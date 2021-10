LoL: PSG Talon vs RNG – Récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021

Après une défaite surprise contre Fnatic, RNG voulait s’assurer une place en quart de finale en battant le PSG, qui devait remporter quelques victoires supplémentaires pour rester en vie au Mondial 2021.

Ces deux équipes ont commencé la journée avec des défaites, et aucune d’entre elles n’en voulait une deuxième. C’est RNG qui a donné le coup d’envoi à l’action, alors qu’ils envahissaient à trois la jungle du PSG et tuaient River for First Blood. Peu de temps après, RNG a obtenu le premier dragon pour commencer à les empiler. À partir de là, RNG s’est concentré sur le côté bot, plongeant entre les tours pour tuer à nouveau River, puis faisant pression sur le duo du PSG hors de la tour pour prendre le bonus de la première tour quelques minutes plus tard. Cependant, Hanabi a obtenu une légère avance lorsque River a utilisé le haut Herald pour lui obtenir des assiettes.

Bien que les assiettes ne semblaient pas beaucoup à l’époque, elles comptaient vraiment. C’est parce qu’à 17 minutes, le duo RNG a tenté de le tuer mais Hanabi les a surpassés et les a tués tous les deux par lui-même. Cela dit, RNG était toujours dans une excellente position, car à cette époque, ils ont revendiqué un troisième dragon, se plaçant sur le point de l’âme. Le premier combat d’équipe majeur a éclaté à 20 minutes, où RNG a récolté trois éliminations pour un. Cependant, le combat suivant était tout PSG, car un combat dans la rivière bot est allé vers le sud pour eux et a entraîné quatre victoires pour le PSG.

Après ces épisodes d’action, le jeu s’est calmé. Environ six minutes se sont écoulées et RNG a pu récupérer l’âme infernale gratuitement. Le PSG a essayé d’échanger Baron mais n’a pas pu, alors ils sont repartis les mains vides. Finalement, le combat décisif a éclaté dans la voie médiane, où RNG a finalement obtenu le combat dont il avait besoin. Hanabi est tombé tôt, alors RNG a poursuivi et tué trois au total. Avec cela, RNG a pu précipiter la base et prendre le Nexus, ainsi qu’une place garantie dans la phase Knockout.

Statistiques rapides :

Équipes : PSG-RNG Temps : 32:17 Tués : 8-10 Tourelles : 1-9 Or : 49,9k-59,2k Dragons : 1-4 Barons : 0-0

