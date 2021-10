LoL: PSG.Talon vs Hanwha Life – Récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021

C’est une autre chance pour HLE de montrer de quoi ils sont faits. Le PSG a perdu le premier jour, ils devront donc rebondir s’ils veulent gagner ce groupe et prouver pourquoi ils sont une équipe de la première poule.

PSG.Talon contre Hanwha Life Esports

C’est un premier sang pour HLE car une plongée de niveau deux est abandonnée du côté du bot, avec River Teleporting dans la voie du bot pour sécuriser la mise à mort. Puis, peu de temps après, HLE a réussi un double kill du côté des bots, et malgré le renforcement des membres du PSG, ils sont apparus trop tard alors que HLE a avancé de 2 km. Le PSG est finalement entré sur le plateau à la 17e minute, dans un match qui a vraiment mis du temps à démarrer. Pour cette raison, l’avance pour HLE est tombée à 1k lorsque nous sommes entrés dans la fenêtre de frai de Baron avec seulement quatre éliminations sécurisées.

Après ce point, cela a finalement commencé à devenir intéressant. Soudain, un combat fou a éclaté dans la voie du bas, avec des TP volant à gauche et à droite. Le PSG a commencé le combat du bon pied et a maintenu cette avance. Ils ont récolté quatre attaques décisives pour un, alors que l’avance pour l’or était presque égale à la 21e minute. Peu de temps après, HLE a trouvé un choix du côté des bots, mais il a été échangé deux contre deux. Avec l’apparition du quatrième drake du jeu, les deux parties se sont positionnées autour de l’objectif. Le PSG a fait un pas pour le Baron, obtenant un choix sur le top laner HLE avant le début de l’engagement. Ils ont quitté le baron pour sécuriser les victoires, ramassant quatre victoires avant de revenir au baron.

Le PSG a pu réaliser de gros gains en or avec Baron, bien que la base HLE soit restée intacte. Ensuite, il y a eu un autre moment majeur pour le PSG, obtenant plus de victoires et rapprochant l’avance de l’or de 10 000. De plus, la base HLE a commencé à chuter alors que le PSG maintenait la pression. Ils ont réussi à renverser deux inhibiteurs et à revendiquer le deuxième baron lorsqu’il est apparu après 36 minutes. Le baron est sécurisé, et avec quatre membres de HLE dans le combat qui s’ensuit, c’est une fin facile pour le PSG. Ils ont remporté leur première victoire du groupe et ont éliminé certains nerfs du début de match pour assurer la victoire.

Statistiques rapides :

Equipes : PSG – HLE Temps : 38:00 Tués : 21-9 Tourelles : 10-3 Or : 71,5k – 61,8k Dragons : 3-3 Barons : 2-0

Le post LoL: PSG.Talon vs Hanwha Life – Le récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021 est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.