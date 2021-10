LoL: PSG.Talon vs Fnatic – Récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021

Une journée cruciale pour Fnatic, une défaite ici pourrait les voir tous mais renvoyés à la maison après seulement trois matchs. S’ils peuvent gagner, cependant, ils restent en vie dans le groupe avant la dernière journée.

PSG.Talon vs Fnatic

Les premières minutes ont été calmes dans le jeu, mais la catastrophe a rapidement frappé FNC. Après avoir remporté le Rift Herald à 8h30, ils ont complètement perdu l’avantage en optant pour un combat insensé, où ils ont perdu trois membres contre le PSG. Le combat suivant était un un pour un, et bien que FNC soit entré dans le tableau de bord avec un kill, le PSG a remporté le deuxième drake. Finalement, le FNC a finalement réussi à obtenir quelques victoires sans réponse, en récoltant un total de trois alors que le PSG vacillait.

Le premier combat 5v5 a commencé dans la voie médiane. L’engagement initial n’a vu personne tomber, bien que les deux côtés se soient positionnés. FNC a finalement rendu le jeu possible en récoltant deux éliminations et en revendiquant un drake. Au bout de 20 minutes, le FNC avait regagné le déficit pour avoir 1 km d’avance sur lui-même, le Baron étant désormais en jeu. Voyant une opportunité potentielle, Bwipo a forcé un autre jeu dans la voie médiane, mais cette fois, ce sont les FNC qui sont punis. Deux membres du FNC sont tombés alors que le PSG passait au Baron. Ils se sont désengagés alors que les membres restants du FNC se disputent le retard. Cependant, peu de temps après, il y a eu une autre victoire en équipe pour le PSG. Encore une fois avec Baron en jeu, FNC a perdu deux membres. Mais une fois de plus, le PSG a trop investi dans la poursuite du FNC, donc le Baron est resté en vie.

Aller et retour et retour

Du coup, le FNC a décidé de bousculer le Baron alors que le PSG n’était pas au courant. Le PSG était occupé du côté inférieur de la carte, donc FNC a facilement sécurisé le baron. Mais avec une âme sur la table, un combat massif a éclaté autour de la fosse aux drakes. FNC a désespérément essayé de le réclamer, mais n’a pas réussi à le faire. Le PSG a éliminé trois membres et a nié le drake, enlevant une condition de victoire FNC de la table. Par la suite, le PSG est passé au Baron alors qu’il remportait le deuxième Baron du match à la 35e minute. Ce n’était pas la fin cependant, car il y avait un autre combat de Soul drake cinq minutes plus tard. Cette fois, FNC a réussi à tuer rapidement et finalement à revendiquer l’Ocean Soul.

Le jeu a calé pendant un certain temps, mais FNC a trouvé un gros choix du côté des bots de la carte. Même si ce n’était pas le meilleur. L’envoi d’autant de membres a permis au PSG de revendiquer un buff de Baron incontesté alors que le jeu atteignait la barre des 42 minutes. Avec cela, le PSG a revendiqué l’inhibiteur de la voie médiane alors que FNC a perdu Hylissang lors d’un engagement précoce. Le PSG a poursuivi sa poussée sur le FNC Nexus, cependant, FNC a réussi à renverser un membre avec un échangé. FNC a réussi à maintenir sa base pendant que le jeu se poursuivait.

L’impasse n’a pas duré éternellement. Finalement, le PSG a trouvé un combat dans sa propre jungle, et dans un 5v5 effréné, le PSG a réussi à s’imposer. Le PSG a perdu un membre mais en a retiré trois au FNC. Ils ont profité de l’occasion pour terminer la base de FNC et Nexus alors que FNC s’effondre pour un départ de 0-3. Pour le PSG, ils sont passés à 2-1 et continuent de contrôler leur propre destin.

Statistiques rapides :

Equipes : PSG – FNC Temps : 46:05 Tués : 20-12 Tourelles : 8-6 Or : 84k – 80k Dragons : 3-4 Barons : 2-1