoire contrariée, mais après avoir essentiellement trollé au repêchage en cédant à la fois Rumble et Lucian, ce n’était pas réaliste. Lorsque Rumble de Wei a flashé au-dessus de la fosse des rapaces pour tuer Nomanz pour First Blood, UOL a vite compris pourquoi toutes les autres équipes interdisaient Rumble. Avec juste un seul meurtre, Wei a instantanément repris le jeu entier.

C’était vraiment une démonstration de la différence de la jungle. Wei était partout et, à leur honneur, son équipe le lui permettait, Wei était le principal porteur. Il a trouvé des victimes et des aides partout sur la carte et était une force imparable. Qu’il s’agisse de tuer en solo le jungler adverse Ahahacik, de plongeon, de mettre en place des égaliseurs dans des escarmouches, le Rumble de Wei était impossible à gérer pour UOL. En effet, à seulement 16 minutes, il était 6/0/5 avec 100% KP.

Honnêtement, UOL saignait, et chaque fois qu’ils essayaient de réclamer un peu de ferme, RNG les retrouvait et les massacrait. Pour cette raison, RNG assiégeait la base d’UOL dès 17 minutes. Sans même le Baron, RNG a renversé des tours et des inhibiteurs, à la recherche d’une fin précoce. Bien sûr, RNG a engagé un dernier combat d’équipe, qu’ils ont remporté cinq pour zéro, et ont réclamé un autre Nexus.

Statistiques rapides:

Temps: 19:31 Victimes: 19-3 Tourelles: 9-0 Or: 43,5k-29,3k Dragons: 3-0 Barons: 0-0

Pentanet.GG contre les licornes de l’amour

Le sort du groupe était en jeu ici. PGG a dû gagner ce match pour rester en lice pour avancer. Bien que UOL ait juste reçu une raclée contre RNG, ils avaient de bonnes performances précédentes contre PGG, ils étaient donc les gagnants attendus.

Mais les attentes soient damnées. PGG est sorti en se balançant dans ce match important avec tous les choix en début de partie et ils ont très bien exécuté en début de partie. Premièrement, ils ont envoyé quatre membres bot pour plonger dans la tour et sécuriser First Blood. De là, l’équipe a commencé à collecter des dragons et à faire des escarmouches tout autour de la carte. En plus de tuer, ils ont tué quelques hérauts du Rift et démoli plusieurs tours.

Le véritable moment décisif du match s’est produit à 18 minutes, où un combat d’équipe autour du dragon a entraîné cinq attaques décisives contre PGG, à la suite d’un incroyable engagement de BioPanther Sett. Gravement battu, le mental d’UOL semblait bouleversé. PGG a continué à les abattre, finissant par attraper l’Ocean Soul et un buff Baron pour démarrer. Avec autant d’avantages, PPG a eu du mal à plonger dans la base UOL, en effaçant quatre champions UOL et en terminant le Nexus d’UOL.

Statistiques rapides:

Temps: 29:39 Victimes: 23-5 Tourelles: 9-2 Or: 60.0k-44.1k Dragons: 4-0 Barons: 1-0

Pentanet.GG vs Royal n’abandonnez jamais

Pentanet.GG était au sommet d’une victoire contre UOL juste avant, mais RNG, même avec quelques échanges de rôles, était prêt à les faire tomber d’une cheville. Contrairement à leur match précédent, cependant, RNG a joué un jeu beaucoup plus propre, en commençant par un jeu agressif sur la voie du bas à quatre minutes. Ce qui a commencé comme un simple Wei gank s’est transformé en plusieurs téléports et des membres se sont retrouvés dans la voie du bas. Ici, RNG a battu PGG et est passé de quatre à deux. Surtout, trois des victimes sont allées à Ryze de Xiaohu, qui a repris le jeu.

L’établissement d’une avance aussi précoce a rendu difficile pour PGG de se battre contre RNG, mais ils ont néanmoins essayé. Cela a fonctionné pour eux plusieurs fois, car ils ont trouvé des choix, mais les combats multi-hommes ont toujours été en faveur de RNG. Pour cette raison, RNG a toujours eu une longueur d’avance dans ses objectifs, élargissant encore son avance en or.

Curieusement, le jeu a fini par s’accélérer si rapidement qu’à 18 minutes, RNG assiégeait à nouveau la base de ses adversaires. Ils ne pouvaient pas tout à fait finir d’un seul coup comme dans le match contre UOL mais c’était bien. Il leur a simplement fallu un engagement de plus au milieu pour trouver quatre éliminations, pousser à travers la base UOL, attraper quelques attaques supplémentaires et terminer la partie. Par conséquent, cela a mis PGG et UOL à égalité au classement, ce qui signifie qu’un bris d’égalité était le prochain sur le rôle.

Statistiques rapides:

Temps: 22:30 Victimes: 8-22 Tourelles: 0-8 Or: 34,2k-46,4k Dragons: 0-3 Barons: 0-0

Tiebreaker: Licornes d’amour contre Pentanet.GG

C’est à cela que tout s’est résigné. UOL vs PGG, une seule équipe pouvait passer à l’étape Rumble de MSI 2021. Et, contrairement à certains des jeux d’aujourd’hui, c’était assez proche tout bien considéré. Au début, c’était UOL qui a obtenu First Blood alors qu’Ahahacik se mettait au top. Une minute plus tard, l’action a zoomé du côté du bot pour un échange un contre un, puis rapidement en haut où Pabu de PGG a ganké et tué Boss pour égaliser là-haut.

Les 10 minutes suivantes ont présenté deux équipes égales. UOL s’est retrouvé dans une position décente quand ils ont tué Chazz et obtenu un Herald, mais PGG a riposté en plongeant et en tuant la voie des bas UOL pour sécuriser un en direction du dragon. Dans l’ensemble, c’était tout ce qu’un bris d’égalité devrait être, car les équipes ont été coup pour coup.

Enfin, le jeu a explosé. À 20 minutes, un combat d’équipe trépidant a éclaté dans la voie du haut, où PGG a remporté trois victoires, et par la suite, un baron. Avec cela, PGG a accéléré le rythme et s’est rapidement mis à démonter UOL. Dès 24 minutes, PGG menaçait le Nexus UOL, mais UOL a réussi à monter une défense désespérée. En fin de compte, cette vaillance n’avait pas d’importance cependant, car PGG s’est accroché une âme infernale, a forcé un dernier combat à tuer les cinq membres de l’UOL et à faire exploser leur Nexus pour les renvoyer chez eux.

Et juste comme ça, PGG a marqué l’histoire de la région océanique en étant la première équipe à progresser dans une compétition internationale. Ils affronteront le reste du tournoi avec RNG lors de la prochaine étape Rumble.

Statistiques rapides:

Temps: 27:45 Victimes: 9-19 Tourelles: 2-10 Or: 47.0k-55.1k Dragons: 0-4 Barons: 0-1

