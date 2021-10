LoL: Récapitulatif de la phase de groupes Rogue vs Cloud9 Worlds 2021

Le combat de la deuxième journée entre EU et NA mettait en vedette C9 et Rogue!

Rogue contre Cloud9

Après avoir vu MAD tomber face à TL, RGE voulait en obtenir un pour la rivalité NA vs EU. Et, bien sûr, gagnez plus près de sortir des groupes. Cependant, c’est C9 qui a attiré First Blood, alors que leur duo de la voie du bas s’est battu contre le duo RGE et a échangé deux pour un en kills. C’était un bon début, mais Blaber l’a jeté en traînant Vulcan dans la jungle ennemie, où les deux se sont facilement effondrés, donnant à RGE deux cadeaux. Pour aggraver les choses, Odoamne a tué Fudge en solo, bien que Perkz ait égalisé cela en errant en haut pour le tuer.

Alors que le duo C9 a pris de l’avance en plongeant et en tuant Hans Sama sous sa tour, C9 n’a pas pu tirer parti de l’avantage et a perdu dans les autres parties de la carte. Après avoir pris Herald quelques minutes auparavant, RGE l’a utilisé en haut pour prendre le bonus First Tower. Puis, quelques minutes plus tard, j’ai profité du positionnement de C9 pour prendre deux pour zéro dans un combat en équipe. Zven, ayant une avance individuelle, a été concentré par RGE, qui l’a même plongé sous sa tour de niveau deux pour le faire tomber. Essayant de venger leur ADC, C9 a essayé de chasser RGE, mais en 4v5, ils n’ont fait don de plus d’or à RGE, qui était heureux de le prendre.

Alors que C9 a riposté avec un kill à 23 minutes, rien de trop percutant ne s’est produit au cours des minutes suivantes. C’était jusqu’à 27 minutes, où RGE a frappé C9 dans la voie du haut pour ramasser trois éliminations et un buff Baron pour démarrer. Mais à la manière typique de C9, ils ont trouvé un combat gagnant à 29 minutes pour arrêter l’assaut de RGE. Tenant la ligne, C9 a attendu le prochain combat, mais RGE a forcé Zven et l’a tué immédiatement. Après cela, RGE a chargé directement dans la base C9, la traversant et prenant le Nexus sans trop de contestation.

Statistiques rapides :

Équipes : RGE-C9 Temps : 32:28 Tués : 16-8 Tourelles : 10-1 Or : 65.0k-51.8k Dragons : 2-1 Barons:1-0

