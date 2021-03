LoL: Récapitulatif de la confrontation de mi-saison LCS – Dignitas vs 100 voleurs

C’est la bataille entre les 100 Thieves, quatrième tête de série, et la cinquième tête de série, Diginitas, dans le groupe des perdants du LC Mid-Season Showdown. Qui a gagné?

La deuxième nuit de la LCS ce week-end a vu 100 voleurs affronter Dignitas dans le groupe des perdants du Mid-Season Showdown. Cela a été considéré comme un concours égal, les deux parties ayant des forces et des faiblesses évidentes.

Premier jeu

Game One dans un best-of-cinq commence souvent le plus lent. Pendant les cinq premières minutes du match, les laners testaient simplement les eaux et voyaient ce qu’ils pouvaient faire. Huhi a découvert à ses dépens ce qu’il ne pouvait pas quand il a essayé de geler la voie pour le FBI, qui était sur le chemin du retour de la base. Aphromoo et Neo se sont bien combinés avec Thresh et Kalista pour sécuriser First Blood. DIG a pris une avance monstrueuse à 13:15 quand une bagarre a éclaté et les a vus prendre un combat 4-0, les plaçant fermement en tête.

À l’approche des 15 minutes, Dignitas était en or et en dragons à 2-0. Le jeu a commencé à tourner la tête autour du prochain combat de dragon à 19:35, alors que Dignitas a sécurisé son troisième dragon du jeu mais a perdu plusieurs membres pour cela. 100 voleurs n’ont pas enlevé leur pied du gaz à partir de ce moment-là. De multiples combats ont éclaté avec le Gnar de Ssumday régnant en maître à chaque fois. À 33h00, Dardoch a tenté de voler le Baron à 100T mais a échoué, donc DIG a perdu quatre membres. Avec cela, 100 voleurs ont finalement réussi à remporter la victoire.

Statistiques rapides:

Temps: 36:05 Victimes: 24-12 Tourelles: 11-3 Or: 71k-60k Dragons: 2-3 Barons: 1-0

Deuxième partie

Le jeu a commencé avec 100 voleurs recevant un avant-goût de leur propre médicament. Dignitas a amené Soligo avec sa téléportation pour plonger proprement à trois hommes Ssumday pour First Blood. 100 Thieves ont montré des signes d’amélioration par rapport au dernier match, obtenant une mise à mort importante à 8:39 sur Dardoch pour donner à 100 Thieves un Rift Herald gratuit. Le jeu a commencé à jouer fermement en faveur de 100 Thieves au moment où il a atteint la barre des 14 minutes. Les voleurs avaient une avance de 2k sur Dignitas, la seule grâce salvatrice pour DIG étant que les dragons étaient égaux à 1-1.

Les minutes suivantes ont vu 100 voleurs obtenir quelques choix sur Dignitas pour renforcer davantage leur emprise sur ce jeu. Dignitas a montré des signes de vie à 25:50 quand ils ont pu sécuriser un échange 2-2, leur donnant un peu de répit pour leurs courses pour collecter de l’or avec la réinitialisation de la carte. 100 Thieves ont consolidé leur position avec un impressionnant combat d’équipe trois contre un qui les a vus ramasser l’âme infernale. À 33:51, 100T a réussi à sécuriser le Baron et a poussé pour la fin, abattant le Nexus à 36:02.

Statistiques rapides:

Temps: 36:02 Victimes: 20-7 Tourelles: 11-2 Or: 72k-57k Dragons: 4-1 Barons: 1-0

Troisième match

C’est là que les roues sont tombées pour Dignitas alors qu’elles allaient complètement à fond sur celui-ci. Ce fut un désastre au début pour Dignitas car 100 Thieves ont pu choisir deux membres de DIG à 3:17, l’un de ces joueurs étant Dardoch. L’histoire s’est répétée deux minutes plus tard, à 5 h 56, lorsque 100T a de nouveau tué Dardoch. Le jeu était pratiquement terminé à ce stade et c’est à ce moment que l’inclinaison a pris le dessus.

Au moment où le match a atteint la barre des 15 minutes, le 100T était déjà en hausse de 5k d’or et avait une avance de 7-1 dans les éliminations. DIG a fait un dernier effort à 21:28 lorsqu’un Aphromoo à un coup a tenté de s’engager sur 100T. Cela a été complètement renversé par 100T, sécurisant le Baron dans le processus. Le match a stagné pendant cinq minutes avant que 100T ne trouve le combat gagnant et se termine pour un balayage net 3-0.

Statistiques rapides:

Temps: 26:21 Victimes: 4-22 Tourelles: 4-11 Or: 41k-53k Dragons: 0-3 Barons: 0-1

