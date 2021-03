LoL: Récapitulatif de la confrontation de mi-saison des LCS – TSM vs Evil Geniuses

Le LCS Mid-Season Showdown revient cette semaine alors que le Losers Bracket commence! TSM, deuxième tête de série, affronte Evil Geniuses, sixième tête de série, qui l’emporte?

Le Mid-Season Showdown voit TSM affronter Evil Geniuses au premier tour de la fourchette des perdants. Il s’agit d’une série plus proche que ce que beaucoup auraient prédit étant donné le niveau d’expérience du côté d’EG.

Premier jeu

C’était la définition de « même pas proche » alors que TSM s’est enfui avec ce match dans une victoire de moins de trente minutes. Malgré quelques éliminations précoces pour EG, TSM a pu contrer tout ce que Evil Geniuses leur a lancé. Avec un pied d’égalité dans le jeu, Evil Geniuses a sur-forcé un combat d’équipe à la 14e minute, perdant plusieurs membres et le deuxième dragon du jeu. Le jeu était presque confirmé comme étant terminé à 18:20 alors que TSM a remporté un combat 3-0 qui les a vus également vaincre le dragon infernal. À 22:20, EG a fait une dernière tentative sur Spica, et bien qu’ils aient pu tuer le jungler TSM, TSM a été rapide et a fini par gagner le combat. le baron et pousser pour la victoire. Alors que EG avait de solides jeux agressifs, TSM était en mesure de les contrer et punirait chaque jeu que EG ferait.

Statistiques rapides:

Temps: 29:20 Victimes: 21-6 Tourelles: 10-1 Or: 57K-44K Dragons: 4-0 Barons: 1-0

Deuxième partie

Evil Geniuses a réussi à battre ses adversaires avec un affichage encore plus dominant dans le deuxième match. Une fois de plus, le Ignite / Teleport Camille a été puni, car à 2 h 47, Svenskeren sur Lillia s’est immédiatement dirigé vers le haut pour le premier sang. Le jeu a commencé à basculer fortement en faveur d’Evil Geniuses autour de la barre des dix minutes, car ils ont pu inverser un jeu TSM pour décrocher un double kill. Une minute plus tard, EG a de nouveau contré un jeu de TSM dans la voie du bas, où EG a de nouveau récolté deux attaques décisives.

Au moment où le match a atteint la barre des 19 minutes, la base de TSM était presque exposée, car la tour de rang 3 dans la voie médiane manquait 75% de sa santé. À ce stade, EG était hors de vue et hors de l’esprit avec juste en dessous d’une avance d’or de 6k. Un combat éclate à 23h00, ce qui a scellé le sort de TSM, car EG a pu récupérer le Baron. Le clou dans le cercueil était à 24h30 lorsque Deftly a réussi à tuer un quadra sur Tristana. EG a poussé pour la victoire et a terminé le match rapidement.

Statistiques rapides:

Temps: 27:05 Victimes: 5-22 Tourelles: 2-9 Or: 41k-54k Dragons: 1-3 Barons: 0-1

Troisième match

Les fans d’Evil Geniuses devraient détourner le regard de ce match. Cela avait une victoire écrite partout pour EG, mais c’est en fait TSM qui est reparti avec la victoire. Evil Geniuses a commencé ce jeu de la même manière qu’ils ont commencé le deuxième match, en obtenant des victoires à gauche à droite et au centre alors qu’ils se précipitaient vers une avance de 5-1 en neuf minutes. Là où EG a commencé à faiblir comme ils l’ont fait dans tant de jeux d’esprit, c’était à 14:18 où une surextension dans la rivière supérieure de TSM a entraîné la fermeture de Jiizuke. Des kills commerciaux ont suivi jusqu’à 22:20 lorsque TSM a pu trouver l’engagement parfait sur Deftly pour le tuer. Jiizuke a essayé de se réengager mais cela a abouti à Lost ramassant un Quadra Kill.

TSM a réussi à sécuriser le Baron de ce combat et le jeu a basculé en leur faveur. À 27:13, EG s’est lancé dans un combat de dernière minute juste à l’extérieur de leur base, bien que cela ne soit pas suffisant, car TSM était trop loin devant à ce stade et a progressé de 2-1 dans la série.

Statistiques rapides:

Temps: 27:43 Victimes: 13-9 Tourelles: 10-4 Or: 53k-45k Dragons: 2-2 Barons: 1-0

Quatrième partie

Le quatrième match était un va-et-vient, mais à la fin, TSM a retiré la victoire. Tout a commencé avec un 2v2 dans la voie du haut, où TSM a pris la tête avec deux attaques décisives. Cependant, EG a fait de bons mouvements. SwordArt a eu une mort inutile dans la voie médiane de Jiizuke, puis EG a remporté un combat en équipe trois pour un en tués près du Rift Herald. Pendant les 10 minutes suivantes, il y a eu quelques escarmouches, mais les deux équipes ont été relativement égales en éliminations.

C’était jusqu’à 25 minutes. Ici, un combat d’équipe à mi-chemin a vu EG faire deux attaques décisives. Ils sont allés voir Baron par la suite, mais Spica leur a volé cela avec un Châtiment au bon moment. EG a cependant pris deux victimes pour se venger. À partir de ce moment, le jeu semblait encore une fois, mais cela s’est avéré faux à 32 minutes. C’est à ce moment-là que TSM a réclamé son troisième dragon et a forcé un combat d’équipe, ce qui a conduit à cinq victimes et au Baron. Après cela, EG ne pouvait plus résister à la pression. Ils ont essayé de monter une défense désespérée, mais quatre champions EG ont été tués, donnant à TSM le règne libre de charger la base et de réclamer le dernier Nexus d’EG.

Statistiques rapides:

Temps: 36:56 Victimes: 17-19 Tourelles: 8-3 Or: 69,5k-62,8k Dragons: 3-2 Barons: 2-0

Le post LoL: Récapitulatif de la confrontation de mi-saison des LCS – TSM vs Evil Geniuses est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.