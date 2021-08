LoL: Récapitulatif de la grande finale d’été du LEC 2021 – Fnatic vs MAD Lions

Les MAD Lions affrontent Fnatic lors de la finale du LEC Summer Split 2021.

Tout se résume à cette seule série où tout le travail acharné des joueurs est en jeu. Alors que les favoris évidents du tournoi ont été montrés aux portes, MAD Lions et Fnatic cherchent à reforger l’histoire telle que nous la connaissons aujourd’hui.

Les MAD Lions, vainqueurs du Spring Split cette année, ont une autre finale pour sceller l’affaire et régner au-dessus des autres équipes de la LEC. D’un autre côté, Fnatic ne devait pas atteindre la finale cette année en raison de l’échange de rôle et d’une recrue dans la voie du haut. Cependant, ils ont gagné contre toute attente et ont fourni de nombreuses performances dominantes en séries éliminatoires.

Fnatic entamera-t-il une nouvelle ère de domination ou les MAD Lions élimineront-ils tous les ennemis et deviendront-ils la prochaine meilleure équipe d’Europe ?

Jeu Un

Le premier match de la série a commencé par un gank intelligent sur la voie du haut, alors qu’Armut a laissé Adam pousser la vague tandis qu’Elyoya s’assure que les MAD Lions reçoivent le premier sang. Ensuite, Bwipo se fait ganker dans la voie médiane pour en obtenir un autre pour l’équipe. Fnatic a répondu rapidement car ils ont obtenu un double kill dans la voie du bas. Alors que Fnatic a obtenu le premier dragon après cela, MAD Lions a combattu en équipe dans la rivière où ils ont éliminé quatre membres pour accumuler une avance en or dans le match.

Après que les MAD Lions aient obtenu leur premier dragon, Bwipo a éliminé Elyoya et Kaiser pour ramener Fnatic dans le match. Humanoid a également été pris dans la jungle ennemie et il a été puni par Fnatic. Dans le combat d’équipe suivant dans la voie du haut, les MAD Lions s’effondraient lentement sur Fnatic, cependant, Bwipo a retourné le combat contre eux et a réussi deux éliminations pour égaliser le match. Fnatic s’est assuré le prochain dragon pendant que MAD Lions cherchait à abattre des tours. Dans le prochain combat par équipe, MAD Lions l’a à peine gagné pour prendre une petite avance dans le match.

Ensuite, un combat d’équipe près de la jungle du côté rouge s’est effondré. C’était trop proche d’un combat, alors les deux équipes ont reculé pour se régénérer et revenir. Cependant, Fnatic a commencé à appâter Baron alors que les MAD Lions se sont battus en équipe et ont perdu certains de leurs membres. Après cela, Fnatic n’a pas reculé, précipitant le Baron et le sécurisant. Mais MAD Lions s’est assuré de payer leur dette alors qu’ils se précipitaient du côté de Fnatic et Humanoid en a abattu quatre avec son Ryze. Après cela, Fnatic a essayé de forcer un combat pour le dragon de l’âme, mais ils n’ont pas pu le faire car MAD Lions a remporté le combat en équipe et s’est assuré l’âme pour eux-mêmes. Ensuite, ils ont descendu la voie médiane et ont facilement sécurisé le Nexus pour commencer la série sur une note forte.

Statistiques rapides :

Équipes : MAD-FNC Temps : 35:17 Tués : 27-16 Tourelles : 9-2 Or : 69,4k – 60,7k Dragons : 4-2

Jeu deux

Le deuxième match de la série a commencé sur une note ringard alors que Fnatic et MAD Lions sont tous deux venus sur la voie du bas pour fromager l’ennemi. Cependant, Fnatic a obtenu la meilleure fin de l’accord et ils ont obtenu deux victoires précoces. Les MAD Lions ont tenté de faire revenir la pression sur les adversaires alors qu’ils réalisaient deux attaques décisives dans la voie médiane. Mais Fnatic s’en est également assuré trois ici. Après cela, Fnatic, assoiffé de sang, a cherché à plonger dans la voie du bas et l’a parfaitement exécuté pour atteindre huit éliminations en cinq minutes. Ensuite, Nisqy a ganqué la voie du haut pour Adam et a assuré un autre kill pour l’équipe. MAD Lions a essayé de sauver en essayant d’obtenir le dragon mais Bwipo l’a senti et a volé le dragon. Après quoi Fnatic a remporté un autre combat par équipe pour dominer le match.

MAD Lions a essayé de choisir des ennemis et d’obtenir des combats favorables, mais c’était le spectacle Fnatic. Le rythme du match s’est ralenti un instant alors que Fnatic tentait de pousser les vagues et d’obtenir plus de conditions de victoire. Fnatic a obtenu le deuxième dragon du match et Fnatic a lentement augmenté son avance et a joué en toute sécurité. Les MAD Lions cherchaient constamment des kills et des moyens de revenir dans le match.

Vaillants MAD Lions mais pure domination Fnatic

Après que le troisième dragon et le baron ont été pris par Fnatic, MAD Lions a dû chercher un combat près du combat du dragon Soul. Alors que Fnatic était indécis dans le combat, MAD Lions a volé le dragon de la poche arrière, mais a fini par perdre le combat en équipe. Ce dragon a gagné un temps crucial pour MAD Lions. Ils se sont assurés de retarder le match en poussant la vague médiane et en écrasant les joueurs de Fnatic afin qu’ils ne puissent pas s’engager dans un engagement.

Après cela, Fnatic s’impatientait alors ils ont commencé le Baron. Mais les MAD Lions n’ont pas tardé à réagir et Elyoya a volé le Baron des mains de Fnatic et les a poussés à l’arrière. Ils ont également pris le dragon pour retarder le dragon de l’âme pour Fnatic. Mais, Fnatic était déterminé à trouver un engagement et ils l’ont fait dans la voie médiane, où Upset a conclu trois victoires rapides. Par la suite, ils n’ont pas perdu de temps et se sont dirigés vers la base pour terminer le match pour égaler la série avec MAD Lions.

Statistiques rapides :

Équipes : MAD-FNC Temps : 32:03 Tués : 30-13 Tourelles : 4-9 Or : 57.4k – 67.7k Dragons : 2-3 Barons : 1-1

Jeu trois

Le troisième match de la série a commencé un peu plus lentement que les précédents. Le premier combat d’équipe majeur s’est effondré près du premier dragon du match, où Bwipo a poussé un peu trop profondément. MAD Lions a puni le jungler ennemi, le tuant et prenant le dragon. Après un bref moment, Fnatic en récupéra un dans la jungle ennemie. Fnatic a obtenu le deuxième dragon du match et ils ont obtenu un combat en équipe 2v2 et l’ont remporté sans perdre personne. Ensuite, il y a eu un bain de sang dans la jungle du bas du côté bleu alors que Fnatic a réussi trois victoires et a perdu pas mal de membres. Ensuite, une escarmouche dans la voie médiane a permis aux MAD Lions de revenir complètement dans le match.

Fnatic a obtenu son deuxième dragon et a gagné un peu de tempo. Mais une grande démonstration de patience près du dragon a permis aux MAD Lions d’avoir un combat d’équipe facile et un autre dragon à leur nom. Après cela, MAD Lions a encore tué deux fois dans la voie du bas et cela s’annonçait sombre pour Fnatic. Il y a eu quelques escarmouches consécutives, mais MAD Lions a obtenu le troisième dragon du match et avait l’air très fort. Un autre combat d’équipe solide des MAD Lions leur a permis d’obtenir le Baron et d’avoir une avance substantielle sur leurs adversaires.

Les MAD Lions se sont empilés dans la voie du bas et ont mené un dernier combat près de la base et l’ont gagné facilement pour passer à travers les tourelles et abattre le Nexus ennemi pour prendre l’avantage dans la série.

Statistiques rapides :

Équipes : MAD-FNC Temps : 32:59 Tués : 24-10 Tourelles : 9-2 Or : 68.4k – 50.7k Dragons : 3-2 Barons : 2-0

Jeu quatre

C’était une balle de match pour MAD Lions. Le match a commencé lentement mais une téléportation de Nisqy dans la voie du bas a obtenu Fnatic le premier sang. Après cela, MAD a plongé Adam dans la voie du haut, mais il a obtenu un kill en retour, ce qui en fait un échange égal pour l’équipe. Dans les minutes qui ont suivi, il y a eu beaucoup d’escarmouches en début de partie, les deux équipes échangeant agressivement des kills. Pendant ce temps, Fnatic a obtenu le premier dragon du jeu. Après un début de partie calme, Fnatic a respecté la téléportation des MAD Lions alors qu’ils obtenaient leur premier dragon du match.

Les MAD Lions ont obtenu des éliminations séparées rapides pour se mettre dans le siège du conducteur et le match dépendait du prochain combat d’équipe près du dragon. Mais Fnatic n’a pas trouvé l’engagement dont ils avaient besoin et ils ont perdu le combat en équipe mais ils ont obtenu le dragon comme prix de consolation. Par la suite, MAD Lions a sécurisé le Baron et n’a pris aucun combat afin d’étouffer lentement Fnatic dans des combats désespérés et d’aller encore plus loin en tête. MAD a poussé toutes les vagues, a obtenu quelques victoires supplémentaires et finalement un autre baron. Ils ont attendu patiemment et Fnatic a pris un mauvais combat dans la bot lane, où MAD a détruit tous leurs espoirs et dans la foulée, a remporté le match de manière dominante.

Avec cette victoire, les MAD LIONS sont sacrés champions du LEC Summer Split 2021 !

Statistiques rapides :

Équipes : MAD-FNC Temps : 30:50 Tués : 26-8 Tourelles : 10-1 Or : 65.4k – 46.7k Dragons : 2-2 Barons : 2-0

