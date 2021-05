LoL: Phase de groupes MSI 2021 – Récapitulatif du premier jour

Le premier jour du MSI 2021 a commencé, et quelle journée de matchs ce fut.

C’était certainement un premier jour dont on parlait. Commençant par DAMWON vs Cloud9, et se terminant par PSG.Talon vs MAD Lions. Le premier jour avait beaucoup à offrir aux fans du monde entier. Moments de battage médiatique, bouleversements, jeux choquants et heures d’action. Lisez notre récapitulatif de MSI 2021 Day One ci-dessous.

DAMWON KIA contre Cloud9

Dans une tournure inattendue des événements, c’est Cloud9 (“C9”) qui a réussi à arracher le premier sang. Canyon a pris le premier drake mais Cloud9 était persistant dans leur poursuite du reste de DAMWON KIA (“DK”) alors qu’ils éliminaient BeryL. Ce fut, cependant, de courte durée car DK a rapidement compensé l’erreur en abattant Blaber dans sa propre jungle. C9 a continué de s’emparer du match; un 2v2 dans la voie du bas est allé leur chemin avant qu’un combat de drake a vu C9 ramasser deux autres victoires. Alors qu’il était encore tôt, C9 faisait son apparition.

Les deux équipes ont continué à échanger coup pour coup alors que le match atteignait la barre des 20 minutes. Malgré quatre attaques décisives de C9, DK est resté en tête sur l’or, bien que C9 ait une avance d’un drake. Quelques instants plus tard, tout s’est mal passé pour C9 lorsque DK a appuyé sur la détente et abattu trois membres de C9 alors qu’ils tournaient la vis. Dans une minute, C9 a contesté DK sur la carte et c’était à nouveau la même histoire. DK a poursuivi un C9 en retraite et ce fut trois autres attaques faciles pour DK.

Par la suite, DK a abattu un Baron libre et a poussé la base C9 avec lui. Premièrement, la voie médiane a chuté rapidement, tout comme la voie inférieure alors que DK a cherché un moment à s’engager et a clôturé le match. Ils ont trouvé leur jeu avec un Mega Gnar Ultimate en poussant C9 de côté. DK a commencé son tournoi de manière parfaite.

Statistiques rapides:

Temps: 27:37 Victimes: 10-7 Tourelles: 9-0 Or: 50k – 42,1k Dragons: 2-2 Barons: 1-0

Gillette Infinity contre DetonatioN FocusMe

Ce fut une rapide mise à mort en solo 1v1 en début de partie pour Gillette Infinity (INF) alors que Cody éliminait Aria et augmentait massivement les chances de son équipe de remporter ce premier match. Cela est allé de bon en mieux pour INF quand ils ont décroché un autre kill en 2v2 dans la voie du bas et que DFM a eu du mal à entrer dans le jeu. Dans une ouverture effrénée de 10 minutes, DFM a réussi à tuer sur le plateau et à réduire l’écart d’or à seulement 500k.

DFM a commencé à revenir dans le jeu à mi-chemin. Surtout, une double erreur de jeu dans la voie du haut par l’INF a permis à DFM de remporter deux gros kills et ils se sont retrouvés en tête pour la première fois du match. L’état du jeu a continué sur cette même voie alors que le jeu approchait de la barre des 20 minutes. Ici, les deux équipes ont apparemment réalisé que le jeu était en jeu. Juste au moment où le chronomètre tournait, un combat 5v5 a éclaté, malgré les deux premiers kills, DFM en a perdu un en retour et le jeu est resté en faveur de DFM pour le moment.

C’est DFM qui a appuyé sur la gâchette d’un combat potentiellement gagnant. Dans celui-ci, ils ont obtenu le premier meurtre, mais l’INF a contre-attaqué lorsque le DFM s’est trop étendu. L’INF a éliminé quatre membres et un baron facile alors que le jeu revenait en leur faveur. Avec Baron, INF a cherché le meilleur inhibiteur, et bien que cela ait semblé difficile au début, ils ont réussi à éliminer les cinq membres du DFM pour faire un grand pas dans leur quête pour se qualifier pour la phase éliminatoire du MSI.

Statistiques rapides:

Temps: 27:07 Victimes: 13-8 Tourelles: 8-2 Or: 50,4k – 43k Dragons: 1-2 Barons: 1-0

Pentanet.GG vs Royal n’abandonnez jamais

C’est un début de rêve pour les outsiders qui ont réussi à prendre un énorme choix sur RNG dans la jungle PGG. Bien qu’il n’y ait plus eu de victimes à la 10e minute, RNG a commencé à dominer avec un jeu de carte supérieur alors qu’il se déplaçait à 2 km. Ensuite, RNG a décidé d’appuyer enfin sur la gâchette et c’est tout. Ils ont récolté deux victoires dans un combat latéral de bot 3v2 et ont prolongé l’avance à plus de 3 km.

Ensuite, un combat 5v5 éclate du côté bot de la carte. Au début, on dirait que ça va dans le sens de PGG après avoir décroché deux attaques décisives. RNG, cependant, l’a retiré et Ace’d PGG. Cela ressemblait à une dernière tentative de rester dans le jeu de PGG, avec RNG passant à 6k d’avance. RNG a ramassé un Baron libre et une autre mise à mort alors que PGG s’effondrait.

Avec le Baron, RNG a poussé le côté bot de la carte, Ace’d PGG, et a éliminé les inhibiteurs de bot et de voie médiane. RNG a décidé de prendre son temps, mais avec une avance de 13 km, c’était presque fini pour PGG. Quelques secondes après être revenu sur le Rift, RNG s’est déplacé vers le haut et le jeu de PGG était terminé. Ils joueraient juste après, cependant, car ils cherchaient à remporter leur première victoire.

Statistiques rapides:

Temps: 24:04 Victimes: 21-4 Tourelles: 10-0 Or: 51,2k – 35,8k Dragons: 2-1 Barons: 1-0

Pentanet.GG contre les licornes de l’amour

C’est un jeu beaucoup plus lent que le reste que nous avons vu le premier jour. À la 9e minute, nous avons finalement vu la première action sur le Rift car c’est UOL qui sécurise le premier sang. Cependant, PGG a échangé avec le premier drake. Mais UOL a continué à maintenir la pression, et alors que le match approchait de la barre des 15 minutes, ils sont passés à 2 km tandis que PGG avait du mal à trouver un moyen d’entrer dans le match.

Avec le drake qui tombe, une bagarre éclate dans la jungle. Pabu est mal pris et est écrasé par UOL, cependant, une réflexion rapide de Praedyth a vu PGG obtenir quelque chose en retour. Tout comme la façon dont le jeu a commencé, le jeu a ralenti entre la phase intermédiaire et la phase tardive. Il a fallu attendre la 25e minute pour que beaucoup de choses changent, UOL se présentant dans la voie médiane pour éliminer deux membres de PGG.

UOL a franchi la voie du bas et a fait preuve de force, et PGG ne pouvait rien y faire. Plusieurs membres PGG sont tombés rapidement. Avec l’inhibiteur là-bas et quatre membres morts, UOL a détruit la base et a remporté une victoire massive.

Statistiques rapides:

Temps: 28:37 Victimes: 1-10 Tourelles: 1-8 Or: 42,4k – 53,7k Dragons: 2-2 Barons: 0-1

PaiN Gaming contre les WildCats d’Istanbul

Le premier sang est allé à IW quand ils ont remporté un bot lane 2v2, car le cinquième match de la journée entre en overdrive beaucoup plus tôt que le match précédent. Après ce bon départ, IW ne lâche pas. PNG a essayé de plonger dans la voie du haut, mais StarScreen était plus que prêt pour cela. En conséquence, il élimine deux champions et les choses vont de mal en pis pour la PNG.

Les va-et-vient se sont poursuivis, la PNG obtenant finalement quelques victoires sur le Rift, mais c’est IW qui a pris une avance de 10 minutes sur 3 km. Mais après cela, le jeu s’est finalement calmé et IW a maintenu son avance dans la phase Baron. L’accalmie a permis à PNG de reprendre son souffle, alors qu’ils commençaient également à se préparer à un combat de Baron. Comme prévu, il y a eu un combat et cela a suivi la voie d’IW au début de la phase, le côté ayant récolté trois attaques décisives. Cependant, Robo sur le Darius avait d’autres pensées sur le fait d’être Ace’d, en éliminant quatre membres d’IW. Ils ont pourchassé le dernier membre alors que soudainement ce match unilatéral était complètement ouvert.

Après un tel combat, IW semblait avoir complètement perdu le contrôle du jeu. Alors que la PNG poussait sa tourelle de niveau intermédiaire 1, IW ne semblait pas savoir que son inhibiteur de voie supérieure était en train d’être détruit. Le jeu qui a suivi a vu la PNG prendre la tête pour la première fois du match. PNG a cassé la base, supprimant tous les inhibiteurs et ne laissant qu’une seule tourelle Nexus. Cependant, IW est capable de prendre une position vaillante car ils restent en vie un peu plus longtemps. PNG a de nouveau poussé dans l’IW mais une fois de plus n’a pas réussi à détruire le Nexus. C’est la troisième fois que c’est le charme de PNG alors qu’ils gagnent enfin le jeu et éliminent IW.

Statistiques rapides:

Temps: 38:13 Victimes: 22-21 Tourelles: 5-11 Or: 70k – 73,7k Dragons: 3-2 Barons: 0-2

PSG.Talon contre MAD Lions

Malgré la perte de leur buff rouge au tout début du jeu, MAD est celui qui récupère le premier sang et le suit d’un second. À partir de là, les choses ne cessaient de s’améliorer pour MAD, car ils ont décroché un autre kill et sont passés à 1k d’avance après seulement six minutes. Le PSG est finalement entré sur le plateau avec un jeu sur la voie du bas, mais cela s’est fait au prix de trois attaques décisives en faveur de MAD. Le PSG a vu une opportunité de revenir mais a fini par sombrer encore plus derrière.

Dans les minutes qui suivirent, MAD fit cependant quelques erreurs. L’humanoïde a été le premier à tomber sur la voie médiane avant que Kaiser ne soit pris dans la jungle ennemie. Quoi qu’il en soit, MAD restait 3 km d’avance, mais les kills avaient commencé à tomber sur les membres du PSG. MAD a réussi à le retirer avec une série de victoires sur la carte, et surtout, quatre attaques décisives à 20 minutes les ont amenés à passer à une avance de 6k d’or. Avec Baron en place, MAD l’a sécurisé et a de nouveau évincé le PSG du match.

Avec Baron, MAD a décroché l’inhibiteur de la voie supérieure et médiane alors qu’ils cherchaient à gagner la série. Après avoir réinstallé leur base, MAD a repris sa poussée à travers la base du PSG et c’est tout ce qu’elle a écrit. Ils ont même terminé sur le jeu de style de Ryze envoyant son équipe sur un Realm Warp dans la fontaine ennemie pour obtenir une mise à mort supplémentaire avant de laisser tomber le Nexus.

Statistiques rapides:

Temps: 27:34 Victimes: 24-5 Tourelles: 11-1 Or: 58,4k -43,2k Dragons: 3-1 Barons: 1-0

Le post LoL: Phase de groupes MSI 2021 – Récapitulatif de la première journée est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.