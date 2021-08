LoL: Récapitulatif des éliminatoires d’été du LEC 2021 – Fnatic vs G2 Esports

G2 Esports a affronté Fnatic lors des éliminatoires du LEC 2021 pour tenter de verrouiller un billet aux Mondiaux 2021.

Ce ne sont que des restes d’argent aux éliminatoires d’été du LEC 2021, car aucune équipe ne recule sans se battre. Les outsiders montent au sommet tandis que les Kings tentent de protéger leur héritage. Tout comme nous pensions que cela ne pouvait pas être mieux, une histoire aussi ancienne que le temps émerge alors que G2 Esports affrontera son ennemi juré de longue date Fnatic. Les deux équipes ont beaucoup enduré cette année avec des changements d’alignement, une baisse des performances, mais il est maintenant temps de tout laisser derrière et de faire tapis pour laisser un héritage aux nouvelles générations à venir.

Fnatic surmontera-t-il G2 Esports et tentera-t-il les Worlds, ou G2 Esports va-t-il enfin libérer son véritable potentiel et faire une entrée remarquée vers le titre LEC et Worlds ?

Jeu Un

Le début du match a été fougueux alors que les deux équipes échangeaient agressivement l’une avec l’autre. Fnatic a obtenu le First Blood dans la voie médiane sur Caps pour déclencher l’effusion de sang. Cependant, Jankos a répondu en gankant la voie du haut et en égalisant le score. Jankos a stoppé une autre tentative de Nisqy dans la voie médiane alors qu’il arrivait juste à temps pour sauver Caps. Après avoir remporté un combat dans la voie du bas, Bwipo s’est dirigé vers le premier dragon et l’a sécurisé pour l’équipe. Caps, réalisant que Jankos est à proximité, s’est battu loyalement contre Nisqy et Jankos l’a achevé. Bwipo et Hylissang sont venus terminer le kill, mais ils n’ont obtenu qu’un kill pour le soutien tout en donnant les trois kills à Jankos.

Une autre escarmouche dans la voie du haut, où Adam sécurise la mise à mort de Wunder en flashant sur lui, ramenant Fnatic dans le match. Cependant, Jankos surveille le dépassement et le punit dans sa jungle pour obtenir un autre meurtre. Par la suite, Bwipo a obtenu un autre dragon pour l’équipe et les deux équipes cultivaient pour le milieu du jeu et pour atteindre leurs pics de puissance. Puis, soudainement, Adam trouve Mikyx bas dans la jungle et le tue en solo pour stabiliser Fnatic, tout en obtenant un autre kill sur Caps dans la voie médiane.

Des hauts et des bas

Avec Fnatic revenant lentement dans le match, ils ont décidé de lancer Baron et ont appâté G2 Esports pour mener un combat d’équipe moche. Ils ont gagné ce combat confortablement et n’ont perdu que Bwipo dans le processus. Pour cette raison, Fnatic a obtenu le troisième dragon du match pour menacer Soul Point. Peu de temps après, Fnatic a redémarré le Baron, mais Caps les a appâtés avec succès pour qu’ils s’engagent pleinement dans le combat en équipe et ont rapidement recruté trois de leurs membres, ce qui a conduit à un Baron pour G2 Esports. Avec l’utilisation de ce baron, ils ont sécurisé le dragon de l’âme pour retarder l’âme de Fnatic.

Mais Fnatic a rebondi dans le match en battant Wunder dans la voie du haut et en sécurisant le Flash de Jankos dans la voie médiane. Avec cela, Fnatic a obtenu le deuxième Baron du match. Cependant, G2 Esports, étant plus fort, a mené le combat contre Fnatic et a obtenu deux membres avant que d’autres ne reviennent à la base. G2 Esports a commencé à pousser les vagues et a obtenu deux victoires rapides sur Bwipo et Hylissang pour marcher dans la base et ouvrir le Nexus pour commencer la série sur une victoire.

Statistiques rapides :

Équipes : G2-FNC Temps : 31:51 Tués : 18-10 Tourelles : 10-4 Or : 62,5k – 54,2k Dragons : 1-3 Barons:1-1

Jeu deux

Fnatic est entré dans le deuxième match avec toutes ses armes à feu. Ils ont obtenu le First Blood sur Yasuo de Caps et après cela, tout est monté en flèche. Ils ont continué à faire pression sur G2 Esports et ont obtenu de petites avances dans les couloirs latéraux tandis que Bwipo a obtenu le premier dragon du match. Le premier grand combat par équipe s’est effondré dans la rivière, où Fnatic a mené un combat favorable contre ses adversaires. G2 a essayé de sauver le combat perdu, cependant, ils n’ont pas pu terminer Hylissang, ce qui a entraîné un Triple Kill pour Upset.

Bwipo a obtenu le deuxième dragon du match et cela semblait un peu sombre pour G2 Esports car ils cherchaient désespérément une ouverture pour revenir dans le match. Fnatic a abattu les tours intermédiaire et inférieure et s’est dirigé vers la voie du haut, où Bwipo a attrapé Mikyx dans la jungle et l’a tué en solo. Après cela, il a outrepassé et est devenu la proie du wombo-combo de G2 Esports.

Domination pure par Fnatic

Sur le siège du conducteur, Fnatic a fait une pause et a cultivé afin de trouver une occasion parfaite de tuer un Rekkles sans Flash qui s’étendait trop sur la voie médiane. À l’aide du Rift Herald, Fnatic a chargé dans la tourelle intérieure de la voie médiane et a tué deux fois G2 Esports, tous deux donnés à Upset, faisant de lui un ADC vicieux. Peu de temps après, Adam a tué Caps en solo dans la voie du haut tandis que G2 Esports a dû investir Teleport pour sécuriser le contre-kill sur l’Olaf. Après ce combat, Fnatic a rejoint la mêlée et Upset a obtenu un autre double kill pour augmenter son décompte et répondre aux adversaires. Fnatic a encore renforcé son avance en obtenant le troisième dragon du match.

G2, réalisant la menace, s’est battu contre Upset dans la voie médiane, mais Upset étant nourri, a abattu quatre autres membres de l’ennemi et s’est échappé pour augmenter encore l’avance de Fnatic. Fnatic a cherché plus de kills en appâtant le Baron et ils ont obtenu plus de kills sur Upset et Adam pour se diriger vers Baron et le sécuriser. G2 a dû se précipiter vers le quatrième dragon pour arrêter l’âme mais Fnatic avait d’autres plans. Ils ont poussé les voies et G2 a pris un combat d’équipe dans la voie du bas. Cependant, Adam a poussé la voie du haut dans l’inhibiteur, forçant G2 à battre en retraite. Après cela, Fnatic a utilisé le buff Baron pour pousser toutes les vagues, abattre des tours et forcer les combats dans la voie médiane pour gagner confortablement le deuxième match, égalisant la série à 1-1.

Statistiques rapides :

Équipes : G2-FNC Temps : 28:51 Tués : 06-23 Tourelles : 1-10 Or : 59.4k – 44.7k Dragons : 1-3 Barons : 0-1

Jeu trois

Fnatic avait l’air très dangereux avant le troisième match, car toutes les voies ont forcé les flashes à un stade très précoce. Après avoir plongé sur Mikyx, Fnatic a sécurisé First Blood dans la voie du bas. Après cela, un gank lourd d’escarmouche sur la voie du haut a abattu Jankos. Wunder était faible et a essayé d’obtenir Adam, mais il a été tué avant de terminer son animation Q. Après cette plongée, Fnatic et G2 ont investi Teleported alors que Fnatic a attrapé le premier kill, mais un ult parfaitement chronométré de Caps a sécurisé le kill sur Adam.

Au milieu de cela, G2 Esports a obtenu le premier dragon du match. Après cela, c’est devenu un bain de sang total. Les éliminations ont été échangées tout autour de la carte alors que les deux côtés se déplaçaient sur la carte pour ganker chaque voie. Pendant ce temps, G2 Esports a également obtenu le deuxième dragon du match. Plus tard, dans la voie du haut, Wunder a poussé la tour supérieure avec le Rift Herald, mais Bwipo l’a descendu pour sauver la tour juste à temps.

Fnatic a poussé G2 Esports à franchir enfin la voie médiane et à obtenir quelques éliminations, tandis que G2 a également obtenu certaines des éliminations sur les ennemis. Après cela, Fnatic a décidé de ralentir et de prendre le troisième dragon du match en battant en retraite. G2 Esports a commencé le Baron et ils l’ont terminé juste à temps pour affronter le combat par équipe. Fnatic a été séparé tandis que G2 avait une grande concentration pour obtenir quatre victoires, tandis que Fnatic pouvait s’échapper avec un seul.

Qui gagne encore ?

Fnatic s’est regroupé pour trouver Mikyx dans leur jungle et l’a tué facilement. Ensuite, G2 Esports a obtenu le troisième dragon pour l’équipe. Peu de temps après, Fnatic a transformé un engagement de G2 Esports dans un combat d’équipe gagnable en abattant deux de ses membres, puis s’est tourné vers Baron. G2 Esports n’a pas tardé à réagir et les a arrêtés, mais cela s’est avéré être un autre combat d’équipe où les joueurs se battaient pour prendre le contrôle de la rivière. Bien que G2 Esports ait commencé le Baron, le meurtre en solo de Wunder sur Upset signifiait que Fnatic ne pouvait pas contester l’objectif. G2 a poursuivi Fnatic dans la voie du haut, mais aucune des équipes n’a pu mettre la main sur des kills tandis que Hylissang en a assuré un sur Mikyx.

G2 a reculé pour utiliser Baron Buff, ce qui a donné une fenêtre ouverte à Fnatic pour sécuriser leur deuxième dragon du match. Jankos a tué Hylissang en solo et s’est échappé de la scène pour mettre lentement G2 Esports au sommet. Après cela, G2 a poussé au milieu et a obtenu deux inhibiteurs de Fnatic. Enfin, G2 en a regroupé cinq dans la voie du haut, a emmené le combat d’équipe contre Fnatic et l’a remporté de manière convaincante pour vaincre le Nexus et prendre l’avantage dans la série.

Statistiques rapides :

Équipes : G2-FNC Temps : 35:05 Tués : 22-18 Tourelles : 11-4 Or : 69,7k – 65,3k Dragons : 3-2 Barons : 1-0

Jeu quatre

Dans un jeu qui pourrait mettre fin aux espoirs de Fnatic Worlds, c’est le célèbre choix Renekton d’Adam qui a assuré le First Blood sur Wunder, à la surprise de personne. Pendant ce temps, G2 a mis en place une plongée sur la voie du bas, mais cela s’est un peu mal passé lorsque Mikyx est tombé face à Pyke de Hylissang pour avoir trop étendu. Ensuite, Fnatic a essayé de s’engager sur G2 dans la voie médiane, mais ils ont été dominés et G2 en a obtenu deux pour Jankos. Alors que Fnatic a obtenu un kill dans la voie du haut, G2 a obtenu le premier dragon du match. Peu de temps après, Bwipo a attrapé Jankos dans la jungle et l’a tué en solo, bien que G2 ait réagi rapidement et puni Bwipo pour cela. Après cela, Fnatic a mis la main sur plusieurs kills sans perdre personne dans le match. Alors que G2 tentait de repousser les vagues, Fnatic les repoussait activement et se regroupait pour les objectifs et plongeait les ennemis chaque fois qu’ils le pouvaient.

Après cela, Fnatic a obtenu deux dragons, ainsi que le baron. Pendant tout ce temps, ils continuaient à tuer G2 Esports dans un jeu dans lequel ils se sont présentés pour dominer. Fnatic a réalisé plusieurs poussées de vagues vers la base G2 et ils se sont séparés pour pousser chaque voie pour finalement renverser et couper G2 en morceaux. Enfin, Fnatic a franchi la voie du haut et a terminé le match pour amener la série à un seul décideur de qui obtiendra ses billets pour les Mondiaux.

Statistiques rapides :

Équipes : G2-FNC Temps : 23:37 Tués : 5-18 Tourelles : 1-11 Or : 36.4k – 54.3k Dragons : 1-2 Barons : 0-1

Jeu Cinq

Il ne restait qu’un jeu fatidique à ces deux rois européens. Fnatic a commencé le match sur une bonne note en exécutant un plongeon à trois sur Caps et en obtenant le First Blood. Adam sur son choix de poche Darius a fait tomber Wunder mais il est mort à la tour en plongeant le top-laner ennemi. Cependant, Wunder est revenu bizarrement dans la ruelle pour mourir instantanément à Adam. Ensuite, Adam a obtenu un autre kill en solo sur le top laner ennemi pour obtenir un énorme avantage dans la voie. Pendant ce temps, Bwipo a obtenu le premier dragon du match pour pousser Fnatic plus loin. Alors que les deux équipes ont échangé un kill, Fnatic a obtenu un autre dragon.

Par la suite, Fnatic a commencé à pousser la voie médiane tandis que G2 Esports a défendu assez confortablement. Mais Jankos s’est retrouvé pris dans la jungle, et alors que G2 commençait à canaliser Ryze ult, il a été bloqué par le pilier Trundle de Bwipo, ce qui a donné à Fnatic trois autres kills pour changer l’élan du match.

Fnatic a continué à chasser G2 Esports et a activement recherché des engagements sur eux, ce qui a causé encore plus de victimes aux côtés de Fnatic. Voyant leur opportunité, Fnatic a abattu le Baron et a poussé la voie du bas. Ils ont presque enlevé l’inhibiteur mais sont restés patients et sont revenus avec des achats complets. Enfin, ils ont traversé la voie médiane, remporté un combat final et terminé le dernier match de manière dominante pour exclure G2 Esports du ticket pour les Mondiaux et obtenir leur nom sur la carte.

Statistiques rapides :

Équipes : G2-FNC Temps : 26:57 Tués : 5-20 Tourelles : 3-9 Or : 42k – 53k Dragons : 1-3 Barons : 0-1

