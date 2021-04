LoL: Récapitulatif de la confrontation de mi-saison LCS – Cloud9 vs Team Liquid

Deux des équipes les plus brillantes de NA se disputent leur billet directement pour les finales MSS.

Après deux semaines de combat de mi-saison, seules quatre équipes restent debout. Avec une place MSI disponible, toutes les équipes restées en vie ont hâte de remporter le tout premier MSS et de revendiquer leur place dans ce premier événement international de l’année.

Au premier tour de compétition, Team Liquid a fait tomber TSM dans une série de quatre matchs. D’autre part, Cloud9 a vaincu 100 voleurs et les a envoyés au support inférieur pour rejoindre TSM. Ce soir, ces deux géants de NA se sont affrontés pour une place en finale du MSS.

Premier jeu

La série a commencé avec un jeu de déclaration de Cloud9. Du mauvais côté d’un contre-match, Fudge et son équipe ont tourné les yeux vers la voie du haut pour arrêter Alphari dès le départ. En tant que tel, Blaber et Fudge ont plongé et l’ont tué pour First Blood à six minutes. Une minute plus tard, TL a tenté de plonger par lui-même sur Perkz, mais il a réussi à échanger une mise à mort pendant. Dans l’ensemble, le début du jeu contrôlait totalement Blaber, qui a pris à la fois le Rift Herald et le premier dragon.

À leur crédit, le duo de fond de TL a tué Zven. Mais ce meurtre importait peu car C9 a envoyé deux autres ganks multi-hommes sur la voie du haut pour rendre Alphari 0/3 de 15 minutes. Avec une solide avance en or, C9 est entré dans le milieu du match dans une excellente position. Cela a montré à 19 minutes, où C9 a remporté un combat d’équipe dans la rivière du bas, en tuant deux et en perdant aucun des leurs.

De là, C9 avait le contrôle total du jeu. Santorin, qui a envahi de manière douteuse la jungle ennemie à 24 minutes, a été attrapé et tué par Vulcan et son équipe. Pour cette raison, il était facile pour C9 de sécuriser le Baron. Pendant leur buff Baron, C9 a nettoyé certaines tours extérieures, mais les inhibiteurs de TL n’ont pas été touchés. Une situation similaire à la mort précédente de Santorin s’est produite à 29 minutes, lorsque C9 a enlevé Jensen cette fois, menant au deuxième baron. Bien que TL ait monté une défense réussie dans sa base, C9 a fini par prendre l’Ancien Dragon et a tué les cinq champions TL sur le chemin du premier Nexus du match.

Statistiques rapides:

Temps: 33:56 Victimes: 15-5 Tourelles: 10-2 Or: 68,6k-53,1k Dragons: 5-0 Barons: 2-0

Deuxième partie

Si le premier match était une déclaration, le deuxième match était un massacre. Mais la chaussure était sur l’autre pied cette fois, alors que Team Liquid a dévasté C9. Tout a commencé par un mauvais jeu au milieu, où Blaber a essayé de gank mais est allé trop loin et a été tué par Santorin. C9 semblait aller bien cependant, car ils ont joué dans les couloirs du haut et du milieu pour remporter deux attaques décisives. Cependant, pendant qu’ils le faisaient, Santorin était sur les objectifs, prenant un héraut et un dragon très tôt.

Bien que le jeu soit égal en or, la composition de TL semblait tout simplement plus forte. Une escarmouche de 14 minutes a vu TL faire une mise à mort, et bien que C9 ait tué le deuxième héraut, ils ne pouvaient pas capter l’œil. Après cela, TL a renforcé son avance en réclamant le bonus de la première tour à mi-chemin.

Puis vint le moment décisif. C9 a essayé de faire un jeu agressif dans la voie médiane, mais a été contrecarré par leurs adversaires, qui avaient des boucliers et des soins incroyables. Rebondissant de l’engagement initial, TL a descendu C9 et en a tué trois, sans perdre aucun des leurs. Avec cela, TL a affirmé le contrôle de la carte et a commencé à prendre des tours. À 21 minutes, Alphari a tué Perkz en solo, puis Fudge est également mort dans le combat qui a suivi. Cela a permis à TL de prendre un baron, et après un combat à quatre pour zéro dans la base C9, TL a réussi son propre combat contre Nexus pour égaler la série 1-1.

Statistiques rapides:

Temps: 24:04 Victimes: 12-2 Tourelles: 9-1 Or: 47,4k-35,1k Dragons: 2-1 Barons: 1-0

Troisième match

Dans le troisième match, le pendule est revenu en faveur de C9. TL a essayé de prendre une page du livre de jeu de C9, avec les choix Sylas et Kalista, mais la composition de C9 présentait une mise à l’échelle et un potentiel de combat d’équipe puissant. Comme le dernier match, l’action a commencé dans la voie médiane. Ici, Blaber a ganké Jensen et a installé Perkz pour le tuer, mais a perdu la vie dans un meurtre commercial. Pendant les quelques minutes suivantes, les itinérants de CoreJJ et de Santorin étaient courants, et TL a réussi à tuer la voie médiane de C9 à deux reprises à cause de cela.

Cela semblait être un bon début pour TL, mais les choses ont rapidement commencé à aller de travers. Avec l’aide de Blaber, l’ADC Zven de C9 a obtenu sa première mise à mort sur Tactical. Bien que TL ait réclamé le bonus de la première tour, C9 a choisi d’attaquer Jensen partout où il allait. Ils l’ont tué deux fois, ces attaques étant également allées à Zven, lui donnant un 3/0 KD à 20 minutes. Sans une avance, le repêchage de TL a été terriblement surclassé dans les combats d’équipe en milieu de match. C’était clair à 23 minutes, quand un combat d’équipe autour du dragon a abouti à une victoire de cinq contre deux pour Cloud9, avec Perkz obtenant un Quadra Kill.

Après cela, TL était totalement incapable de combattre C9. Pour cette raison, C9 a parcouru la carte, prenant des tours et des dragons quand ils le pouvaient. L’avantage de la mise à l’échelle était la partie cruciale de ce jeu, qui a montré une fois de plus quand Perkz 1v2 avait Jensen et Santorin pour aller un pour un. C9 a choisi de jouer lentement, saignant ses adversaires au fil du temps. Cependant, le match a culminé à 31 minutes au Baron. TL a tenté d’arrêter la prise de C9, mais C9 a facilement tourné et engagé. Cette fois, Zven a récupéré le Quadra Kill alors que C9 a tué les cinq champions TL, Realm Warped au milieu, et a mis fin à la partie.

Statistiques rapides:

Temps: 32:23 Victimes: 17-6 Tourelles: 7-3 Or: 59,3k-53,2k Dragons: 3-2 Barons: 0-0

Quatrième partie

Sur la balle de match, TL a dû repousser pour rester en vie, tandis que C9 voulait juste terminer les choses. Cette fois, les brouillons semblaient plus uniformes, mais Perkz a mis la main sur son choix typique de Lucian. First Blood est sorti à seulement une minute du jeu, avec C9 envahissant la jungle de robots de TL et éliminant Jensen. Si ce n’était pas assez étrange, TL a attrapé Fudge en même temps, le tuant en même temps que leur propre mid laner mourait.

Et l’action a continué à accélérer, sans jamais manquer un battement. Les junglers étaient partout et les choses étaient relativement égales. TL a tué Perkz et le bonus de la première tour, tandis que C9 a tué Alphari et a réclamé un dragon infernal. Mais C9 a rapidement commencé à devancer ses concurrents. Un combat en équipe de 16 minutes sur la face supérieure de la carte a permis à C9 de tuer deux pour un. Bien que les meurtres n’aient pas été aussi importants, le fait que C9 ait balayé deux tours et un deuxième dragon les a ensuite placés loin devant.

Semblable au jeu précédent, TL semblait perdu face à la puissance de C9. Et encore une fois, à 24 minutes, C9 a trouvé un choix sur Santorin, leur donnant un accès gratuit au Baron. Tactical l’a presque volé avec un ultime Jinx, mais C9 l’a sécurisé et a commencé sa poussée. Doté du buff, C9 a rapidement poussé dans l’inhibiteur intermédiaire de TL. D’une manière ou d’une autre, Blaber a assassiné Tactical au milieu de son équipe sur Nidalee, ce qui s’est transformé en un combat d’équipe. Bien sûr, C9 a pris de l’avance, mais les derniers moments ont été tendus lorsque les Nexus Towers de TL sont tombées et Alphari a tué quelques membres de C9. Mais Zven est resté ferme et a concentré le Nexus, le tuant et complétant les chances de TL de remonter.

Statistiques rapides:

Temps: 27:20 Victimes: 6-11 Tourelles: 2-8 Or: 45.4k-52.4k Dragons: 1-3 Barons: 0-1

